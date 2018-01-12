На Астану обрушилась снежная буря, на юге Костанайской области дороги частично перекрыты

В ночь с 10 на 11 января на Астану обрушилась снежная буря. В столице метель и сильный ветер, порывы которого достигают 15 м/с. Утром из-за погодных условий были отменены занятия у школьников и студентов 1-2 курсов колледжей. Позже занятия также были отменены и у второй смены.

В целях обеспечения безопасности полётов по причине метеоусловий был закрыт международный аэропорт Нурсултан Назарбаев. Он планирует возобновить свою работу вечером. Службы аэропорта чистят взлётно-посадочную полосу, магистральные рулёжные дорожки, сообщили в КГА.

У авиакомпании "Эйр Астана" задержано четыре рейса, отменено 30 рейсов, из них 14 международные. У авиакомпании SCAT задержано 9 рейсов, отменено 12 рейсов.

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев закрыт / Фото КГА

Коммунальные службы Астаны перешли на усиленный режим работы. Всего за сутки в Астане убрали 34 227 куб. м снега. Чтобы вывезти снег и очистить дороги, понадобилось 1 345 единиц техники. В ручной уборке задействованы 1 888 дорожных рабочих.

Фото с сайта медиацентра акимата Астаны

Аким Астаны Асет Исекешев посоветовал жителям и гостям столицы не выходить из дома.

- Рекомендуем без крайней необходимости не выходить на улицу. В черте города во время сильных порывов ветра возможно падение деревьев, рекламных стендов и щитов, заборов, фонарных столбов, строительных материалов с крыш и стен зданий, обрывы линий электропередачи, – написал он в Facebook.

О жертвах не сообщается. Однако чрезвычайные происшествия с людьми происходили. Как сообщает "Sputnik Казахстан", пропал второклассник, который решил пойти в школу, не поверив, что занятия отменили.

"Ребёнок 2009 года рождения учится во втором классе, зовут Руслан. Родители предупреждали его, что уроки отменены, но ребенок не послушался и утром в 7:44 пошёл в школу. Проводится комплекс розыскных мероприятий", – сообщили с утра 11 января в пресс-службе полиции. Через три часа поисков мальчик нашёлся.

Астанчане снимают на фото и видео природный катаклизм.

Через мессенджеры распространяется видео, на котором сносит крышу высотного здания.

Часть крыши упала на машины / Фото из мессенджера WhatsApp

Астанчане делятся видео, на которых людей буквально сносит ветром.



Но астанчане не унывают. "В условиях таких аномальных астанинских ветров, со своими 120 кг чувствуешь себя очень уверенно. Пока шел, за меня держались две девушки-модели, фитнес-тренер, бабушка-веган и айронмен..." - пишет Галым Байтук в Facebook.

В соцсетях уже появляются мемы о погодных условиях.

В своем официальном аккаунте Telegram Казпочта распространила информацию о закрытии всех отделений в Астане. "Доставка корреспонденции по городу также отменена", - сообщают они.

У одного из корпусов Казахского агротехнического университета имени Сейфуллина сорвало крышу. Эту информацию подтвердил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

В Астане объявили чрезвычайную ситуацию природного характера, сообщает informburo.kz. Из-за непогоды сильно затруднено движение машин, жителям столицы рекомендовано оставаться дома. С закрытых трасс спасатели эвакуировали 70 человек, пятеро из которых дети.

Движение из Астаны по трассам закрыто во всех направлениях для всех видов автотранспорта.

МЧС сообщает, что в Костанайской области в связи с сильной метелью и ветром до 20 м/с перекрыто движение по трассам Аулиеколь-Жолдама и Аркалык- Торгай.