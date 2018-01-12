Быстрее не бывает

Форум
Медный
Ряд законов «Об изнасиловании по неосторожности» предложили принять в Казахстане
Статейка для зрячих
12.01.18 01:38
Добринцофф
Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году
Мощность любого производства открытого в Казахстане ,желательно оценивать не по количеству выпускаемой продукции,а по количеству проданной. Открыли производство автомобилей 500штук в год,если нашёлся...
12.01.18 01:27
Хохол
Условия передачи в доверительное управление аэропорта «Костанай» будут пересмотрены
peshexod: Скорее кто то глаз давно уже положил на это дело и ведет к покупке за копейки. Даже если за копейки , целевое назначение же не изменится ? Частник то ж не дурак , что б из аэропорта...
11.01.18 23:55
peshexod
В Костанайской области увеличилось количество половых преступлений в отношении несовершеннолетних
Вот тут химия поможет.
11.01.18 23:34
peshexod
Условия передачи в доверительное управление аэропорта «Костанай» будут пересмотрены
Очевидно, нет смысла выставлять объект по прежней цене А какой смысл отдавать по дешёвке? Может руководителя поменять? Глядишь и рентабельным станет. Скорее кто то глаз давно уже положил на это...
11.01.18 23:28
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

На Астану обрушилась снежная буря, на юге Костанайской области дороги частично перекрыты

11 января 2018, 17:30 |  Происшествия

В ночь с 10 на 11 января на Астану обрушилась снежная буря. В столице метель и сильный ветер, порывы которого достигают 15 м/с. Утром из-за погодных условий были отменены занятия у школьников  и студентов 1-2 курсов колледжей.  Позже занятия также были отменены и у второй смены.

В целях обеспечения безопасности полётов по причине метеоусловий был закрыт международный аэропорт Нурсултан Назарбаев. Он планирует возобновить свою работу вечером. Службы аэропорта чистят взлётно-посадочную полосу, магистральные рулёжные дорожки, сообщили в КГА.

У авиакомпании "Эйр Астана" задержано четыре рейса, отменено 30 рейсов, из них 14 международные. У авиакомпании SCAT задержано 9 рейсов, отменено 12 рейсов.

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев закрыт / Фото КГА

Коммунальные службы Астаны перешли на усиленный режим работы. Всего за сутки в Астане убрали 34 227 куб. м снега. Чтобы вывезти снег и очистить дороги, понадобилось 1 345 единиц техники. В ручной уборке  задействованы 1 888 дорожных рабочих.

Фото с сайта медиацентра акимата Астаны

Аким Астаны Асет Исекешев посоветовал жителям и гостям столицы не выходить из дома.

- Рекомендуем без крайней необходимости не выходить на улицу. В черте города во время сильных порывов ветра возможно падение деревьев,  рекламных стендов и щитов, заборов, фонарных столбов, строительных материалов с крыш и стен зданий, обрывы линий электропередачи, – написал он в Facebook.

О жертвах не сообщается. Однако чрезвычайные происшествия с людьми происходили. Как сообщает "Sputnik Казахстан", пропал второклассник, который решил пойти в школу, не поверив, что занятия отменили.

"Ребёнок 2009 года рождения учится во втором классе, зовут Руслан. Родители предупреждали его, что уроки отменены, но ребенок не послушался и утром в 7:44 пошёл в школу. Проводится комплекс розыскных мероприятий", – сообщили с утра 11 января в пресс-службе полиции. Через три часа поисков мальчик нашёлся.

Астанчане снимают на фото и видео природный катаклизм.

Через мессенджеры распространяется видео, на котором сносит крышу высотного здания.

Часть крыши упала на машины / Фото из мессенджера WhatsApp

Астанчане делятся видео, на которых людей буквально сносит ветром.

Но астанчане не унывают. "В условиях таких аномальных астанинских ветров, со своими 120 кг чувствуешь себя очень уверенно. Пока шел, за меня держались две девушки-модели, фитнес-тренер, бабушка-веган и айронмен..." - пишет Галым Байтук в Facebook.

В соцсетях уже появляются мемы о погодных условиях.

В своем официальном аккаунте Telegram Казпочта распространила информацию о закрытии всех отделений в Астане. "Доставка корреспонденции по городу также отменена", - сообщают они.

У одного из корпусов Казахского агротехнического университета имени Сейфуллина сорвало крышу. Эту информацию подтвердил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

 

В Астане объявили чрезвычайную ситуацию природного характера, сообщает informburo.kz. Из-за непогоды сильно затруднено движение машин, жителям столицы рекомендовано оставаться дома. С закрытых трасс спасатели эвакуировали 70 человек, пятеро из которых дети.

Движение из Астаны по трассам закрыто во всех направлениях для всех видов автотранспорта.

МЧС сообщает, что в Костанайской области в связи с сильной метелью и ветром до 20 м/с перекрыто движение по трассам Аулиеколь-Жолдама и Аркалык- Торгай.

 
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты


Последние новости
11.01.18 17:53 В Костанайской области увеличилось количество половых преступлений в отношении несовершеннолетних
11.01.18 17:25 В Северной промзоне Костаная 11 января горел ангар
11.01.18 13:15 Экологическая акция «Прощай, елка!» пройдет в Костанае в 15-й раз
11.01.18 12:09 Условия передачи в доверительное управление аэропорта «Костанай» будут пересмотрены
11.01.18 11:16 Фермеры в Казахстане смогут получить субсидии не выходя из дома
11.01.18 10:47 В Рудном идет суд над кикбоксером, которого обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений
11.01.18 09:47 Евгений ШИБАРШИН: Тылы отстали
11.01.18 08:55 В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом уходных работ
10.01.18 17:56 Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект Назарбаева
10.01.18 17:14 IT-специалист заявил о подозрительном поведении сайта Генпрокуратуры 115.kz

Комментарии к новости

§ 112
Re: На Астану обрушилась снежная буря, на юге Костанайской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8691
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.01.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ребёнок 2009 года рождения учится во втором классе, зовут Руслан. Родители предупреждали его, что уроки отменены, но ребенок не послушался и утром в 7:44 пошё


Не понял юмора..
Родители говорили не ходи в школу, он их мнение не учел, развернулся, собрал портфель, учебники, перед этим сам на утро поставил будильник, сам рано встал, пожарил яйца, скипятил чайники, перекусил, и ушел, бросив на произвол судьбы ошарашенных родителей и это в 7 или в 8 лет?
А что будет интересно в 16?
Профайл

§ 112
Re: На Астану обрушилась снежная буря, на юге Костанайской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8691
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.01.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто то детишек снимал удачно, под такую музыку, думал наверно сейчас их под машыну снесет и он будет первым распространять смерть в прямом эфире?
Да уш..
Поколение Ютьюба и Фейсбука..
Профайл

Гость
Re: На Астану обрушилась снежная буря, на юге Костанайской...




Отправлено: 11.01.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щас алатинские чинуши по матери вечают, переезд на север

гость
Re: На Астану обрушилась снежная буря, на юге Костанайской...




Отправлено: 11.01.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
пожарил яйца, скипятил чайники, перекусил, и ушел, бросив на произвол судьбы о

Ты можешь , сколь угодно удивляться , но такие дети ещё встречаются . Не все в тилипоны и планшеты с компами залипают .

§ 112
Re: На Астану обрушилась снежная буря, на юге Костанайской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8691
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.01.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
можешь , сколь угодно удивляться , но такие дети ещё встречаются . Не все в

Которые не слушают родителей, и сами идут в школу?
Хорошо, есть такие..
А родители?
Разве такие родители есть?
За уши его и в угол надо, а то сами молчат понимаешь..
Профайл

Бывалый
Re: На Астану обрушилась снежная буря, на юге Костанайской...




Отправлено: 11.01.18 - 18:36
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: На Астану обрушилась снежная буря, на юге Костанайской...




Отправлено: 11.01.18 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто народ расслабился в последнее года. Раньше такая погода была повсеместно, и в лютый буран ходили в школу за тридевять земель. И снежные наносы были по самую крышу. И мы катались на лыжах прямо с крыш домов.

гость
Re: На Астану обрушилась снежная буря, на юге Костанайской...




Отправлено: 11.01.18 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
За уши его и в угол надо, а
Ты сам , такой на Уской рос ..

ваще
Re: На Астану обрушилась снежная буря, на юге Костанайской...




Отправлено: 11.01.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
112:
За уши его и в угол надо, а
Ты сам , такой на Уской рос ..


монолог похоже.

гость
Re: На Астану обрушилась снежная буря, на юге Костанайской...




Отправлено: 11.01.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
родители есть?

Цитата:
ваще:
монолог похоже.

А то !

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 29
Пользователей: 0
Всего: 29

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх