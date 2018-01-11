Антициклон с запада принесет похолодание в Костанайскую область
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозу синоптиков, в ближайшие два дня, 11-го и 12 января, ожидаются снегопад и метель при северо-западном ветре скоростью 15-20 м/с. Температура воздуха ночью - от 18 до 23 градусов мороза, но местами будет теплее - 15 градусов ниже нуля.
- Начиная с субботы, Костанайская область попадет под влияние антициклона, который движется с запада, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Этот антициклон принесет холодные воздушные массы и морозы усилятся. В субботу и воскресенье ночами мороз будет достигать 23-28 градусов. Днями будет не намного теплее, термометры покажут 18-23 градусов мороза. Осадков 13-14 января не ожидается.
Хотя погода в выходные не будет ветреной, костанайцам все же придется одеваться потеплее и сократить время прогулок на свежем воздухе.
Последние новости
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 0
Всего: 35
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году
Асемгуль: Никогда не пойму вечной критики любой идеи, будь она связана с политикой, автпромом, законодательством. критика нужна любым идеям Почему вместо диванной критики нельзя сделать хоть...
yudjin: ну почему же первый? это будет уже 3-я. Есть в Туркестане, недавно в Алматы, теперь тут. как пыхаете жаром! продолжаем в том же духе!
Проспект Астаны в Шымкенте решили переименовать в проспект Назарбаева
Ничё,скоро южане вам всё - переименуют. Депуьатов тоже будут - переселять, в квартиры - 30 квадратов на 1 человека. А они - многодётные.Готовьте Жильё... :lol: :-o :oops:
Могилы солдат разрушены в ходе строительства под Санкт-Петербургом
Медный: Проще сказать не пускают, чем пробовать.
По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о новом жилье для казахстанцев
Хм.. Пока я только мечтаю, а люди уже так жЫвут? krisha.kz