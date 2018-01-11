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Асемгуль: я пока на стадии разъяснительной работы :oops:
11.01.18 16:09
Елена Пикельная
В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом уходных работ
Victor Yang: А что, кстати, Вы скажете по поводу омоложения? Что это такое, где и зачем применяется? Как в этом случае не происходит разрушение ствола побегами? То, что мы видим, это вовсе не...
11.01.18 16:04
директор пляжа
В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом уходных работ
Victor Yang: Подо что? Можно погуглить я набрал в фейке янг, вышел ты :-P :-P :-P :-P
11.01.18 16:02
Алиса
В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом уходных работ
365: Привыкайте к культуре уточните в данном случае что вы поднимаете под этим понятием? Вся культура с обрезанием деревьев сводится к их выкорчевыванию в конечном итоге. Где тут культура...
11.01.18 15:58
символ
Как работают дорожные службы в Костанае
гость: вообще-то на видео запечетлен обгон справа вообще-то на видео запечетлен выезд на встречную. обгон- учим пдд
11.01.18 15:58
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В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом уходных работ

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

11 января 2018, 08:55 |  ЖКХ

Вандализм, варварство, изуверство - эти слова первыми приходят на ум при взгляде на то, что происходит на улицах города.

Сейчас активно идет «обрезка» деревьев на проспекте Аль-Фараби. Вдоль проезжей части остаются убогие ампутанты, неспособные дать тень и кислород.

На пр. Абая деревья обрезают кардинально - и верхушки, и ветки

Да, на этом проспекте было немало суховершинных тополей, которые следовало обрезать «по уму» - до начала листопада, чтобы видеть, что следует удалить, а что оставить. Но нашими «озеленителями» привычно выбран самый удобный для них метод - жесткий топпинг, когда от дерева остается только часть ствола либо совсем лишенная ветвей, либо с жалкими их остатками. Так легче. Не надо думать, не надо изучать методики, надо просто иметь доступ к пиле и бумагу от «зеленой комиссии», что заседает в акимате и лихо раздает разрешения на вырубку и обрезку. При этом не задаваясь вопросом: «Насколько компетентны в деле озеленения люди, им занимающиеся?» А занимаются «озеленением» у нас все больше строители и мусорщики.

Результат - стремительное облысение города и, по сути, уничтожение среды обитания горожан.

- Я на это все смотреть больше не могу, - говорит председатель Фонда Земли «Устойчивое развитие», хозяйка питомника «Озеленение-2050» Валентина ОБОДОВСКАЯ. - Как можно так отвратительно относиться к городским насаждениям? Все, что когда-то было посажено, уничтожают, а новое посадить толком не могут. Много ли новых посадок прижилось? В одни и те же лунки по несколько раз втыкают саженцы, которые погибают от того, что ухаживать за ними не умеют и не хотят. Когда мы со своими тополями без пуха выставлялись на ЕХРО, к нам подходили люди из-за рубежа, говорили, что мы, наверное, живем в самом зеленом городе. Знали бы они, что здесь творится... Когда же уже этим будут заниматься специалисты, а не уничтожители?

Действительно, вопрос о создании специализированной организации со штатом работников, разбирающихся во всех нюансах озеленения, давно назрел. Ведь, когда в Костанае был «Зеленстрой», такого безобразия не наблюдалось. Деревья вырубали и обрезали по всем правилам, высаживали с любовью и ухаживали за ними заботливо. И уж точно никогда не подвергались обрезке березы, которые ей не подлежат вовсе. А сейчас обрезанных берез в Костанае на целую рощу хватит. На мертвую рощу, потому что недолго им осталось.

Обрезать березы вообще нельзя. Но в Костанае это делают

Да и у властей было, видимо, более адекватное отношение к зеленому наряду города. Сейчас же нас лишают последних зеленых островков ради чьей-то сиюминутной, а порой и сомнительной выгоды.

А еще нам просто врут. Врут, что скверик не был хорош и красив, что радикальный топпинг не вреден для дерева, что высаженных саженцев на целый лес хватит. Хватит. Хватит врать! Хватит быть временщиками! Пора задуматься о том, что есть еще завтрашний день. Каким войдет в него наш город и как в нем будут жить наши дети и дети наших детей?

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5020
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.01.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё идёт от первого лица! Кому-то поперёк горла история , быт, уклад НЕ ЕГО РОДНОГО города и плевать что будет после временного здесь пребывания.
Коллега, будучи прошлым летом в Актобе сказала, что там нет высоких деревьев... там всё обрублено. То ли это фобия такая, то ли не в менталитете иметь зеленые насаждения?
Потреблятство и освоение - вот что правит умами , однако...
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Друид
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...




Отправлено: 11.01.18 - 09:31
Комментарий удален модератором.

KCT
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...




Отправлено: 11.01.18 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пришла еще одна беда.. Убогие ларьки продающие жрачку ,сливают моющие грязную воду с моющими средствами под корни деревьев, которые от этого засыхают и стоят скелетами. Например Через дорогу от Атриума ларёк и мёртвые берёзы. В центральном сквере стоял летом убогий ларек-жральня, к концу лета клён возле его двери полностью погиб((( И такого много.

§ Victor Yang
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10135
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.01.18 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять двадцать пять! Я как-то уже писал про омолаживающую обрезку деревьев. И о Типовых правилах содержания и защиты зелёных насаждений. Сначала - да, некрасиво. Года через 2-3 вполне аккуратная крона будет. Летом советую посмотреть на такие деревья возле 2 поликлиники.

