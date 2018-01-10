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Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
Валентин: Можно понять и так и так, полагаю намеренно так Если кому то, что то не понятно ,не переживайте щас гонцы полетят по городам и весям разъяснять послание президента.
10.01.18 02:01
Валентин
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
Victor Yang: Я не понял - это значит больше строить или будут изменены нормативы площади жилья на человека? Можно понять и так и так, полагаю намеренно так :)
10.01.18 01:32
pandit
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
забавно.. Сделал эксперимент - один анонимный коммент в насмешку над заявлением, и от себя адресный коммент - в поддержку. Что интересно - тот который в поддержку - удалили, а анонимный оставили......
10.01.18 00:49
elektron
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
Victor Yang: не понял - это значит больше строить или будут изменены нормативы площади жилья на человека? Горбачёв тоже там чего то и что то обещал. И так же никто и не понял, что именно ;-)...
10.01.18 00:34
Victor Yang
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
на каждого казахстанца увеличить площадь жилья больше, чем сейчас Я не понял - это значит больше строить или будут изменены нормативы площади жилья на человека?
10.01.18 00:21
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Управлявшего автомобилем с подложными номерами водителя задержали в Костанае

9 января 2018, 17:17 |  Государство

В понедельник, 8 января, в Костанае на пр. Абая полицейские остановили «Мерседес Бенц» под управлением 36-летнего местного жителя. В ходе проверки выяснилось, что на автомобиле установлены поддельные номерные знаки.

Как сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области, водитель, ранее судимый и состоящий на профилактическом учете в полиции мужчина, пояснил, что автомобиль купил в прошлом году, решил не ставить его на учет из-за большого налога на данный транспорт, поэтому приобрел подложные номерные знаки.

В отношении водителя составлен протокол по ст. 590 ч. 4 КоАП РК (управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками). Автомобиль помещен на штрафстоянку. Данное правонарушение влечет за собой административный штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортными средствами на один год.

По словам полицейских, такие правонарушения - не редкость. Зачастую водители намеренно используют поддельные госномера, чтобы не платить штраф за нарушение ПДД.

"Но сегодня технологии и методы, используемые оперативными и строевыми подразделениями полиции, позволяют оперативно задержать подозреваемых и привлечь их к ответственности. В прошлом году 33 водителя были привлечены к ответственности за управление автомобилем с подложными номерами", - отмечает пресс-служба ДВД.

В ведомстве также напомнили, что с 5 января официально запущены 8 новых систем контроля за скоростным движением «Автоураган», которые установлены на выездах и въездах в Костанай и частично на территории города. Стационарный комплекс контролирует поток транспорта, фиксирует нарушения ПДД, осуществляет розыск угнанного автотранспорта, проверяет весь автотранспорт по базам данных МВД РК.

Фото пресс-службы ДВД Костанайской области
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Комментарии к новости

§ Серый волк
Re: Управлявшего автомобилем с подложными номерами водителя...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9293
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может смело ссылаться на акиматских штанопротирателей, налево и направо катающихся в жоповозках за 23 миллиона с чужими номерами по встречке, на красный итд. Ко всему прочему эти дружбаны данного нарушителя, (можно сказать кореша по шконке) некоторые уже судимые, недавно, другие в скором будущем туда успешно продвигающиеся. :lol:
http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=15781
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§ Серый волк
Re: Управлявшего автомобилем с подложными номерами водителя...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9293
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вообще данного гражданина нуно наградить, так как он по примеру акима доверие внушал окружающим! :-)
http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=27318
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§ 112
Re: Управлявшего автомобилем с подложными номерами водителя...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8641
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.01.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Может смело ссылаться на акиматских штанопротирателей, налево и направо катающихся в жоповозках за 23 миллиона с чужими номерами по встречке, на красный итд

Ты на Тимати у себя попробуй, покритикуй открыто..
Что ж тебе наши то не угодили?
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zas
Re: Управлявшего автомобилем с подложными номерами водителя...




Отправлено: 09.01.18 - 18:04
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Управлявшего автомобилем с подложными номерами водителя...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8641
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.01.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то сзади старенькое что то, похоже на 190 или такой же, даже не Е, не то что $класса..
И какой на Это налог?
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123
Re: Управлявшего автомобилем с подложными номерами водителя...




Отправлено: 09.01.18 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера на абая это было, на фото мерса не видать, тот белый GL 450 с номерами в333ор 33рус, для сиделого буковки на номере красивые))

Иван Иванович
Re: Управлявшего автомобилем с подложными номерами водителя...




Отправлено: 09.01.18 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если это в333ор 33рус был, то я его уже давно с этими номерами видел. А до этого этот же водитель, и с этими же номерами на Бэхе рассекал. И только сейчас его полицейские заметили?

архимед
Re: Управлявшего автомобилем с подложными номерами водителя...




Отправлено: 09.01.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Номера выданы не только для взимания штрафов, а в основном для того, чтобы на таком транспорте с подложными номерами не совершали преступления, и безнаказанно не скрывались с места преступления! Кто вообще использовал хотя бы раз подложные номера нужно держать таких на особом контроле с целью систематической проверки на причастность к совершению любого преступления! За использование подложных номеров необходимо в обязательном порядке изымать авто в доход государства!

ЮКА
Re: Управлявшего автомобилем с подложными номерами водителя...




Отправлено: 09.01.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему штраф 20, а не 200 МРП, конфискация? Ведь всем понятно, подложные номера для того, чтоб умышленно совершать преступления.

Карась
Re: Управлявшего автомобилем с подложными номерами водителя...




Отправлено: 09.01.18 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой-бай...вот это событие! Эх, как круто раскрыли коварный криминал! Просто преступление века, да и только. А мы то жители города, думаем что патрульки, как пираньи автовладельцев крамсают, а они-то отоночё! Пряма-таки как в песне: "Ихня служба и опасна и трудна"

новости на яндекс
Re: Управлявшего автомобилем с подложными номерами водителя...




Отправлено: 09.01.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В МВД подтвердили сокращение штата ГИБДД на 10 тыс человек
Когда уже у нас подсократят маненько?

Гость
Управлявшего автомобилем с подложными номерами водителя задержали в Костанае




Отправлено: 10.01.18 - 01:17
Комментарий проходит проверку.

Гость
Управлявшего автомобилем с подложными номерами водителя задержали в Костанае




Отправлено: 10.01.18 - 01:28
Комментарий проходит проверку.

Гость
Управлявшего автомобилем с подложными номерами водителя задержали в Костанае




Отправлено: 10.01.18 - 01:34
Комментарий проходит проверку.

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