Аким Рудного Бахытжан Гаязов получил выговор от акима Костанайской области

Об этом сегодня, 9 января, на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области Ерлан САЛЫКБАЕВ.

Он ответил на вопрос корреспондента «НГ» о мерах, принимаемых к руководителям госструктур в случае привлечения их подчиненных к ответственности за коррупцию, и в частности - к акиму Рудного, заместитель которого в декабре был осужден за взятку.

- В отношении руководителя такие нормативно-правовые акты отсутствуют, - сообщил Салыкбаев. - Но, несмотря на это, мы принимаем меры профилактического характера. Работа акима Рудного рассматривалась на кадровой комиссии акима области. Мы туда тоже направили свои материалы. В рамках этой комиссии аким Рудного был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Не буду утверждать, что наказали только за этот случай. Там были и другие недостатки.

Подводя итоги работы ведомства в 2017 году, Ерлан Салыкбаев сообщил, что за этот период осуждены за коррупционные преступления 55 человек (в 2016 году – 45). В числе осужденных - 25 работников акиматов и их структурных подразделений, 20 сотрудников органов внутренних дел. Наиболее распространенные виды преступлений: получение взяток и злоупотребление служебным положением – по 13, присвоение и растрата вверенного чужого имущества – 11, служебный подлог и мошенничество – по 4, за посредничество во взяточничестве осуждены 3 человека. Есть среди привлеченных к уголовной ответстственности и госслужащие, превысившие служебные полномочия, и те, кто незаконно занимался предпринимательской деятельностью.

За некоторые коррупционные проступки законодательство предусматривает меры административного и дисциплинарного воздействия. В частности, по материалам департамента трое госслужащих привлечены к административной ответственности за незаконный прием на работу лиц, ранее осужденных за коррупционные преступления. За этот проступок предусмотрен штраф в размере 100 МРП. В 2016 году административные наказания получили 5 человек.

За проступки, дискредитирующие государственную службу, к дисциплинарной ответственности в 2017 году привлечены 13 должностных лиц. В том числе 6 работников акиматов и 3 сотрудника органов внутренних дел. В основном их проступки выражались в оказании неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при подготовке решения. По этим видам проступков, в сравнении с итогом 2016 года, наблюдается снижение на 46%.

Фото областного пресс-клуба