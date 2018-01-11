Быстрее не бывает

Форум
Медный
Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году
Асемгуль: Никогда не пойму вечной критики любой идеи, будь она связана с политикой, автпромом, законодательством. критика нужна любым идеям Почему вместо диванной критики нельзя сделать хоть...
11.01.18 00:17
бывалый
Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект Назарбаева
yudjin: ну почему же первый? это будет уже 3-я. Есть в Туркестане, недавно в Алматы, теперь тут. как пыхаете жаром! продолжаем в том же духе!
11.01.18 00:03
drakon
Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект Назарбаева
Ничё,скоро южане вам всё - переименуют. Депуьатов тоже будут - переселять, в квартиры - 30 квадратов на 1 человека. А они - многодётные.Готовьте Жильё... :lol: :-o :oops:
10.01.18 23:48
КГСПС
Могилы солдат разрушены в ходе строительства под Санкт-Петербургом
Медный: Проще сказать не пускают, чем пробовать.
10.01.18 23:48
112
По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о новом жилье для казахстанцев
Хм.. Пока я только мечтаю, а люди уже так жЫвут? krisha.kz
10.01.18 23:39
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект Назарбаева

10 января 2018, 17:56 |  Общество

Депутат маслихата ЮКО Умирзак Мелдеханов на очередной сессии выступил с предложением назвать проспект Астаны, где расположен административно-деловой центр области, именем Первого президента РК Нурсултана Назарбаева, сообщает Informburo.kz.

Акимат ЮКО / Фото с сайта otyrar.kz

Предложение депутаты маслихата поддержали единогласно, сообщается на сайте акимата области.

После одобрения маслихатом решения о переименовании проспекта предстоит ряд официальных процедур.

30 ноября депутаты маслихата Алматы приняли решение переименовать улицу Фурманова в проспект Назарбаева.

Сам Президент отметил, что всегда выступает против подобных предложений.

"Я своим указом могу запретить это делать. Вот я сейчас публично всем казахстанцам говорю: не надо этого делать. Не надо. Не в этом дело вообще-то. Надо остаться в истории своими делами. Не большой длительной жизнью, не какими-то памятниками, – делами. Я стараюсь это делать. Что бывает с памятниками через прохождение времён, мы все из истории хорошо знаем. Ну, назвали… Хорошо хоть Фурманова, не кого-нибудь. Алматы – всё же родной город. То есть спасибо за всё, но не надо этого делать", – заключил Назарбаев 22 декабря на встрече с редакторами республиканских СМИ.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты


Последние новости
10.01.18 17:14 IT-специалист заявил о подозрительном поведении сайта Генпрокуратуры 115.kz
10.01.18 16:35 Антициклон с запада принесет похолодание в Костанайскую область
10.01.18 15:54 Пик заболеваемости ОРВИ в Костанайской области прогнозируется в феврале
10.01.18 15:33 Новое государственное пособие появится в Казахстане
10.01.18 13:56 Открытый республиканский турнир по плаванию «Зимние каникулы» стартовал в Костанае
10.01.18 13:31 По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о новом жилье для казахстанцев
10.01.18 11:58 Снизить нагрузку на школьников поручил Назарбаев
10.01.18 11:14 ХК «Горняк» в Петропавловске сначала проиграл, потом выиграл
10.01.18 11:01 Задержание подозреваемого в краже ювелирных изделий сняли на видео прохожие
10.01.18 10:01 "Доходят до смешного" - Назарбаев о переводе терминов на казахский язык

Комментарии к новости
Страница 1 из 212»

§ Victor Yang
Re: Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10125
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.01.18 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый пошел!
Профайл

коматозник
Re: Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект...




Отправлено: 10.01.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, Чимкент первым отметился!

456
Re: Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект...




Отправлено: 10.01.18 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже даже Америка пример ономастики переняла, хочет назвать улицу им. Борииса Немцова, где находится Рос.посольство.

§ сайлау курманов
Re: Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2496
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.01.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почитайте коменты в группе- мы из рудного , на вчерашнее послание президента, просто кошмар , резкий контраст , такая ненависть
Профайл Посетить вебсайт

§ drakon
Re: Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13023
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.01.18 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанай,почему - отстаёте?... :lol:
Профайл

правп
Re: Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект...




Отправлено: 10.01.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А наши чего ушами хлопают?

коматозник
Re: Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект...




Отправлено: 10.01.18 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
почитайте коменты в группе- мы из рудного , на вчерашнее послание президента, просто кошмар , резкий контраст , такая ненависть

Чем дальше от кормушки,тем меньше достаётся.
Соответственно и количество позитива прямо пропорционально количеству корма...

Директор Пляжа
Re: Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект...




Отправлено: 10.01.18 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Костанай,почему - отстаёте?

У нас надо всех сделать. Микрорайон какой назвать.

§ Инквизитоp
Re: Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект...
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 10.01.18 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да назовите уже страну в честь президента!
Профайл

Суслик
Re: Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект...




Отправлено: 10.01.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо поддержать! переименовать главный проспект в Костанае! Поддержим инициативу!!!

§ КГСПС
Re: Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 339
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.01.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Инквизитоp:
да назовите уже страну в честь президента!

Прямо с языка снял! В самом деле что уж на улицы размениваться.
Профайл

андрей
Re: Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект...




Отправлено: 10.01.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где мы , где чимкент ????

шым
Re: Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект...




Отправлено: 10.01.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
единогласно лизнули

§ Моше
Re: Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4406
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 10.01.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Инквизитоp:
да назовите уже страну в честь президента!

Не надо прыгать так сразу. Надо постепенно брать вершину ономастизма.
Начать с городов.
Алматы - Нур-Ата
Кокшетау - Нуршетау
Костанай - Нуртанай
Актобе - Нуртобе
Актау - Нуртау
Шымкент - Нуркент... :lol: ну и так далее...

А уж потом и страну можно - в Нуростан переименовать. Что будет означать - страна Нурлыкуна.

Может, слишком однообразно, зато как бы и звучит.
Профайл

§ yudjin
Re: Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5014
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.01.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Первый пошел!

ну почему же первый? это будет уже 3-я. Есть в Туркестане, недавно в Алматы, теперь тут.

Цитата:
Вот я сейчас публично всем казахстанцам говорю: не надо этого делать. Не надо.

Интересно, а депутат Мелдеханов и иже с ним казахстанцы или нет? надо проверить на кого они работают? Им работодатель говорит не надо, а они делают. Складывается ощущение, что слова Президента всерьез никто не воспринимает. Такой интересный этот восточный менталитет, однако... то, что говорят "не надо" - делают...
Профайл

Страница 1 из 212»

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 34
Пользователей: 0
Всего: 34

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх