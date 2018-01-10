Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил увеличить площадь жилья казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом Глава государства сказал в заявлении по ежегодному Посланию народу Казахстана.

"Новые методы строительства, повышение требований к энергоэффективности зданий, интеллектуальные системы управления инфраструктурой позволят улучшить качество жизни казахстанцев. Ставятся новые задачи - на каждого казахстанца увеличить площадь жилья больше, чем сейчас", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Также в своем послании президент заявил о "перезагрузке" финансового сектора, в частности о необходимости поднять ответственность владельцев банков.

"Меры по оздоровлению банковской системы должны сопровождаться усилением надзора и учитывать интересы простых граждан. Необходимо значительно поднять ответственность тех, кто владеет банками, и тех, кто управляет ими. Требуется расширить кредитование и обеспечить развитие фондового рынка", - отметил Нурсултан Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев высказался об оздоровлении банковской системы.

"Шестое. "Перезагрузка" финансового сектора. Меры по оздоровлению банковской системы должны сопровождаться усилением надзора и учитывать интересы простых граждан. Необходимо значительно поднять ответственность тех, кто владеет банками, и тех, кто управляет ими. Требуется расширить кредитование и обеспечить развитие фондового рынка", - сказал он.

Послание Президента народу Казахстана будет опубликовано 10 января.

"Сегодня человечество вступает в эпоху новой промышленной революции. Современные технологии меняют мир. Глобальные технологические сдвиги несут в себе как вызовы, так и новые возможности роста. Это наш исторический шанс для ускоренного вхождения в число 30-ти наиболее развитых стран мира. Завтра будет опубликовано мое ежегодное Послание народу Казахстана. Оно посвящено развитию страны в условиях Четвертой промышленной революции" - сообщил глава государства сегодня, выступая с обращением на республиканских телеканалах.