Быстрее не бывает

Форум
Медный
Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году
Асемгуль: я пока на стадии разъяснительной работы :oops:
11.01.18 16:09
Елена Пикельная
В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом уходных работ
Victor Yang: А что, кстати, Вы скажете по поводу омоложения? Что это такое, где и зачем применяется? Как в этом случае не происходит разрушение ствола побегами? То, что мы видим, это вовсе не...
11.01.18 16:04
директор пляжа
В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом уходных работ
Victor Yang: Подо что? Можно погуглить я набрал в фейке янг, вышел ты :-P :-P :-P :-P
11.01.18 16:02
Алиса
В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом уходных работ
365: Привыкайте к культуре уточните в данном случае что вы поднимаете под этим понятием? Вся культура с обрезанием деревьев сводится к их выкорчевыванию в конечном итоге. Где тут культура...
11.01.18 15:58
символ
Как работают дорожные службы в Костанае
гость: вообще-то на видео запечетлен обгон справа вообще-то на видео запечетлен выезд на встречную. обгон- учим пдд
11.01.18 15:58
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Евгений ШИБАРШИН: Тылы отстали

«Оптимизм относительно зацифрованного будущего охлаждают подробности быта»
11 января 2018, 09:47 |  Мнения

Президент Нурсултан Назарбаев перешел от агитации за всеобщую цифровизацию Казахстана к организации практических дел. В смысле реального подключения всего и вся в стране к четвертой промышленной революции. О чем и заявил 9 января в своем обращении, которое транслировали по республиканским телеканалам.

Глава государства обозначил 10 задач, пообещав изложить подробности их исполнения в Послании народу. Время поразмышлять над ними еще будет. Пока же наш горячий оптимизм относительно зацифрованного будущего ледяным душем охлаждают некоторые мелкие подробности нашего быта.

Нет, мы очень даже за то, чтобы тащиться без передыха за вечно убегающим от нас человечеством. Не имеем ничего против и лозунга Нурсултана Абишевича о том, что «казахстанская индустрия должна стать флагманом внедрения новых технологий». И тем более, если нас ждет перспектива, когда, как обещает главный реформатор Казахстана, «интеллектуальные системы управления инфраструктурой позволят улучшить качество жизни казахстанцев», то, как говорят в Одессе, почему нет, когда да?

Вот только в погоне за технологическими новинками не оторваться бы от тылов, откуда черпаются основные ресурсы. В истории человечества немало примеров, когда войско, опьяненное легкими победами, уходило далеко вперед и, не получая подкрепления, терпело сокрушительное поражение.

Пока Назарбаев готовился объявить в Казахстане начало новой промышленной революции, в социальных сетях активно обсуждали тему, навеянную предновогодними закупками. О том, почему огурцы у нас стали дороже диковинных заморских фруктов. Например, в Костанае их цена в предпраздничные дни подскочила с 900 до 1 400 тенге за килограмм. Тема оказалась настолько горячей, что вице-министр сельского хозяйства Нуржан АЛЬТАЕВ не удержался от комментария на своей странице в Facebook:

- У нас в сравнении с теми же экзотическими странами гораздо выше затраты на выращивание. Хотя бы потому, что там нет зимы, а это серьезно влияет на себестоимость. К тому же овощи у нас выращиваются в межсезонье в теплицах - это тоже высокие затраты.

Пытаясь отбиться от обвинений в адрес своего ведомства по поводу того, что оно не принимает меры по сдерживанию роста цен, Альтаев заявил:

- Мы можем влиять только на производство. Те, кто считает, что министерство сельского хозяйства должно регулировать цены и диктовать что-то бизнесу и предпринимателям, должны взглянуть в окно и, наконец, проснуться - мы уже более 20 лет живем в рыночной экономике, где цену определяет спрос.

Лучше бы он этого не писал. Потому что специалисты, изучавшие проблему строительства теплиц в Казахстане, много чего любопытного рассказали о том, как минсельхоз «влияет на производство».

Правительственным структурам заняться бы подтягиванием «тылов», но у них теперь главная задача - цифровизация. А гражданам, не поддающимся оцифрованию, чиновники по-прежнему будут предлагать смотреть в окно, за которым уже более 20 лет рыночная экономика. Забывая, что с министерскими доходами за этими же окнами видится другая картинка. Они цены на огурцы и ананасы не различают. Главное для них - чтобы все это лежало на прилавках.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты


Последние новости
11.01.18 13:15 Экологическая акция «Прощай, елка!» пройдет в Костанае в 15-й раз
11.01.18 12:09 Условия передачи в доверительное управление аэропорта «Костанай» будут пересмотрены
11.01.18 11:16 Фермеры в Казахстане смогут получить субсидии не выходя из дома
11.01.18 10:47 В Рудном идет суд над кикбоксером, которого обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений
11.01.18 08:55 В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом уходных работ
10.01.18 17:56 Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект Назарбаева
10.01.18 17:14 IT-специалист заявил о подозрительном поведении сайта Генпрокуратуры 115.kz
10.01.18 16:35 Антициклон с запада принесет похолодание в Костанайскую область
10.01.18 15:54 Пик заболеваемости ОРВИ в Костанайской области прогнозируется в феврале
10.01.18 15:33 Новое государственное пособие появится в Казахстане

Комментарии к новости
Страница 1 из 212»

Читатель 1
Re: Евгений ШИБАРШИН: Тылы отстали




Отправлено: 11.01.18 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А когда три предыдущие произошли?? (может проглядел чего?)

§ yudjin
Re: Евгений ШИБАРШИН: Тылы отстали
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5020
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.01.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
А когда три предыдущие произошли??

Одну-то до сих пор помнят...1917-го года....
еще мню была ... базарная... в 90-х, когда пол страны в торгаши подалась...
Профайл

Директор Пляжа
Re: Евгений ШИБАРШИН: Тылы отстали




Отправлено: 11.01.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Главное для них - чтобы все это лежало на прилавках.

Как и 300 сортов колбасы,молочной продукции непонятного качества и цены.
Зато есть, что иногда не возможно съесть.

гость
Re: Евгений ШИБАРШИН: Тылы отстали




Отправлено: 11.01.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В смысле реального подключения всего и вся в стране к четвертой промышленной революции."
не подключимся в виду практического отсутствия оной (промышленности), а цифровизация услуг по выдаче бумажек (документов) это не то.

Инженер
Re: Евгений ШИБАРШИН: Тылы отстали




Отправлено: 11.01.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То что в министерствах различных, в том числе и в указанном в статье, в минсельхозе сидят люди абсолютно не компетентные-то есть принятые на службу по принципу , у кого агашка круче,-уже не для кого не секрет, вопрос в том, доколе этот идиотизм в высших кругах будет продолжаться?! Неужели НА не видит этого, или ему откровенно чихать на этих дебилов и идиотов с рождения?!

Иолис
Re: Евгений ШИБАРШИН: Тылы отстали




Отправлено: 11.01.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Школьнице подарили портрет президента. "Я его повешу" пообещала школьница.

§ Vital
Re: Евгений ШИБАРШИН: Тылы отстали
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5307
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.01.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В европе 1 кг огурцов стоит до 1 евро. Гсм, газ,электричество в 2-3разы дороже чем у нас. У нас уже 3 евро . :-(
Че будет дальше? При постоянном росте цен на гсм,газ,электричество.
Профайл

шутка юмора
Re: Евгений ШИБАРШИН: Тылы отстали




Отправлено: 11.01.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Надо же с чего то начинать. :-)
Хоть что то будет как в европе. ;-)

* Добринцофф
Re: Евгений ШИБАРШИН: Тылы отстали
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5699
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.01.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в Костанае их цена в предпраздничные дни подскочила с 900 до 1 400 тенге за килограмм

Опять огурцы...Они подешевели кстати, сейчас отличные тепличные российские огурчики можно купить в рознице примерно 550-650тнг,вполне приемлемая цена для января месяца.Только не пытайтесь найти их по такой цене в любимом супермаркете,там 1119 до сих пор.
Профайл

§ 112
Re: Евгений ШИБАРШИН: Тылы отстали
112


(Пользователи)
Сообщений: 8678
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.01.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Огурцы не тупо покупать надо, а самим выразивать..
Кому дорого, пусть возьмут летом дачи, зимой теплицы..
Зажрались уже смотрю..
Пошевелиться не могут, комментарии профессионально пишут везде, почему почему..
А патамушта..
Профайл

* Victor Yang
Re: Евгений ШИБАРШИН: Тылы отстали
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10135
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.01.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Одну-то до сих пор помнят...1917-го года....
еще мню была ... базарная... в 90-х, когда пол страны в торгаши подалась...

Речь о более глобальных вещах.
1-я - неолитическая - 10-9 в до н.э, когда от присваивающей экономики к производящей пришли;
2-я - 18 в, когда от ручного труда всё больше к машинному перешли;
3-я - в 70-х гг 20 в - атомная энергия, освоение космоса и т.д.
4-я - информационная - компьютерная и робототехника
Профайл

Народный контроль
Re: Евгений ШИБАРШИН: Тылы отстали




Отправлено: 11.01.18 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
О том, почему огурцы у нас стали дороже диковинных заморских фруктов. Например, в Костанае их цена в предпраздничные дни подскочила с 900 до 1 400 тенге за килограмм
Да потому что там нитратов больше! И огурцы в основном пища европейцев. А коренное население на эти огурцы до краёв напичканные нитратами и азотом смотрит как на непотребную пищу.

§ yudjin
Re: Евгений ШИБАРШИН: Тылы отстали
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5020
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.01.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
4-я - информационная - компьютерная и робототехника

господи (по 112-му), на пердячем паре лёд долбят и сопли вылечить не в состоянии, а всё о глобальных революциях грезят...
Профайл

Директор Пляжа
Re: Евгений ШИБАРШИН: Тылы отстали




Отправлено: 11.01.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
И огурцы в основном пища европейцев.

Из страны вечного лета Индии пришли к нам огурцы. Учи мат. часть ))

Серж
Re: Евгений ШИБАРШИН: Тылы отстали




Отправлено: 11.01.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Терминология,которая будет актуальна в КЗ лет через 20.А пока ребятишки -болашаковцы , изучив теорию в англиях,пишут президенту фантастические доклады.Кто ж индустриальную революцию будет осуществлять? Половина революционеров - бюджетники,при папках и жыпах или в органах,остальным нужно иметь качественную квалификацию.Хотя мечтать не вредно.

Страница 1 из 212»

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 181
Пользователей: 5
Всего: 186

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх