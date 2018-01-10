В понедельник, 8 января, в Костанае на пр. Абая полицейские остановили «Мерседес Бенц» под управлением 36-летнего местного жителя. В ходе проверки выяснилось, что на автомобиле установлены поддельные номерные знаки.
Как сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области, водитель, ранее судимый и состоящий на профилактическом учете в полиции мужчина, пояснил, что автомобиль купил в прошлом году, решил не ставить его на учет из-за большого налога на данный транспорт, поэтому приобрел подложные номерные знаки.
В отношении водителя составлен протокол по ст. 590 ч. 4 КоАП РК (управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками). Автомобиль помещен на штрафстоянку. Данное правонарушение влечет за собой административный штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортными средствами на один год.
По словам полицейских, такие правонарушения - не редкость. Зачастую водители намеренно используют поддельные госномера, чтобы не платить штраф за нарушение ПДД.
"Но сегодня технологии и методы, используемые оперативными и строевыми подразделениями полиции, позволяют оперативно задержать подозреваемых и привлечь их к ответственности. В прошлом году 33 водителя были привлечены к ответственности за управление автомобилем с подложными номерами", - отмечает пресс-служба ДВД.
В ведомстве также напомнили, что с 5 января официально запущены 8 новых систем контроля за скоростным движением «Автоураган», которые установлены на выездах и въездах в Костанай и частично на территории города. Стационарный комплекс контролирует поток транспорта, фиксирует нарушения ПДД, осуществляет розыск угнанного автотранспорта, проверяет весь автотранспорт по базам данных МВД РК.
Фото пресс-службы ДВД Костанайской области
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
Валентин: Можно понять и так и так, полагаю намеренно так Если кому то, что то не понятно ,не переживайте щас гонцы полетят по городам и весям разъяснять послание президента.
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
Victor Yang: Я не понял - это значит больше строить или будут изменены нормативы площади жилья на человека? Можно понять и так и так, полагаю намеренно так :)
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
забавно.. Сделал эксперимент - один анонимный коммент в насмешку над заявлением, и от себя адресный коммент - в поддержку. Что интересно - тот который в поддержку - удалили, а анонимный оставили......
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
Victor Yang: не понял - это значит больше строить или будут изменены нормативы площади жилья на человека? Горбачёв тоже там чего то и что то обещал. И так же никто и не понял, что именно ;-)...
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
на каждого казахстанца увеличить площадь жилья больше, чем сейчас Я не понял - это значит больше строить или будут изменены нормативы площади жилья на человека?