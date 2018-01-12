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12.01.18 01:38
Добринцофф
Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году
Мощность любого производства открытого в Казахстане ,желательно оценивать не по количеству выпускаемой продукции,а по количеству проданной. Открыли производство автомобилей 500штук в год,если нашёлся...
12.01.18 01:27
Хохол
Условия передачи в доверительное управление аэропорта «Костанай» будут пересмотрены
peshexod: Скорее кто то глаз давно уже положил на это дело и ведет к покупке за копейки. Даже если за копейки , целевое назначение же не изменится ? Частник то ж не дурак , что б из аэропорта...
11.01.18 23:55
peshexod
В Костанайской области увеличилось количество половых преступлений в отношении несовершеннолетних
Вот тут химия поможет.
11.01.18 23:34
peshexod
Условия передачи в доверительное управление аэропорта «Костанай» будут пересмотрены
Очевидно, нет смысла выставлять объект по прежней цене А какой смысл отдавать по дешёвке? Может руководителя поменять? Глядишь и рентабельным станет. Скорее кто то глаз давно уже положил на это...
11.01.18 23:28
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В Костанайской области увеличилось количество половых преступлений в отношении несовершеннолетних

Галина ПЕТРЕНКО

11 января 2018, 17:53 |  Общество

В 2017 году ювенальный суд рассмотрел 8 таких дел, тогда как в 2016-м — одно. Об этом сегодня, 11 января, на брифинге сообщила председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Костанайской области Карлыгаш ШАРМУХАМЕТОВА.

Из них четыре уголовных дела было возбуждено по статье 124 УК РК - развращение малолетних, остальные — за половые сношения с несовершеннолетними.

- Статья 124-я жесткая. Все признанные виновными получили сроки лишения свободы от 5 лет и выше, - сказала председатель суда. - На одном примере остановлюсь. Мужчина находился в неприязненных отношениях с соседями, в семье которых было две несовершеннолетних девочки. Когда родителей не было дома, мужчина после распития спиртного разделся и демонстрировал одной из девочек половой орган. Получил наказание в виде 5 лет лишения свободы, причем это после заключения процессуального соглашения с прокурором.

Что касается уголовных дел по 122-й статье УК РК, то в половую связь с несовершеннолетними девочками парни вступали по обоюдному согласию сторон. Это преступление средней тяжести, осужденным назначено наказание в виде ограничения свободы.

Журналисты поинтересовались, какие люди совершали половые преступления.

Шармухаметова пояснила, что из числа осужденных по статье 124-й — один был школьным учителем физкультуры из Костаная, еще один - 28-летний вахтовик из Рудного, в целом характеризовался положительно. Тот, который демонстрировал половой орган, - человек деградирующий, вел асоциальный образ жизни. Осужденные по 122-й статье - все из нормальных семей.
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Комментарии к новости

§ 112
Re: В Костанайской области увеличилось количество половых...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8691
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.01.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Половое преступление..
Этот термин всегда был?
Профайл

§ drakon
Re: В Костанайской области увеличилось количество половых...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13033
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.18 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закон о Химической Кастрации кажется
приняли. Теперь - кронируйте - их. А
деревья - оставте а покое... :-o :-o
Профайл

Народный контроль
Re: В Костанайской области увеличилось количество половых...




Отправлено: 11.01.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что касается уголовных дел по 122-й статье УК РК, то в половую связь с несовершеннолетними девочками парни вступали по обоюдному согласию сторон. Это преступление средней тяжести,

То есть если сомневаешься в возрасте девочки, то требуй документы?!

Гога
Re: В Костанайской области увеличилось количество половых...




Отправлено: 11.01.18 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
8 дел за год !!!! А сколько там судей , служащих и других работников !!! А за прошлый год - всего ОДНО !!!дело !!! Вот где лишние траты бюджета . Что делают эти люди все остальное время -чаи гоняют ?? Какие у них зарплаты ?? Да ещё и свое помещение ??

§ peshexod
Re: В Костанайской области увеличилось количество половых...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3306
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 11.01.18 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот тут химия поможет.
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