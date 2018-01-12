В Костанайской области увеличилось количество половых преступлений в отношении несовершеннолетних
Галина ПЕТРЕНКО
В 2017 году ювенальный суд рассмотрел 8 таких дел, тогда как в 2016-м — одно. Об этом сегодня, 11 января, на брифинге сообщила председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Костанайской области Карлыгаш ШАРМУХАМЕТОВА.
Из них четыре уголовных дела было возбуждено по статье 124 УК РК - развращение малолетних, остальные — за половые сношения с несовершеннолетними.
- Статья 124-я жесткая. Все признанные виновными получили сроки лишения свободы от 5 лет и выше, - сказала председатель суда. - На одном примере остановлюсь. Мужчина находился в неприязненных отношениях с соседями, в семье которых было две несовершеннолетних девочки. Когда родителей не было дома, мужчина после распития спиртного разделся и демонстрировал одной из девочек половой орган. Получил наказание в виде 5 лет лишения свободы, причем это после заключения процессуального соглашения с прокурором.
Что касается уголовных дел по 122-й статье УК РК, то в половую связь с несовершеннолетними девочками парни вступали по обоюдному согласию сторон. Это преступление средней тяжести, осужденным назначено наказание в виде ограничения свободы.
Журналисты поинтересовались, какие люди совершали половые преступления.
Шармухаметова пояснила, что из числа осужденных по статье 124-й — один был школьным учителем физкультуры из Костаная, еще один - 28-летний вахтовик из Рудного, в целом характеризовался положительно. Тот, который демонстрировал половой орган, - человек деградирующий, вел асоциальный образ жизни. Осужденные по 122-й статье - все из нормальных семей.
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