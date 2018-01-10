ХК «Горняк» в Петропавловске сначала проиграл, потом выиграл
Лика НОВИКОВА
Рудненский клуб 8-9 января в рамках открытого чемпионата РК среди команд высшей лиги встречался с одним из лидеров турнира - «Кулагером». Для «Горняка» эта серия стала первой в 2018 году.
«Горняк» заработал три очка и остался на 8 строчке /Фото из паблика ХК «Кулагер» ВКонтакте
Первый матч для рудненской команды прошел напряженно. Сначала инициативу захватил «Кулагер», но к середине периода команды выровнялись в игре, динамично с хорошей скоростью атаковали ворота друг друга. Но хозяева за 2 минуты сумели забить три шайбы в ворота Максима Грязнова. На 17 минуте первый гол реализовал Федор Хорошев, ассистировал ему Исмагилов. Через минуту шайбу в ворота вкатил Ильгиз Нуриев. И через 30 секунд отличился Денис Стасюк, помогали которому Логинов и Луговской.
В начале второго периода «Горняк» остался на льду в двойном большинстве, но это не помешало Хорошеву оформить дубль в ворота рудничан. К середине периода «Горняк» собрался, начал атаковать ворота соперника. На 29 минуте Дмитрий Демьянов после удачной атаки сходу распечатал ворота Андрея Янкова. К сожалению, это единственная шайба, которую «Горняку» удалось реализовать.
После четвертой пропущенной шайбы вместо Максима Грязнова ворота «Горняка» защищал уже Антон Бруев. В третьем периоде, уже через 2 минуты после свистка, Алексей Ефремов завершил атаку шайбой в ворота «горняков». На 52 минуте Ильнар Мисбахов увеличил и без того большой разрыв в счете. Первая встреча завершилась поражением «Горняка» - 1:6.
Уже на 4 минуте второго матча хозяева реализовали первую шайбу. С точной передачи Логинова и Стасюка гол забил нападающий Виктор Луговской. Второй период начался с уверенной игры «Горняка». На 21 минуте Степан Филонов сравнял счет, а на 30 минуте в большинстве отличился Дмитрий Демьянов - 1:2. В заключительном периоде, на 48 минуте, Станислав Логинов сравнял счет. Но за 5 минут до сирены Владимир Боровков отправил третью шайбу в ворота «Кулагера». С минимальным отрывом в счете «Горняк» добыл победу во втором матче.
- С «Кулагером» надо играть на две головы выше, чтобы выигрывать, - отметил на пресс-конференции тренер по вратарям ХК «Горняк» Борис ТОРТУНОВ. - Потому что всегда вписываются потусторонние силы, которые сильно влияют на исход матча. Мы благодарны ребятам. Я думаю, весь город Рудный благодарен за самоотдачу, за прекрасную игру. В принципе надеемся встретиться в плей-офф с этой командой.
- Первую встречу мы очень хорошо сыграли при реализации большинства, - отметил старший тренер ХК «Кулагер» Александр ШИМИН. - А вторая игра, к сожалению, не получилось. Еще и пропустили после необязательных удалений. Вот, пожалуй, из этих моментов и сложились результаты этих двух матчей.
Чемпионат РК. Высшая лига
8-9 января. «Номад» - «Астана» 12:1, 9:0. «Арлан» - «Алтай-Торпедо» 5:3, 5:0. «Кулагер» - «Горняк» 6:1, 2:3. «Темиртау» - «Иртыш» 5:4, 3:2. «Алматы» - «Бейбарыс» 3:1, 0:3
|
И
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В
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ВО
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ВБ
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ПБ
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ПО
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П
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Ш
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О
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1. «Номад»
|
38
|
24
|
5
|
0
|
2
|
0
|
7
|
197-61
|
84
|
2. «Арлан»
|
38
|
22
|
3
|
2
|
1
|
3
|
7
|
129-63
|
80
|
3. «Кулагер»
|
38
|
17
|
2
|
2
|
2
|
5
|
10
|
95-62
|
66
|
4. «Темиртау»
|
38
|
18
|
4
|
2
|
0
|
0
|
14
|
107-87
|
66
|
5. «Бейбарыс»
|
38
|
18
|
3
|
1
|
0
|
2
|
14
|
102-71
|
64
|
6. «Алматы»
|
38
|
16
|
0
|
4
|
4
|
4
|
10
|
109-82
|
64
|
7. «Иртыш»
|
38
|
17
|
2
|
0
|
2
|
3
|
14
|
116-85
|
60
|
8. «Горняк»
|
38
|
16
|
1
|
3
|
1
|
2
|
15
|
103-104
|
59
|
9. «Алтай-Торпедо»
|
38
|
4
|
2
|
1
|
2
|
2
|
27
|
60-139
|
22
|
10. «Астана»
|
38
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
35
|
60-264
|
5
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