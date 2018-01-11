Евгений ШИБАРШИН: Тылы отстали

Президент Нурсултан Назарбаев перешел от агитации за всеобщую цифровизацию Казахстана к организации практических дел. В смысле реального подключения всего и вся в стране к четвертой промышленной революции. О чем и заявил 9 января в своем обращении, которое транслировали по республиканским телеканалам.

Глава государства обозначил 10 задач, пообещав изложить подробности их исполнения в Послании народу. Время поразмышлять над ними еще будет. Пока же наш горячий оптимизм относительно зацифрованного будущего ледяным душем охлаждают некоторые мелкие подробности нашего быта.

Нет, мы очень даже за то, чтобы тащиться без передыха за вечно убегающим от нас человечеством. Не имеем ничего против и лозунга Нурсултана Абишевича о том, что «казахстанская индустрия должна стать флагманом внедрения новых технологий». И тем более, если нас ждет перспектива, когда, как обещает главный реформатор Казахстана, «интеллектуальные системы управления инфраструктурой позволят улучшить качество жизни казахстанцев», то, как говорят в Одессе, почему нет, когда да?

Вот только в погоне за технологическими новинками не оторваться бы от тылов, откуда черпаются основные ресурсы. В истории человечества немало примеров, когда войско, опьяненное легкими победами, уходило далеко вперед и, не получая подкрепления, терпело сокрушительное поражение.

Пока Назарбаев готовился объявить в Казахстане начало новой промышленной революции, в социальных сетях активно обсуждали тему, навеянную предновогодними закупками. О том, почему огурцы у нас стали дороже диковинных заморских фруктов. Например, в Костанае их цена в предпраздничные дни подскочила с 900 до 1 400 тенге за килограмм. Тема оказалась настолько горячей, что вице-министр сельского хозяйства Нуржан АЛЬТАЕВ не удержался от комментария на своей странице в Facebook:

- У нас в сравнении с теми же экзотическими странами гораздо выше затраты на выращивание. Хотя бы потому, что там нет зимы, а это серьезно влияет на себестоимость. К тому же овощи у нас выращиваются в межсезонье в теплицах - это тоже высокие затраты.

Пытаясь отбиться от обвинений в адрес своего ведомства по поводу того, что оно не принимает меры по сдерживанию роста цен, Альтаев заявил:

- Мы можем влиять только на производство. Те, кто считает, что министерство сельского хозяйства должно регулировать цены и диктовать что-то бизнесу и предпринимателям, должны взглянуть в окно и, наконец, проснуться - мы уже более 20 лет живем в рыночной экономике, где цену определяет спрос.

Лучше бы он этого не писал. Потому что специалисты, изучавшие проблему строительства теплиц в Казахстане, много чего любопытного рассказали о том, как минсельхоз «влияет на производство».

Правительственным структурам заняться бы подтягиванием «тылов», но у них теперь главная задача - цифровизация. А гражданам, не поддающимся оцифрованию, чиновники по-прежнему будут предлагать смотреть в окно, за которым уже более 20 лет рыночная экономика. Забывая, что с министерскими доходами за этими же окнами видится другая картинка. Они цены на огурцы и ананасы не различают. Главное для них - чтобы все это лежало на прилавках.