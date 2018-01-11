Антициклон с запада принесет похолодание в Костанайскую область

По прогнозу синоптиков, в ближайшие два дня, 11-го и 12 января, ожидаются снегопад и метель при северо-западном ветре скоростью 15-20 м/с. Температура воздуха ночью - от 18 до 23 градусов мороза, но местами будет теплее - 15 градусов ниже нуля.

- Начиная с субботы, Костанайская область попадет под влияние антициклона, который движется с запада, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Этот антициклон принесет холодные воздушные массы и морозы усилятся. В субботу и воскресенье ночами мороз будет достигать 23-28 градусов. Днями будет не намного теплее, термометры покажут 18-23 градусов мороза. Осадков 13-14 января не ожидается.

Хотя погода в выходные не будет ветреной, костанайцам все же придется одеваться потеплее и сократить время прогулок на свежем воздухе.