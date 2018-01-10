Аким Рудного Бахытжан Гаязов получил выговор от акима Костанайской области
Евгений ШИБАРШИН
Об этом сегодня, 9 января, на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области Ерлан САЛЫКБАЕВ.
Он ответил на вопрос корреспондента «НГ» о мерах, принимаемых к руководителям госструктур в случае привлечения их подчиненных к ответственности за коррупцию, и в частности - к акиму Рудного, заместитель которого в декабре был осужден за взятку.
- В отношении руководителя такие нормативно-правовые акты отсутствуют, - сообщил Салыкбаев. - Но, несмотря на это, мы принимаем меры профилактического характера. Работа акима Рудного рассматривалась на кадровой комиссии акима области. Мы туда тоже направили свои материалы. В рамках этой комиссии аким Рудного был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Не буду утверждать, что наказали только за этот случай. Там были и другие недостатки.
Подводя итоги работы ведомства в 2017 году, Ерлан Салыкбаев сообщил, что за этот период осуждены за коррупционные преступления 55 человек (в 2016 году – 45). В числе осужденных - 25 работников акиматов и их структурных подразделений, 20 сотрудников органов внутренних дел. Наиболее распространенные виды преступлений: получение взяток и злоупотребление служебным положением – по 13, присвоение и растрата вверенного чужого имущества – 11, служебный подлог и мошенничество – по 4, за посредничество во взяточничестве осуждены 3 человека. Есть среди привлеченных к уголовной ответстственности и госслужащие, превысившие служебные полномочия, и те, кто незаконно занимался предпринимательской деятельностью.
За некоторые коррупционные проступки законодательство предусматривает меры административного и дисциплинарного воздействия. В частности, по материалам департамента трое госслужащих привлечены к административной ответственности за незаконный прием на работу лиц, ранее осужденных за коррупционные преступления. За этот проступок предусмотрен штраф в размере 100 МРП. В 2016 году административные наказания получили 5 человек.
За проступки, дискредитирующие государственную службу, к дисциплинарной ответственности в 2017 году привлечены 13 должностных лиц. В том числе 6 работников акиматов и 3 сотрудника органов внутренних дел. В основном их проступки выражались в оказании неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при подготовке решения. По этим видам проступков, в сравнении с итогом 2016 года, наблюдается снижение на 46%.
Фото областного пресс-клуба
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Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
Валентин: Можно понять и так и так, полагаю намеренно так Если кому то, что то не понятно ,не переживайте щас гонцы полетят по городам и весям разъяснять послание президента.
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
Victor Yang: Я не понял - это значит больше строить или будут изменены нормативы площади жилья на человека? Можно понять и так и так, полагаю намеренно так :)
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
забавно.. Сделал эксперимент - один анонимный коммент в насмешку над заявлением, и от себя адресный коммент - в поддержку. Что интересно - тот который в поддержку - удалили, а анонимный оставили......
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
Victor Yang: не понял - это значит больше строить или будут изменены нормативы площади жилья на человека? Горбачёв тоже там чего то и что то обещал. И так же никто и не понял, что именно ;-)...
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
на каждого казахстанца увеличить площадь жилья больше, чем сейчас Я не понял - это значит больше строить или будут изменены нормативы площади жилья на человека?