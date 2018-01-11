В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом уходных работ

Вандализм, варварство, изуверство - эти слова первыми приходят на ум при взгляде на то, что происходит на улицах города.

Сейчас активно идет «обрезка» деревьев на проспекте Аль-Фараби. Вдоль проезжей части остаются убогие ампутанты, неспособные дать тень и кислород.

На пр. Абая деревья обрезают кардинально - и верхушки, и ветки

Да, на этом проспекте было немало суховершинных тополей, которые следовало обрезать «по уму» - до начала листопада, чтобы видеть, что следует удалить, а что оставить. Но нашими «озеленителями» привычно выбран самый удобный для них метод - жесткий топпинг, когда от дерева остается только часть ствола либо совсем лишенная ветвей, либо с жалкими их остатками. Так легче. Не надо думать, не надо изучать методики, надо просто иметь доступ к пиле и бумагу от «зеленой комиссии», что заседает в акимате и лихо раздает разрешения на вырубку и обрезку. При этом не задаваясь вопросом: «Насколько компетентны в деле озеленения люди, им занимающиеся?» А занимаются «озеленением» у нас все больше строители и мусорщики.

Результат - стремительное облысение города и, по сути, уничтожение среды обитания горожан.

- Я на это все смотреть больше не могу, - говорит председатель Фонда Земли «Устойчивое развитие», хозяйка питомника «Озеленение-2050» Валентина ОБОДОВСКАЯ. - Как можно так отвратительно относиться к городским насаждениям? Все, что когда-то было посажено, уничтожают, а новое посадить толком не могут. Много ли новых посадок прижилось? В одни и те же лунки по несколько раз втыкают саженцы, которые погибают от того, что ухаживать за ними не умеют и не хотят. Когда мы со своими тополями без пуха выставлялись на ЕХРО, к нам подходили люди из-за рубежа, говорили, что мы, наверное, живем в самом зеленом городе. Знали бы они, что здесь творится... Когда же уже этим будут заниматься специалисты, а не уничтожители?

Действительно, вопрос о создании специализированной организации со штатом работников, разбирающихся во всех нюансах озеленения, давно назрел. Ведь, когда в Костанае был «Зеленстрой», такого безобразия не наблюдалось. Деревья вырубали и обрезали по всем правилам, высаживали с любовью и ухаживали за ними заботливо. И уж точно никогда не подвергались обрезке березы, которые ей не подлежат вовсе. А сейчас обрезанных берез в Костанае на целую рощу хватит. На мертвую рощу, потому что недолго им осталось.

Обрезать березы вообще нельзя. Но в Костанае это делают

Да и у властей было, видимо, более адекватное отношение к зеленому наряду города. Сейчас же нас лишают последних зеленых островков ради чьей-то сиюминутной, а порой и сомнительной выгоды.

А еще нам просто врут. Врут, что скверик не был хорош и красив, что радикальный топпинг не вреден для дерева, что высаженных саженцев на целый лес хватит. Хватит. Хватит врать! Хватит быть временщиками! Пора задуматься о том, что есть еще завтрашний день. Каким войдет в него наш город и как в нем будут жить наши дети и дети наших детей?

Фото Николая СОЛОВЬЕВА