[Исправлено: Victor Yang, 11.01.2018 - 09:38]
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§ Алиса
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3939
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.01.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видела начало данного действа - была в "очередном" шоке. Город превращают в урода!!! Кто появился в городе кто злостно не терпит зелень! Уничтожают все подряд, даже не нужно ждать саранчи и подобных. Это же не нормально!!! Елена, вы все верно пишете. Но и от всего этого страшно! Из зеленого городка мы превращаемся в засушливо-плиточно-асфальтный!
А уважаемый "любитель" зелени не думает о будущем? Помимо того, что в статье написано, у нас уже масса птиц исчезла - причем разных видов. Сходите в музей краеведческий - там уже немало, которые только в музее и сохранились, благодаря подобным "любителям". А это ведет к увеличению вредителей насекомых. Конечно, это все фигня в глобальном масштабе. На новогодние праздники по каналу РТР показали фильм-фэнтези. Птиц нет вообще, правда зелень осталась местами, но с признаками агрессии. Ученый один извел птиц- мешали они ему, в итоге насекомые (бабочки) сжирали все живое, что попадалось на пути- до скелета, и люди вынуждены были от них прятаться. Давайте - вперед к подобному будущему. Уже немало фантастических вещей сбывалось. Реализуем и эту!
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§ Алиса
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3939
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.01.18 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Сначала - да, некрасиво. Года через 2-3 вполне аккуратная крона будет.

против Шатуры (Абая) тоже обрезали - красиво формировали крону, правда тени нифига не было. А в итоге что имеем сегодня? Вообще там все деревья убрали. Понаставили железные трубы с такими же "веточками" и с листиками -белыми камушками, светящимися в ночи. Тихий ужас. Ни одного деревца на протяжении всего квартала - все выкорчевали - зато место для машин!
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§ yudjin
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5020
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.01.18 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Давайте - вперед к подобному будущему.

какие птички, какие листочки?
Витёк написал есть инструкция!...главное чтоб шелестело в карманах.

Ладно, тополя, скрипя сердцем можно принять как борьбу с недельным пухом. но когда под пилу попадают клёны, березы, ясени, вязы, яблони дички - это борьба с чем?
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1952/доктор СИЗО
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...




Отправлено: 11.01.18 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Город превращают в урода!!! Кто появился в городе кто злостно не терпит зелень! Уничтожают все подряд, даже не нужно ждать саранчи и п

что вы говорите!!! Бывший провинциальный захолустный городок у них отнимают. Забывают совсем, что на самом деле по статусу город Костанай один из ведущих областных центров. И значит должен соответствовать своему предназначению по всем параметрам. Что новые власти с успехом и делают. 8-) 8-) 8-) 8-)

§ Victor Yang
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10135
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.01.18 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Ни одного деревца на протяжении всего квартала - все выкорчевали - зато место для машин!

Это уже отдельный вопрос - кому где и какое место приглянулось. Я о том что сама обрезка ничего плохого не делает, но заголовок - просто атас - прямое обвинение в уничтожении деревьев. За такое и в суд подать можно. А художественная обрезка кроны деревьев обойдется бюджету дороже, я думаю.
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§ Victor Yang
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10135
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.01.18 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
но когда под пилу попадают клёны, березы, ясени, вязы, яблони дички - это борьба с чем?

Цитата:
омолаживание – сильное укорачивание скелетных и полускелетных ветвей, прореживание и регулирование побегов, обрезка ствола на высоте не менее 3,5 метров у взрослых деревьев, пригодных для омолаживания со здоровыми штамбами и стволами, потерявшими свои декоративные качества вследствие усыхания вершин и ветвей;
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§ Алиса
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3939
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.01.18 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
это борьба с чем?

Юд, да я понимаю это и у самой сердце кровью обливается!! С зеленью, с чем еще.
Цитата:
yudjin:
тополя, скрипя сердцем можно принять как борьбу с недельным пухом.

Вот именно, что неделя! А сколько зелени и кислорода от тополя. Про пирамидальные тополя не раз уже писано. Только влетело в одно ухо и вылетело!
Цитата:
Victor Yang:
Я о том что сама обрезка ничего плохого не делает, но заголовок - просто атас - прямое обвинение в уничтожении деревьев.

Но ведь просто так тоже не возникло бы!!! Посмотрите, начинают с типа "обрезки", а оканчивают - полным выкорчевыванием! И это уже традиция! А посадить новое реально не могут!
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Lex
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...




Отправлено: 11.01.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
летом укорачивать нужно, когда видно какой ствол высох, обрабатывать место отпила. Стоимость обработки копеечная. У бывалых дачников такого уродства не увидишь, потому как делают все для себя. А тут все делается для $. И не нужно искать белое там, где его не может быть.
Сколько ни смотрю - новые саженцы то не приживаются. А почему- да потому что акт выполненных работ подписан, дальше трава не расти. Так кстати по всей стране. А вот деревья - только у нас так старательно уничтожаются. Больше Атыраускую область напоминаеть начинает Кустанай.

§ Victor Yang
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10135
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.01.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Ученый один извел птиц- мешали они ему, в итоге насекомые (бабочки) сжирали все живое, что попадалось на пути

Китайцы в середин прошлого века объявили борьбу с воробьями - они вредили урожаям. В результате расплодилась саранча и нанесла ещё бОльший вред, в результате которого - неурожай и гибель от голода 10-30 млн человек.
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100
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...




Отправлено: 11.01.18 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обрезают ведь ЭЛЕКТРИКИ ! Откуда им знать, как это правильно делается?

§ Victor Yang
Re: В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10135
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.01.18 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
начинают с типа "обрезки", а оканчивают - полным выкорчевыванием!

Не согласен. это несвязанные события.
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