Управлявшего автомобилем с подложными номерами водителя задержали в Костанае

В понедельник, 8 января, в Костанае на пр. Абая полицейские остановили «Мерседес Бенц» под управлением 36-летнего местного жителя. В ходе проверки выяснилось, что на автомобиле установлены поддельные номерные знаки.

Как сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области, водитель, ранее судимый и состоящий на профилактическом учете в полиции мужчина, пояснил, что автомобиль купил в прошлом году, решил не ставить его на учет из-за большого налога на данный транспорт, поэтому приобрел подложные номерные знаки.

В отношении водителя составлен протокол по ст. 590 ч. 4 КоАП РК (управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками). Автомобиль помещен на штрафстоянку. Данное правонарушение влечет за собой административный штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортными средствами на один год.

По словам полицейских, такие правонарушения - не редкость. Зачастую водители намеренно используют поддельные госномера, чтобы не платить штраф за нарушение ПДД.

"Но сегодня технологии и методы, используемые оперативными и строевыми подразделениями полиции, позволяют оперативно задержать подозреваемых и привлечь их к ответственности. В прошлом году 33 водителя были привлечены к ответственности за управление автомобилем с подложными номерами", - отмечает пресс-служба ДВД.

В ведомстве также напомнили, что с 5 января официально запущены 8 новых систем контроля за скоростным движением «Автоураган», которые установлены на выездах и въездах в Костанай и частично на территории города. Стационарный комплекс контролирует поток транспорта, фиксирует нарушения ПДД, осуществляет розыск угнанного автотранспорта, проверяет весь автотранспорт по базам данных МВД РК.

Фото пресс-службы ДВД Костанайской области