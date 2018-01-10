Открытый республиканский турнир по плаванию «Зимние каникулы» стартовал в Костанае

Турнир, посвященный памяти первого директора СДЮСШОР плавания Костанайской области Юрия Семикоза, проходит в 16-й раз. Пловцы соревнуются в бассейне ДЮСШ № 1 с понедельника, 8 января.

- Если смотреть сборную Костаная, ее состав молодой. Юноши на этом турнире представлены в возрастной группе 2003 г. р. и моложе, а у нас сильнейшие - спортсмены 2004 г. р. Приходится им нести на себе основную часть работы, - рассказал «НГ» главный судья соревнованийГеннадий КИСЕЛЕВ. - Прогнозы давать тяжело. Сильные команды из Караганды, Астаны. Кызылорда представлена всего одним участником, но он может дать фору многим соперникам. Серых лошадок, конечно, нет, но бывает, что «выскакивают» ребята. Перед чемпионатом мы провели учебно-тренировочные сборы. Как в советские времена, приходили плавать в 6.30 утра, по две тренировки в день. Все, как положено: с питанием, содержанием. Спасибо за такую возможность управлению физической культуры и спорта и ДЮСШ № 1. Остается дождаться результатов.

На турнир съехались пловцы из 12 регионов Казахстана. Всего - 203 спортсмена из 19 команд.

В турнире принимают участие 203 спортсмена из 12 регионов страны

- Приятно, что турнир собирает большое количество молодых спортсменов, - отметил государственный тренер сборной Казахстана по плаванию Айдар КАРТПАЕВ. - Наблюдается динамика роста спортивных результатов, число рекордов увеличивается. Связано это с большой популярностью вида, последнее время плавание набирает обороты. Население Казахстана понимает и видит, что плавание - благородный вид спорта, который развивает все группы мышц, полезен для здоровья.

По словам Картпаева, костанайский турнир планируется проводить в статусе чемпионата РК.

- Особо отмечу тренерский состав, который всегда на высшем уровне принимает гостей. Всегда хорошее судейство, что говорит о профессионализме, - сказал тренер сборной. - Беседую с тренерами других регионов, все отмечают, что с радостью приезжают на этот турнир в Костанай. Я и сам неоднократно был его участником. Начиная с 14 лет принимал участие в нем, три старта прошел, занимал призовые места, получал кубок за лучшую технику. Победителем не был, но у меня остались лишь теплые воспоминания. Для меня турнир в Костанае был первым республиканским стартом, где я получил стимул двигаться дальше. Здесь заряжаешься азартом и интересом для дальнейшего развития. Ждем, когда в области появится 50-метровый бассейн, где сможем проводить соревнования не только республиканского, но и мирового значения.

В первый день спортсмены соревновались на дистанции 200 м комплексным плаванием. В составе команды Костаная два вторых места в своих заплывах заняли Хайдар Базарбаев и Камилла Исмаилова.

- Соперники сильные. Основные конкуренты - из Караганды, Астаны, Павлодара, там сильные пловцы, - рассказал Хайдар БАЗАРБАЕВ. - Но нельзя недооценивать никого. В первом старте я уступил спортсмену из Темиртау. На спине я плохо работал ногами и выходы делал не очень хорошо. Мог бы и лучше выступить. Спина - не основной мой стиль, я люблю баттерфляй. Плаванием я занимаюсь седьмой год. Мама хотела, чтобы я научился плавать, и я начал тренироваться. Плавание - это азарт. В феврале будет чемпионат РК в Темиртау, сейчас готовимся к нему, и эти старты - отличная тренировка.

Родители Камиллы ИСМАИЛОВОЙ семь лет назад, во время отдыха в Турции, заметили, что девочка совсем не боится воды. И решили отдать ее на плавание.

- Бросить этот спорт никогда не хотела, - поделилась с «НГ» Камилла. - У всех бывает - когда не получается плыть, уменьшается время, как будто стоишь на месте. Но меня это, наоборот, подталкивает к работе. На прошлых стартах на коротких дистанциях у меня было отставание от победителя 3-4 секунды, а тут дистанция 200 м комплексом - и хорошее время, заняла 2-е место. На турнир приехали сильные спортсмены из Астаны, Караганды. Конечно, хочется улучшить свое время и показать по итогам хороший результат. Будем над этим работать. Моя коронная дистанция - 200 м баттерфляем, люблю плыть 800 м вольным стилем. Я большие дистанции люблю, у меня получается их проплывать из-за хорошей выносливости.

София КИЛЬТРЕ из Караганды в своем заплыве тоже была второй.

- Пловцы 2006-2007 г. р. могут спокойно обогнать старших ребят и показать результат на 20 секунд лучше, - отметила она. - Страшно, конечно, ведь сюда приехали лучшие. Приходится проплывать большие дистанции, устаешь от этого. Я раньше гимнастикой занималась, а потом пришла в бассейн. Мальчики всегда меня опережали, я была последней. Со временем ребята бросили секцию, а я стала хорошо плавать. Для победы важно ставить цели. Когда я не ставлю цель, не могу показать высоких результатов и теряюсь. А когда есть цель, то через боль и силу ты преодолеваешь себя.

София Кильтре из Караганды заняла 2-е место в своем заплыве на дистанции 200 м комплексом

В последний день соревнований будут определены победители в командном зачете по наименьшей сумме занятых мест и призеры турнира. Финальные заплывы и парад закрытия пройдут 11 января.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА