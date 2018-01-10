Быстрее не бывает

Форум
American Idiot
Могилы солдат разрушены в ходе строительства под Санкт-Петербургом
Живу в России. Захожу почитать новости Костаная и Казахстана...а тут опять российские новости :-x Зачем они тут? Народный контроль: Если бы это случилось на Украине или же в Казахстане, то не...
10.01.18 15:12
American Idiot
"Доходят до смешного" - Назарбаев о переводе терминов на казахский язык
Уже много лет этим словам, а возражение против них только сейчас. Почему...
10.01.18 15:08
аргентина -ямайка
Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году
1952/доктор СИЗО: Покупаешь ТУ на заявленную мощность, обзаводишься преобразователями, кабелем и розетками. Вызываешь обученного монтера. И катайся на здоровье. куда катайся ? дальше кооператива...
10.01.18 14:46
Vital
Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году
Доктор сиз, так я же тоже могу встречную накатать. Сказать что у меня плохое сердце и что после ваших угроз стал плохо спать. . Подорвал здоровье, ночью снится стал ужасный сизо, стал боятся из дома...
10.01.18 14:35
Victor Yang
Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году
1952/доктор СИЗО: Электрозаправки тоже будут строить. Будут строить, когда это будет выгодно. А машины такие покупать будут когда будут заправки. Кто-то должен начать первым. Вот владельцы АЗС и...
10.01.18 14:34
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о новом жилье для казахстанцев

10 января 2018, 13:31 |  Государство

Обеспеченность жильем на одного жителя в 2030 году должна составлять 30 квадратных метров, заявил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ежегодном Послании народу Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"Обеспеченность жильем на одного жителя выросла в последние десять лет на 30 процентов и составляет сегодня 21,6 квадратных метра. Необходимо довести этот показатель в 2030 году до 30 квадратных метров. При выполнении этой задачи важно применять новые методы строительства, современные материалы, принципиально иные подходы в проектировании зданий и планировании городской застройки", - заявил Президент, поясняя пятый пункт Послания.

Назарбаев заявил, что нужно установить повышенные требования к качеству, экологичности и энергоэффективности зданий.

"Строящиеся и уже имеющиеся дома и объекты инфраструктуры необходимо оснащать системами интеллектуального управления. Это повысит комфортность для населения, сократит потребление электроэнергии, тепла, воды, будет стимулировать естественных монополистов к повышению своей эффективности. Важно внести соответствующие изменения в законодательство, в том числе регулирующее сферу естественных монополий", - отметил Глава государства.

Акимам Президент поручил более активно решать вопросы модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства.

"Для решения вопроса обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой Правительству необходимо ежегодно предусматривать на данную работу не менее 100 миллиардов тенге из всех источников", - сказал Президент.

Напомним, сегодня, 10 января, опубликовано Послание Главы государства народу Казахстана.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты


Последние новости
10.01.18 13:56 Открытый республиканский турнир по плаванию «Зимние каникулы» стартовал в Костанае
10.01.18 11:58 Снизить нагрузку на школьников поручил Назарбаев
10.01.18 11:14 ХК «Горняк» в Петропавловске сначала проиграл, потом выиграл
10.01.18 11:01 Задержание подозреваемого в краже ювелирных изделий сняли на видео прохожие
10.01.18 10:01 "Доходят до смешного" - Назарбаев о переводе терминов на казахский язык
10.01.18 09:35 Необходимость ОСМС не вызывает сомнений - Назарбаев
10.01.18 09:00 Подозреваемый в краже ювелирных изделий узунколец при задержании пытался избить себя - пресс-служба ДВД
10.01.18 08:53 Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году
09.01.18 19:43 Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
09.01.18 18:54 Аким Рудного Бахытжан Гаязов получил выговор от акима Костанайской области

Комментарии к новости

§ 112
Re: По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8657
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.01.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и как я и говорил, не менее 1000 бакинскими метр такого жилья..
Двухкомнатная на двоих 70 кв. метров, 70 тысяч евро или стошка баксов наверно..
Это нереально пока при наших зарплатах..
Если только зарплаты тоже не сделать европейскими..
Профайл

Без жилья
Re: По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о...




