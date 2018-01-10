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Добринцофф
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
Валентин: Можно понять и так и так, полагаю намеренно так Если кому то, что то не понятно ,не переживайте щас гонцы полетят по городам и весям разъяснять послание президента.
10.01.18 02:01
Валентин
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
Victor Yang: Я не понял - это значит больше строить или будут изменены нормативы площади жилья на человека? Можно понять и так и так, полагаю намеренно так :)
10.01.18 01:32
pandit
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
забавно.. Сделал эксперимент - один анонимный коммент в насмешку над заявлением, и от себя адресный коммент - в поддержку. Что интересно - тот который в поддержку - удалили, а анонимный оставили......
10.01.18 00:49
elektron
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
Victor Yang: не понял - это значит больше строить или будут изменены нормативы площади жилья на человека? Горбачёв тоже там чего то и что то обещал. И так же никто и не понял, что именно ;-)...
10.01.18 00:34
Victor Yang
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
на каждого казахстанца увеличить площадь жилья больше, чем сейчас Я не понял - это значит больше строить или будут изменены нормативы площади жилья на человека?
10.01.18 00:21
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Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев

Tengrinews.kz

9 января 2018, 19:43 |  Государство

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил увеличить площадь жилья казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом Глава государства сказал в заявлении по ежегодному Посланию народу Казахстана.

"Новые методы строительства, повышение требований к энергоэффективности зданий, интеллектуальные системы управления инфраструктурой позволят улучшить качество жизни казахстанцев. Ставятся новые задачи - на каждого казахстанца увеличить площадь жилья больше, чем сейчас", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Также в своем послании президент заявил о "перезагрузке" финансового сектора, в частности о необходимости поднять ответственность владельцев банков.

"Меры по оздоровлению банковской системы должны сопровождаться усилением надзора и учитывать интересы простых граждан. Необходимо значительно поднять ответственность тех, кто владеет банками, и тех, кто управляет ими. Требуется расширить кредитование и обеспечить развитие фондового рынка", - отметил Нурсултан Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев высказался об оздоровлении банковской системы.

"Шестое. "Перезагрузка" финансового сектора. Меры по оздоровлению банковской системы должны сопровождаться усилением надзора и учитывать интересы простых граждан. Необходимо значительно поднять ответственность тех, кто владеет банками, и тех, кто управляет ими. Требуется расширить кредитование и обеспечить развитие фондового рынка", - сказал он.

Послание Президента народу Казахстана будет опубликовано 10 января. 

"Сегодня человечество вступает в эпоху новой промышленной революции. Современные технологии меняют мир. Глобальные технологические сдвиги несут в себе как вызовы, так и новые возможности роста. Это наш исторический шанс для ускоренного вхождения в число 30-ти наиболее развитых стран мира. Завтра будет опубликовано мое ежегодное Послание народу Казахстана. Оно посвящено развитию страны в условиях Четвертой промышленной революции" - сообщил глава государства сегодня, выступая с обращением на республиканских телеканалах.
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Комментарии к новости
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§ Добринцофф
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5696
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.01.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ура !Нас ожидает строительный бум и обвал цен на вторичку!
Профайл

Ура!
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...




Отправлено: 09.01.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Tengrinews.kz:
Сегодня человечество вступает в эпоху новой промышленной революции. Современные технологии меняют мир. Глобальные технологические сдвиги несут в себе как вызовы, так и новые возможности роста. Это наш исторический шанс для ускоренного вхождения в число 30-ти наиболее развитых стран мира

Ура! Скоро исчезнут в прошлом все старые убитые ужасные пассажирские вагоны КЖТ!
Ура! Наш старенький кустанайский аэропорт будет как в странах входящих в 30-ку развитых стран, новенький и с интеллектуальной системой управления инфраструктурой.
Ура! Наши улицы будут все с ливневой канализацией, на всех улицах будет освещение и все эти системы так же будут с интеллектуальной системой управления инфраструктурой.
Ура! В микрорайоне "Аэропорт" осушат все подвалы от воды и отведут все поверхностные и талые воды со всех территорий вокруг аэропорта.
Ура! Зимой все дороги во все посёлки костанайщины будут зимой всегда очищены от снега.
Ура! Ура! Ура!

Алибаба
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...




Отправлено: 09.01.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока не установят валютный коридор для тенге, взывать банки к финансовой ответственности не продуктивно. Прежде гос-во в лице Нацбанка должно выполнить свою часть ответственности.

гость
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...




Отправлено: 09.01.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как бы не хотелось, но оптимизм ваш не разделяю. Так уж получилось, но в связи с желанием улучшить жилищные условия, приходится следить за ценообразованием сектора вторичного жилья. И то что я наблюдаю (особенно 2-я половина декабря) отнюдь не радует

Владимир
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...




Отправлено: 09.01.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Европейский суд арестовал акции Кашагана, 22 млрд баксов и еще 5 млрд баксов казахстанских вкладов нацфонда. И об этом ни слова! Какой завтра будет курс, вот интересный вопрос

§ 112
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8641
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.01.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Нас ожидает строительный бум и обвал цен на вторичку!

Если ипотеку начнут выдавать хотя бы как раньше, под 11.2 как я брал, цены наоборот взлетят.
Да и то жилье, с интеллектуальным управлением и тд, сейсмостойкое и тд и тп, какое хочет президент, бкдет стоить не менее 1000 долларов за квадрат, а может и по более..
Таким образом двушка в 70 квадратов будет под стошку баксов.
Трешка в 110 квадратов так вообще под 150 бакинскими..
Думаю это будут брать чиновники среднего класса скорее всего..
Профайл

:))
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...




Отправлено: 09.01.18 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогая редакция, добавьте смайликов.
Например "Промолчу"

Линда
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...




Отправлено: 09.01.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
посмотрим, может и цены на жилье начнут регулировать, а то стоимость для многих не по карману конечно

365
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...




Отправлено: 09.01.18 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ура!:
Ура! Скоро исчезнут в прошлом все старые убитые ужасные пассажирские вагоны КЖТ!
Ура! Наш старенький кустанайский аэропорт будет как в странах входящих в 30-ку развитых стран, новенький и с интеллектуальной системой управления инфраструктурой.
Ура! Наши улицы будут все с ливневой канализацией, на всех улицах будет освещение и все эти системы так же будут с интеллектуальной системой управления инфраструктурой.
Ура! В микрорайоне "Аэропорт" осушат все подвалы от воды и отведут все поверхностные и талые воды со всех территорий вокруг аэропорта.
Ура! Зимой все дороги во все посёлки костанайщины будут зимой всегда очищены от снега.
Ура! Ура! Ура!

правильно, постепенно все будет, все в наших руках, из такого ср..ча вылезли, сумели, и в 30ку войдем.

§ 112
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8641
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.01.18 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Линда:
может и цены на жилье начнут регулировать, а т

Тогда проще будет разрушить банковскую систему и строительные корпорации сразу..
Чем потом регулировщики начнут сбегать с деньгами вкладчиков в жилье на стадии пятого этажа..
Профайл

Серж
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...




Отправлено: 09.01.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Индустриальная революция....эт как,если попроще? Чет Горбачевскую перестройку напоминает,которая говорильней закончилась.

§ 112
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8641
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.01.18 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас работники среднего класса из ССГПО понастроили столько коттеджей и продолжают строить..
Раннее было круто " Осинное гнездо", теперь в районе Качарской с двух сторон..
Сдается мне, что хаты такие проиграют таким же домам, стоимость которых колеблется в 100 и более тысяч долларов, не будут брать такие современные и интеллектуальные квартиры даже в 150 квадратов..
Аналогичный дом, но с землей и паркингом, баней и детской площадкой, огородом, однозначно выигрывает в этом плане..
Профайл

кустанаец 1
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...




Отправлено: 09.01.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как можно инвалиду в 27 т тенге в месяц или на зарплату в 50 т тенге что то купить? Что то нашему Президенту о зажиточности казахстанцев дифирамбы напели ...А это послание в селах тоже смотрели ? Что то видимо мы не в том казахстане живем о котором говорил Президент . Перепутал что то

ТалдМалд
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...




Отправлено: 09.01.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну понятно, кровати переставили просто опять.)

кустанаец 1
Re: Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков...




Отправлено: 09.01.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
365:
правильно, постепенно все будет, все в наших руках, из такого ср..ча

В какие годы был срач и кто был до него и во время него главой государства ?

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