Новое государственное пособие появится в Казахстане

Глава государства Нурсултан Назарбаев в ежегодном Послании народу Казахстана рассказал о внедрении нового госпособия для родителей детей-инвалидов, передает Tengrinews.kz.

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"Поручаю с 1 июля 2018 года дополнительно ввести госпособия для родителей, осуществляющих уход за совершеннолетними инвалидами I группы с детства", - сказал Президент.

Назарбаев уточнил, что ежемесячно такие пособия в размере не ниже одного прожиточного минимума получат порядка 14 тысяч семей.

"На эти цели потребуется до трех миллиардов тенге в 2018 году", - отметил Президент.

Также Назарбаев сообщил, что расходы республиканского бюджета на социальную сферу в 2018 году увеличены на 12 процентов и превысили 4,1 триллиона тенге.

"Повышение социальных выплат, в том числе пенсий, увеличит доходы более трех миллионов казахстанцев. С 1 января 2018 года солидарные пенсии выросли на 8 процентов. Повышение пособий для инвалидов, семьям, потерявшим кормильца, воспитывающим детей-инвалидов, составило до 16 процентов. С 1 июля 2018 года базовая пенсия увеличится в среднем в 1,8 раза в зависимости от трудового стажа", - перечислил Глава государства.

Он отметил, что базовая пенсия выросла в общей сложности на 29 процентов, солидарная - на 32 процента, пособия на рождение ребенка - на 37 процентов, а по инвалидности и потере кормильца - каждое на 43 процента.

Напомним, сегодня, 10 января опубликовано Послание Главы государства народу Казахстана.