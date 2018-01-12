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Ряд законов «Об изнасиловании по неосторожности» предложили принять в Казахстане
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12.01.18 01:38
Добринцофф
Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году
Мощность любого производства открытого в Казахстане ,желательно оценивать не по количеству выпускаемой продукции,а по количеству проданной. Открыли производство автомобилей 500штук в год,если нашёлся...
12.01.18 01:27
Хохол
Условия передачи в доверительное управление аэропорта «Костанай» будут пересмотрены
peshexod: Скорее кто то глаз давно уже положил на это дело и ведет к покупке за копейки. Даже если за копейки , целевое назначение же не изменится ? Частник то ж не дурак , что б из аэропорта...
11.01.18 23:55
peshexod
В Костанайской области увеличилось количество половых преступлений в отношении несовершеннолетних
Вот тут химия поможет.
11.01.18 23:34
peshexod
Условия передачи в доверительное управление аэропорта «Костанай» будут пересмотрены
Очевидно, нет смысла выставлять объект по прежней цене А какой смысл отдавать по дешёвке? Может руководителя поменять? Глядишь и рентабельным станет. Скорее кто то глаз давно уже положил на это...
11.01.18 23:28
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В Северной промзоне Костаная 11 января горел ангар

Лика НОВИКОВА

11 января 2018, 17:25 |  Происшествия

Ангар, в котором хранился битум, принадлежит АO "Казвторчермет". Сообщение, что  он горит, поступило в противопожарную службу  в четвертом часу дня.

- В 15:24 поступил вызов, в АО «Казвторчермет» горел ангар, - подтвердили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. -  На место пожара выезжали сотрудники специализированной пожарной части №2 города Костаная в количестве 9 человек. С места пожара удалось эвакуировать 3 газовых баллона. Огонь не успел перекинуться на близстоящие здания, пострадавших нет.

В 16.00 корреспонденты «НГ» побывали на месте, к этому времени пожар уже был потушен.

Площадь возгорания составила 10 кв. метров. Общая площадь ангара - 5 000 кв. метров.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: В Северной промзоне Костаная 11 января горел ангар




Отправлено: 11.01.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как можно зимой умудриться поджечь битум? Диверсия?

§ Victor Yang
Re: В Северной промзоне Костаная 11 января горел ангар
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10146
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.01.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Как можно зимой умудриться поджечь битум?

Также как и летом. Битуму всё равно в какое время года гореть.
Профайл

ваще
Re: В Северной промзоне Костаная 11 января горел ангар




Отправлено: 11.01.18 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Как можно зимой умудриться поджечь битум? Диверсия?


срочно выезжай на место "диверсии". расскажешь потом тут.
до этого почитай что такое битум.

димон
Re: В Северной промзоне Костаная 11 января горел ангар




Отправлено: 11.01.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
100 тонн продать, и 2 мешка сжечь

димон
Re: В Северной промзоне Костаная 11 января горел ангар




Отправлено: 11.01.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это как 2жды2 все знают ответ, но сделаь ничего не могут

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