Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект Назарбаева

Депутат маслихата ЮКО Умирзак Мелдеханов на очередной сессии выступил с предложением назвать проспект Астаны, где расположен административно-деловой центр области, именем Первого президента РК Нурсултана Назарбаева, сообщает Informburo.kz.

Акимат ЮКО / Фото с сайта otyrar.kz

Предложение депутаты маслихата поддержали единогласно, сообщается на сайте акимата области.

После одобрения маслихатом решения о переименовании проспекта предстоит ряд официальных процедур.

30 ноября депутаты маслихата Алматы приняли решение переименовать улицу Фурманова в проспект Назарбаева.

Сам Президент отметил, что всегда выступает против подобных предложений.

"Я своим указом могу запретить это делать. Вот я сейчас публично всем казахстанцам говорю: не надо этого делать. Не надо. Не в этом дело вообще-то. Надо остаться в истории своими делами. Не большой длительной жизнью, не какими-то памятниками, – делами. Я стараюсь это делать. Что бывает с памятниками через прохождение времён, мы все из истории хорошо знаем. Ну, назвали… Хорошо хоть Фурманова, не кого-нибудь. Алматы – всё же родной город. То есть спасибо за всё, но не надо этого делать", – заключил Назарбаев 22 декабря на встрече с редакторами республиканских СМИ.