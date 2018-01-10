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ХК «Горняк» в Петропавловске сначала проиграл, потом выиграл

Лика НОВИКОВА

10 января 2018, 11:14 |  Спорт

Рудненский клуб 8-9 января в рамках открытого чемпионата РК среди команд высшей лиги встречался с одним из лидеров турнира - «Кулагером». Для «Горняка» эта серия стала первой в 2018 году.

«Горняк» заработал три очка и остался на 8 строчке /Фото из паблика ХК «Кулагер» ВКонтакте

Первый матч для рудненской команды прошел напряженно. Сначала инициативу захватил «Кулагер», но к середине периода команды выровнялись в игре, динамично с хорошей скоростью атаковали ворота друг друга. Но хозяева за 2 минуты сумели забить три шайбы в ворота Максима Грязнова. На 17 минуте первый гол реализовал Федор Хорошев, ассистировал ему Исмагилов. Через минуту шайбу в ворота вкатил Ильгиз Нуриев. И через 30 секунд отличился Денис Стасюк, помогали которому Логинов и Луговской.

В начале второго периода «Горняк» остался на льду в двойном большинстве, но это не помешало Хорошеву оформить дубль в ворота рудничан. К середине периода «Горняк» собрался, начал атаковать ворота соперника. На 29 минуте Дмитрий Демьянов после удачной атаки сходу распечатал ворота Андрея Янкова. К сожалению, это единственная шайба, которую «Горняку» удалось реализовать.

После четвертой пропущенной шайбы вместо Максима Грязнова ворота «Горняка» защищал уже Антон Бруев. В третьем периоде, уже через 2 минуты после свистка, Алексей Ефремов завершил атаку шайбой в ворота «горняков». На 52 минуте Ильнар Мисбахов увеличил и без того большой разрыв в счете. Первая встреча завершилась поражением «Горняка» - 1:6.

Уже на 4 минуте второго матча хозяева реализовали первую шайбу. С точной передачи Логинова и Стасюка гол забил нападающий Виктор Луговской. Второй период начался с уверенной игры «Горняка». На 21 минуте Степан Филонов сравнял счет, а на 30 минуте в большинстве отличился Дмитрий Демьянов - 1:2. В заключительном периоде, на 48 минуте, Станислав Логинов сравнял счет. Но за 5 минут до сирены Владимир Боровков отправил третью шайбу в ворота «Кулагера». С минимальным отрывом в счете «Горняк» добыл победу во втором матче.

- С «Кулагером» надо играть на две головы выше, чтобы выигрывать, - отметил на пресс-конференции тренер по вратарям ХК «Горняк» Борис ТОРТУНОВ. - Потому что всегда вписываются потусторонние силы, которые сильно влияют на исход матча. Мы благодарны ребятам. Я думаю, весь город Рудный благодарен за самоотдачу, за прекрасную игру. В принципе надеемся встретиться в плей-офф с этой командой.

- Первую встречу мы очень хорошо сыграли при реализации большинства, - отметил старший тренер ХК «Кулагер» Александр ШИМИН. - А вторая игра, к сожалению, не получилось. Еще и пропустили после необязательных удалений. Вот, пожалуй, из этих моментов и сложились результаты этих двух матчей.

Чемпионат РК. Высшая лига

8-9 января. «Номад» - «Астана» 12:1, 9:0. «Арлан» - «Алтай-Торпедо» 5:3, 5:0. «Кулагер» - «Горняк» 6:1, 2:3. «Темиртау» - «Иртыш» 5:4, 3:2. «Алматы» - «Бейбарыс» 3:1, 0:3

 

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «Номад»

38

24

5

0

2

0

7

197-61

84

2. «Арлан»

38

22

3

2

1

3

7

129-63

80

3. «Кулагер»

38

17

2

2

2

5

10

95-62

66

4. «Темиртау»

38

18

4

2

0

0

14

107-87

66

5. «Бейбарыс»

38

18

3

1

0

2

14

102-71

64

6. «Алматы»

38

16

0

4

4

4

10

109-82

64

7. «Иртыш»

38

17

2

0

2

3

14

116-85

60

8. «Горняк»

38

16

1

3

1

2

15

103-104

59

9. «Алтай-Торпедо»

38

4

2

1

2

2

27

60-139

22

10. «Астана»

38

1

0

0

1

1

35

60-264

5

 
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