Фермеры в Казахстане смогут получить субсидии не выходя из дома

Такая компьютерная революция должна начаться в агросекторе буквально через две недели. С 1 февраля в Казахстане начнется прием заявок на выплату субсидий стоимости удобрений. И сделать это планируют так, чтобы заявку подать можно было буквально из дома. Главное - иметь ЭЦП.

Азамат Курманов: «Система все данные, представленные фермером, проверит сама»

Обещают, что автоматизированная система не позволит чиновникам делить крестьян на угодных и неугодных, формально кому-то отказать. В ней это невозможно. Подал заявку, она прошла, значит, гарантированно будут и деньги. При этом выплата субсидий будет производиться строго в соответствии со временем поступления заявок, то есть ее продвижение нельзя будет ускорить или притормозить. Ожидается, что нововведение не только существенно сократит документооборот и освободит от кропотливой работы специалистов управлений сельского хозяйства в регионах, но и, наконец, реально снизит коррупционные риски.

Электронный формат полностью исключит бумажный документооборот. На два дня сократится время рассмотрения заявки. Для подачи заявления на субсидирование фермеру не нужно ехать в райцентр или областной центр - заявку можно подать оттуда, где найдете компьютер, достаточно иметь электронную цифровую подпись.

Первый вопрос, который здесь возникает, - качество интернет-соединения на селе. На это сегодня многое списывается, но ведь как опасались по этому именно поводу за судьбу электронных зерновых расписок, а они работают. Больших нареканий нет.

Как все-таки будет выглядеть сам процесс субсидирования? Мы попросили пошаговых разъяснений у главного специалиста АО «Информационно-учетный центр» Азамата КУРМАНОВА.

- Итак, человек имеет электронную цифровую подпись. Допустим, он уже приобрел или заключил договор с заводом на поставку удобрений, - приводит пример Курманов. - Чтобы получить субсидии, ему необходимо зарегистрироваться на портале minagro.kz с помощью ЭЦП и подать заявку. Заявка по форме и содержанию, по сути, та же, что и в бумажном виде. Но есть одно существенное отличие. Раньше специалист управления, отдела сельского хозяйства должен был верить данным, которые предоставил фермер. У него не было возможности оперативно перепроверить сведения, если он их вообще когда-нибудь проверял. Теперь это будет делать автоматизированная система, анализируя все данные, поданные аграрием и сопоставляя их с базой физических и юридических лиц, с данными земельного кадастра, регистром недвижимости, электронными счетами-фактурами и так далее. То есть система сама проверит правдивость информации. Зато после успешного прохождения проверки заявитель может быть уверен на 100%, что субсидии он получит.

Выяснилось, что отказ все-таки может прийти. Существуют нормы внесения удобрений, утвержденные министерством сельского хозяйства. Условно, если на определенную площадь, согласно этим нормам, необходимо 10 тонн минеральных удобрений, то заявить для субсидирования 15 или 20 тонн невозможно. Такие заявки будут отсеиваться уже на стадии подачи. Это исключает коррупционную составляющую.

Пользование системой для фермеров будет бесплатным. Ее внедрение по большому счету важно не только для них. В систему внесены перечень удобрений, нормы их внесения, а также нормативы субсидирования. Данные предоставлены Министерством сельского хозяйства РК, Министерством инвестиций и развития РК и акиматами областей. Это все загружено. И система сама проверяет и сопоставляет данные заявителя, электронные счета-фактуры, выписанные заводами-изготовителями удобрений, а также данные земельного кадастра и так далее. Если все нормально, система формирует счета на оплату для казначейства, которые и переводят деньги на счета фермера либо завода. А вот если фермер заключил договор поставки, но удобрения еще не получил - он заполняет так называемую «переводную заявку», которая становится доступной в «личном кабинете» завода-изготовителя на портале системы minagro.kz. И по ней субсидии получает завод, а фермер оплачивает удобрения уже с учетом субсидий. У такой заявки есть срок исполнения, в который завод должен поставить удобрения фермеру. Если он не поставил в срок, то заявка отменяется и завод субсидии не получает. Это дисциплинирует изготовителей.

Повторим, система стартует с 1 февраля. В АПК становится все больше автоматизированных услуг. Напомним, что и закуп зерна Продкорпорацией будет проходить в электронном формате.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ИУЦ»