Депутат маслихата ЮКО Умирзак Мелдеханов на очередной сессии выступил с предложением назвать проспект Астаны, где расположен административно-деловой центр области, именем Первого президента РК Нурсултана Назарбаева, сообщает Informburo.kz.
Акимат ЮКО / Фото с сайта otyrar.kz
Предложение депутаты маслихата поддержали единогласно, сообщается на сайте акимата области.
После одобрения маслихатом решения о переименовании проспекта предстоит ряд официальных процедур.
30 ноября депутаты маслихата Алматы приняли решение переименовать улицу Фурманова в проспект Назарбаева.
Сам Президент отметил, что всегда выступает против подобных предложений.
"Я своим указом могу запретить это делать. Вот я сейчас публично всем казахстанцам говорю: не надо этого делать. Не надо. Не в этом дело вообще-то. Надо остаться в истории своими делами. Не большой длительной жизнью, не какими-то памятниками, – делами. Я стараюсь это делать. Что бывает с памятниками через прохождение времён, мы все из истории хорошо знаем. Ну, назвали… Хорошо хоть Фурманова, не кого-нибудь. Алматы – всё же родной город. То есть спасибо за всё, но не надо этого делать", – заключил Назарбаев 22 декабря на встрече с редакторами республиканских СМИ.
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Асемгуль: Никогда не пойму вечной критики любой идеи, будь она связана с политикой, автпромом, законодательством. критика нужна любым идеям Почему вместо диванной критики нельзя сделать хоть...
yudjin: ну почему же первый? это будет уже 3-я. Есть в Туркестане, недавно в Алматы, теперь тут. как пыхаете жаром! продолжаем в том же духе!
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Ничё,скоро южане вам всё - переименуют. Депуьатов тоже будут - переселять, в квартиры - 30 квадратов на 1 человека. А они - многодётные.Готовьте Жильё... :lol: :-o :oops:
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Хм.. Пока я только мечтаю, а люди уже так жЫвут? krisha.kz