По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о новом жилье для казахстанцев
Обеспеченность жильем на одного жителя в 2030 году должна составлять 30 квадратных метров, заявил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ежегодном Послании народу Казахстана, передает Tengrinews.kz.
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"Обеспеченность жильем на одного жителя выросла в последние десять лет на 30 процентов и составляет сегодня 21,6 квадратных метра. Необходимо довести этот показатель в 2030 году до 30 квадратных метров. При выполнении этой задачи важно применять новые методы строительства, современные материалы, принципиально иные подходы в проектировании зданий и планировании городской застройки", - заявил Президент, поясняя пятый пункт Послания.
Назарбаев заявил, что нужно установить повышенные требования к качеству, экологичности и энергоэффективности зданий.
"Строящиеся и уже имеющиеся дома и объекты инфраструктуры необходимо оснащать системами интеллектуального управления. Это повысит комфортность для населения, сократит потребление электроэнергии, тепла, воды, будет стимулировать естественных монополистов к повышению своей эффективности. Важно внести соответствующие изменения в законодательство, в том числе регулирующее сферу естественных монополий", - отметил Глава государства.
Акимам Президент поручил более активно решать вопросы модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства.
"Для решения вопроса обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой Правительству необходимо ежегодно предусматривать на данную работу не менее 100 миллиардов тенге из всех источников", - сказал Президент.
Напомним, сегодня, 10 января, опубликовано Послание Главы государства народу Казахстана.
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