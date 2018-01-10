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Добринцофф
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
Валентин: Можно понять и так и так, полагаю намеренно так Если кому то, что то не понятно ,не переживайте щас гонцы полетят по городам и весям разъяснять послание президента.
10.01.18 02:01
Валентин
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
Victor Yang: Я не понял - это значит больше строить или будут изменены нормативы площади жилья на человека? Можно понять и так и так, полагаю намеренно так :)
10.01.18 01:32
pandit
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
забавно.. Сделал эксперимент - один анонимный коммент в насмешку над заявлением, и от себя адресный коммент - в поддержку. Что интересно - тот который в поддержку - удалили, а анонимный оставили......
10.01.18 00:49
elektron
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
Victor Yang: не понял - это значит больше строить или будут изменены нормативы площади жилья на человека? Горбачёв тоже там чего то и что то обещал. И так же никто и не понял, что именно ;-)...
10.01.18 00:34
Victor Yang
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
на каждого казахстанца увеличить площадь жилья больше, чем сейчас Я не понял - это значит больше строить или будут изменены нормативы площади жилья на человека?
10.01.18 00:21
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Аким Рудного Бахытжан Гаязов получил выговор от акима Костанайской области

Евгений ШИБАРШИН

9 января 2018, 18:54 |  Государство

Об этом сегодня, 9 января, на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области Ерлан САЛЫКБАЕВ.

Он ответил на вопрос корреспондента «НГ» о мерах, принимаемых к руководителям госструктур в случае привлечения их подчиненных  к ответственности за коррупцию, и в частности - к акиму Рудного, заместитель которого в декабре был осужден за взятку.

- В отношении руководителя такие нормативно-правовые акты отсутствуют, - сообщил Салыкбаев. - Но, несмотря на это, мы принимаем меры профилактического характера. Работа акима Рудного рассматривалась на кадровой комиссии акима области. Мы туда тоже направили свои материалы. В рамках этой комиссии аким Рудного был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Не буду утверждать, что наказали только за этот случай. Там были и другие недостатки.

Подводя итоги работы ведомства в 2017 году, Ерлан Салыкбаев сообщил, что за этот период осуждены за коррупционные преступления 55 человек (в 2016 году – 45). В числе осужденных - 25 работников акиматов и их структурных подразделений, 20 сотрудников органов внутренних дел. Наиболее распространенные виды преступлений: получение взяток и злоупотребление служебным положением – по 13, присвоение и растрата вверенного чужого имущества – 11, служебный подлог и мошенничество – по 4, за посредничество во взяточничестве осуждены 3 человека. Есть среди привлеченных к уголовной ответстственности и госслужащие, превысившие служебные полномочия, и те, кто незаконно занимался предпринимательской деятельностью.

За некоторые коррупционные проступки законодательство предусматривает меры административного и дисциплинарного воздействия. В частности, по материалам департамента трое госслужащих привлечены к административной ответственности за незаконный прием на работу лиц, ранее осужденных за коррупционные преступления. За этот проступок предусмотрен штраф в размере 100 МРП. В 2016 году административные  наказания получили 5 человек.

За проступки, дискредитирующие государственную службу, к дисциплинарной ответственности в 2017 году привлечены 13 должностных лиц. В том числе 6 работников акиматов и 3 сотрудника органов внутренних дел. В основном их проступки выражались в оказании неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при подготовке решения. По этим видам проступков, в сравнении с итогом 2016 года, наблюдается снижение на 46%.

Фото областного пресс-клуба
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Комментарии к новости

§ Серый волк
Re: Аким Рудного Бахытжан Гаязов получил выговор от акима...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9293
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ответственности в виде выговора

Какой страшный удар судьбы выпал!
̶д̶ж̶у̶м̶а̶н̶д̶ж̶и̶ коррупция в опасности!
:lol:
Профайл

§ шолом рубашкин
Re: Аким Рудного Бахытжан Гаязов получил выговор от акима...
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1170
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 09.01.18 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора. Хотя выговор, маловато
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архимед
Re: Аким Рудного Бахытжан Гаязов получил выговор от акима...




Отправлено: 09.01.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коррупцию нужно искоренять на корню! И это самая главная задача государства, невзирая на высокие ранги и чины, путем проведения показательных процессов! Пути искоренения разные: смертная казнь, лишение гражданства, залог имущества родственников, уже работающего служащего, а также вновь поступающего на госслужбу очередного служащего, государству, для того, чтобы залог имущества стал препятствием совершать коррупционное преступление, под страхом его изъятия! Если это не принять, то коррупция будет массовой!

§ 112
Re: Аким Рудного Бахытжан Гаязов получил выговор от акима...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8641
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.01.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
архимед:
Если это не принять, то коррупция будет массовой!

Да ладно уже..
Коррупция помогает и иногда эффективней даже.
Я вот всегда нарушал в одном месте, лет 12 как уже, и только в этом году оштрафовали, отдал небольшие деньги и все понял.
Теперь не разворачиваюсь на перекрестке по встречке..
И не надо у них там ничего конфисковывать, наоборот им спасибо большое, мне впаять могли, опять же спорно, встречку..
Год лишения или если судиться и выиграть это дело даже, то накормить просто всех адвокатов и судей, дороже вышло бы..
А так коррупция помогает народу очень, очень эффективно и качественно..
Профайл

§ Медный
Re: Аким Рудного Бахытжан Гаязов получил выговор от акима...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1606
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 09.01.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
архимед:
искоренять на корню

слова вам не кажутся однокоренными? :-)
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Судья ДРЭД
Re: Аким Рудного Бахытжан Гаязов получил выговор от акима...




Отправлено: 09.01.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судей почему не смотрите. Там очень интересно вам будет поработать и статистику себе повысите

Гость
Аким Рудного Бахытжан Гаязов получил выговор от акима Костанайской области




Отправлено: 10.01.18 - 02:57
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