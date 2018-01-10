"Доходят до смешного" - Назарбаев о переводе терминов на казахский язык
Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил пересмотреть подходы к обоснованности перевода терминов на казахский язык. Об этом он сообщил в ежегодном Послании народу Казахстана, передает Tengrinews.kz.
"Если мы хотим, чтобы казахский язык жил в веках, нужно его осовременить, не утяжеляя избыточной терминологией. Однако за последние годы на казахский язык было переведено семь тысяч устоявшихся и общепринятых в мире терминов. Такие "нововведения" иногда доходят до смешного. Например, "ғаламтор" ("Интернет"), "қолтырауын" ("крокодил"), "күй сандық" ("фортепиано") и таких примеров полно", - заявил Президент.
Назарбаев поручил пересмотреть подходы к обоснованности такого перевода и терминологически приблизить казахский язык к международному уровню.
"Переход на латинский алфавит способствует решению этого вопроса. Следует определить четкий график перехода на латинский алфавит до 2025 года на всех уровнях образования", - отметил Глава государства.
В то же время в своем Послании Президент уточнил, что важным является внедрение трехъязычия в Казахстане.
"С 2019 года будет начат переход к преподаванию на английском языке отдельных естественнонаучных дисциплин в 10-м и 11-м классах. В результате все наши выпускники будут владеть тремя языками на уровне, необходимом для жизни и работы в стране и в глобальном мире. Человек любой этнической группы сможет выбрать любую работу вплоть до избрания Президентом страны", - заметил Назарбаев.
Напомним, сегодня, 10 января, опубликовано Послание Главы государства народу Казахстана.
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