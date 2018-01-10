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American Idiot
Могилы солдат разрушены в ходе строительства под Санкт-Петербургом
Живу в России. Захожу почитать новости Костаная и Казахстана...а тут опять российские новости :-x Зачем они тут? Народный контроль: Если бы это случилось на Украине или же в Казахстане, то не...
10.01.18 15:12
American Idiot
"Доходят до смешного" - Назарбаев о переводе терминов на казахский язык
Уже много лет этим словам, а возражение против них только сейчас. Почему...
10.01.18 15:08
аргентина -ямайка
Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году
1952/доктор СИЗО: Покупаешь ТУ на заявленную мощность, обзаводишься преобразователями, кабелем и розетками. Вызываешь обученного монтера. И катайся на здоровье. куда катайся ? дальше кооператива...
10.01.18 14:46
Vital
Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году
Доктор сиз, так я же тоже могу встречную накатать. Сказать что у меня плохое сердце и что после ваших угроз стал плохо спать. . Подорвал здоровье, ночью снится стал ужасный сизо, стал боятся из дома...
10.01.18 14:35
Victor Yang
Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году
1952/доктор СИЗО: Электрозаправки тоже будут строить. Будут строить, когда это будет выгодно. А машины такие покупать будут когда будут заправки. Кто-то должен начать первым. Вот владельцы АЗС и...
10.01.18 14:34
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"Доходят до смешного" - Назарбаев о переводе терминов на казахский язык

10 января 2018, 10:01 |  Государство

Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил пересмотреть подходы к обоснованности перевода терминов на казахский язык. Об этом он сообщил в ежегодном Послании народу Казахстана, передает Tengrinews.kz.

"Если мы хотим, чтобы казахский язык жил в веках, нужно его осовременить, не утяжеляя избыточной терминологией. Однако за последние годы на казахский язык было переведено семь тысяч устоявшихся и общепринятых в мире терминов. Такие "нововведения" иногда доходят до смешного. Например, "ғаламтор" ("Интернет"), "қолтырауын" ("крокодил"), "күй сандық" ("фортепиано") и таких примеров полно", - заявил Президент.

Назарбаев поручил пересмотреть подходы к обоснованности такого перевода и терминологически приблизить казахский язык к международному уровню.

"Переход на латинский алфавит способствует решению этого вопроса. Следует определить четкий график перехода на латинский алфавит до 2025 года на всех уровнях образования", - отметил Глава государства.

В то же время в своем Послании Президент уточнил, что важным является внедрение трехъязычия в Казахстане.

"С 2019 года будет начат переход к преподаванию на английском языке отдельных естественнонаучных дисциплин в 10-м и 11-м классах. В результате все наши выпускники будут владеть тремя языками на уровне, необходимом для жизни и работы в стране и в глобальном мире. Человек любой этнической группы сможет выбрать любую работу вплоть до избрания Президентом страны", - заметил Назарбаев.

Напомним, сегодня, 10 января, опубликовано Послание Главы государства народу Казахстана.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: "Доходят до смешного" - Назарбаев о переводе...




Отправлено: 10.01.18 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно говорит Президент!

правп
Re: "Доходят до смешного" - Назарбаев о переводе...




Отправлено: 10.01.18 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
странно, именно при нем и при его чутком руководстве инициировались и проводились все реформы по языку, такие реформы, что многие действующие политические деятели казахской национальности даже не удосужились выучить казахский язык, чего уж говорить про остальное население и тем более про тех, для кого он не является родным..

ТАНОМИ
Re: "Доходят до смешного" - Назарбаев о переводе...




Отправлено: 10.01.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, зачем было надо переводить слова: туалет, аэропорт, лаборатория, аптека...? Переводчики и составители словарей, очевидно, очень хорошо заработали.

§ 112
Re: "Доходят до смешного" - Назарбаев о переводе...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8657
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.01.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
зачем было надо переводить слова: туалет, аэропорт, лаборатория, аптека...? Переводчики и составители словарей, очевидно, очень хорошо заработали.

По моему аптека была еще с советского времени , как и школа..
Эх, ну и образование у тебя никудышное..
Я даже не зная казахского, это всегда знал, потому что написано везде было..
Или ты дитя 2000х?
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§ KOS77
Re: "Доходят до смешного" - Назарбаев о переводе...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 652
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 10.01.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
правп:
странно, именно при нем и при его чутком руководстве инициировались и проводились все реформы по языку

Действительно странно, он всегда возмущается работой своих подчиненных, словно самым последним узнаёт, что творится в стране!? Может нужно "хабар" закрыть, чтоб власть в курсе реальной жизни страны была?
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* American Idiot
Re: "Доходят до смешного" - Назарбаев о переводе...
American Idiot


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 676
Регистрация: 01.01.13
Отправлено: 10.01.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже много лет этим словам, а возражение против них только сейчас. Почему?.....
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