Отправлено: 10.01.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут хотя бы 56 кв метров взять для троих. Цены высокие при маленьких зарплатах

гражданин КазССР
Re: По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о...




Отправлено: 10.01.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Программа жилье 91 уже таки выполнена в полном объеме?

Аноним
Re: По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о...




Отправлено: 10.01.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Строящиеся и уже имеющиеся дома и объекты инфраструктуры необходимо оснащать системами интеллектуального управления. Это повысит комфортность для населения, сократит потребление электроэнергии, тепла, воды, будет стимулировать естественных монополистов к повышению своей эффективности.

А также повысит стоимость квадратного метра жилья. 3 чел. (среднестатистическая молодая семья) х 30 кв.м. = 90 кв.м. Кто сможет купить такую квартиру при нынешних ипотечных условиях?

Читатель 1
Re: По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о...




Отправлено: 10.01.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это как со средними зарплатами по рк...))) (у кого-то 20 квартир и сдаёт в аренду, а "в среднем по району" 30кв\чел)

§ 112
Re: По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8657
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.01.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще экологический и интеллектуальный дом стоит миллионами вроде евро..
Это же нужно настоящее дерево там, настоящие камни, солнцегрейки всякие вместо отопления и насосы с очистителями питьевой воды..
Потом какая то приблуда на унитаз ставится, как у космонавтов, чтобы воду эту не выбрасывать, а дальше употреблять, а остальное высушивать и перерабатывать на удобрение для цветочной галереи..
Про квартиры такое не слышал, потому что такого в принципе не бывает в квартирах, там же должно быть все автономно..
Газа, электроэнергии и тем более отопления быть не должно, это должно само как то делаться..
Хотя насчет электроэнергии ветряков сколько нужно будет настроить вокруг квартирного дома?
Нет, это никак не сотня тысяч долларов, это миллионы евро..
Десятки и сотни миллионов на дом из 6ти квартир..
Лучше уж дома..
Профайл

коматозник
Re: По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о...




Отправлено: 10.01.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о новом жилье для казахстанцев
Я
планов наших
люблю громадьё,
размаха
шаги саженьи.
Я радуюсь
маршу,
которым идем
в работу
и в сраженья. В.В. Маяковский.

Вадим
Re: По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о...




Отправлено: 10.01.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сказано же, что обеспеченость 30 кв.м. на человека. Т.е. если один человек имеет домик в 50 кв.м. и живёт там 8 чел, а другой сосед живёт с женой в доме 250 кв.м. в среднем на этих людей приходится по _30 кв.м.

§ 112
Re: По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8657
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.01.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня 100 квадратов.
Наверно сразу откажусь от централизованного отопления..
Сделаю себе газовый котел в отдельной комнатке и буду сам на сам делать интеллектуальную квартиру..
Айфон куплю, там говорят и свет можно и газ регулировать и охранная сигнализация там и видеокамеры..
И много наверно еще чего..
Интересно, в интеллектуальном доме наверное голограммы вместо обычного экрана будут и например дорогая редакция и Уважаемые будут в образе передо мной в моей квартире стоять?
Профайл

§ 112
Re: По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8657
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.01.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, медицина и квадратные метры, это все Послание?
Профайл

Гость
По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о новом жилье для казахстанцев




Отправлено: 10.01.18 - 14:27
Комментарий проходит проверку.

Гость
По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о новом жилье для казахстанцев




Отправлено: 10.01.18 - 15:05
Комментарий проходит проверку.

Гость
По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о новом жилье для казахстанцев




Отправлено: 10.01.18 - 15:31
Комментарий проходит проверку.

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Сейчас на сайте
Гостей: 160
Пользователей: 4
Всего: 164

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх