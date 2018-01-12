В Северной промзоне Костаная 11 января горел ангар
Лика НОВИКОВА
Ангар, в котором хранился битум, принадлежит АO "Казвторчермет". Сообщение, что он горит, поступило в противопожарную службу в четвертом часу дня.
- В 15:24 поступил вызов, в АО «Казвторчермет» горел ангар, - подтвердили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - На место пожара выезжали сотрудники специализированной пожарной части №2 города Костаная в количестве 9 человек. С места пожара удалось эвакуировать 3 газовых баллона. Огонь не успел перекинуться на близстоящие здания, пострадавших нет.
В 16.00 корреспонденты «НГ» побывали на месте, к этому времени пожар уже был потушен.
Площадь возгорания составила 10 кв. метров. Общая площадь ангара - 5 000 кв. метров.
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