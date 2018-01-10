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Необходимость ОСМС не вызывает сомнений - Назарбаев

10 января 2018, 09:35 |  Государство

Президент РК Нурсултан Назарбаев в ежегодном Послании народу Казахстана сказал, что необходимость системы обязательного социального медицинского страхования не вызывает сомнений, передает Tengrinews.kz.

"Здравоохранение будет поэтапно переходить на систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), основанную на солидарной ответственности населения, государства и работодателей. Необходимость ее внедрения не вызывает сомнений. Однако требуется более тщательно провести подготовительную работу, которая не была выполнена Минздравом и Минтрудсоцзащиты. Нужно разработать новую модель гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), определив четкие границы обязательств государства. Услуги, не гарантированные государством, население сможет получать, став участником ОСМС или через добровольное медицинское страхование, а также сооплату", - заявил Назарбаев.

Президент Назарбаев считает, что с ростом продолжительности жизни населения и развитием медицинских технологий объем потребления медицинских услуг будет расти.

"Современное здравоохранение должно больше ориентироваться на профилактику заболеваний, а не на дорогостоящее стационарное лечение. Нужно усилить управление общественным здоровьем, пропагандируя здоровый образ жизни. Особое внимание следует уделить охране и укреплению репродуктивного здоровья молодежи. Следует переходить от малоэффективной и затратной для государства диспансеризации к управлению основными хроническими заболеваниями с применением дистанционной диагностики, а также амбулаторного лечения. Этот опыт давно есть в мире. Нужно смело и активно его внедрять", - отметил Назарбаев.

По его словам, необходимо принять комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями, создать научный онкоцентр.

"Должны быть обеспечены высокоэффективные ранняя диагностика и лечение рака на основе передового международного опыта. Необходимо провести такую же работу, которую мы провели в кардиологии, борьбе с туберкулезом и родовспоможении. Необходимо повысить доступность и эффективность медицинской помощи через интеграцию информационных систем, использование мобильных цифровых приложений, внедрение электронных паспортов здоровья, переход на "безбумажные" больницы. Требуется приступить к внедрению в медицине технологий генетического анализа, искусственного интеллекта, которые на порядок повышают эффективность диагностики и лечения заболеваний", - считает Назарбаев.

Также Назарбаев в своем Послании остановился и на вопросе обеспеченности и качества подготовки медицинских кадров. Он их назвал "важными".

"Сегодня мы имеем уникальную Школу медицины Назарбаев Университета, при которой функционирует интегрированная университетская клиника. Этот опыт должен транслироваться на все медицинские вузы", - отметил он.

"Для реализации этих и других мер следует разработать новую редакцию Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", - добавил Назарбаев.

Сегодня, 10 января опубликовано Послание Главы государства народу Казахстана. В нем Нурсултан Назарбаев рассказал о десяти основных задачах, которые предстоит реализовать Казахстану в 2018 году. Президент Назарбаев призвал значительно улучшить эффективность использования ресурсного потенциала. Для этого требуется внедрение информационно-технологических решений.
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Комментарии к новости

§ 112
Re: Необходимость ОСМС не вызывает сомнений - Назарбаев
112


(Пользователи)
Сообщений: 8657
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.01.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что там, в школе Назарбаев медицину еще изучают?
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