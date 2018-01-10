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Добринцофф
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
Валентин: Можно понять и так и так, полагаю намеренно так Если кому то, что то не понятно ,не переживайте щас гонцы полетят по городам и весям разъяснять послание президента.
10.01.18 02:01
Валентин
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
Victor Yang: Я не понял - это значит больше строить или будут изменены нормативы площади жилья на человека? Можно понять и так и так, полагаю намеренно так :)
10.01.18 01:32
pandit
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
забавно.. Сделал эксперимент - один анонимный коммент в насмешку над заявлением, и от себя адресный коммент - в поддержку. Что интересно - тот который в поддержку - удалили, а анонимный оставили......
10.01.18 00:49
elektron
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
Victor Yang: не понял - это значит больше строить или будут изменены нормативы площади жилья на человека? Горбачёв тоже там чего то и что то обещал. И так же никто и не понял, что именно ;-)...
10.01.18 00:34
Victor Yang
Назарбаев поручил поднять ответственность владельцев банков и увеличить площадь жилья казахстанцев
на каждого казахстанца увеличить площадь жилья больше, чем сейчас Я не понял - это значит больше строить или будут изменены нормативы площади жилья на человека?
10.01.18 00:21
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В Костанае зарегистрирован первый в 2018 году факт ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве

9 января 2018, 16:58 |  Криминал

Сегодня, 9 января, в 02.48, на пульт «102» поступило анонимное сообщение с сотового телефона о том, что в доме по улице Кирпичной в Костанае заложено взрывное устройство. Как сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, кинологической службы, скорой помощи, пожаротушения.

Иллюстративное фото

Данный факт не подтвердился.

Через несколько часов оперативники установили подозреваемого, им оказался 22-летний безработный житель областного центра.
В ходе досудебного расследования по ст. 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) установлено, что вечером 8 января подозреваемый находился в гостях у знакомых в доме по улице Кирпичной. Около полуночи, находясь в алкогольном опьянении, он покинул застолье, а позже в полицию поступило ложное сообщение.

Подозреваемый задержан, следственные мероприятия продолжаются.

Как отметил начальник управления по противодействию экстремизму ДВД полковник полиции Ербол ДЕРБИСОВ, в 2017 году было зарегистрировано 6 таких преступлений, по всем вынесены приговоры судов, виновные лица осуждены. Он также напомнил, что санкция статьи 273 УК РК ужесточена и наказывается лишением свободы на срок до 6 лет. Кроме того, виновное лицо несет материальную ответственность в виде выплаты крупного штрафа и обязано компенсировать затраченные на ложный вызов средства специальных служб.
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Комментарии к новости

Директор Пляжа
Re: В Костанае зарегистрирован первый в 2018 году факт ложного...




Отправлено: 09.01.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он также напомнил, что санкция статьи 273 УК РК ужесточена и наказывается лишением свободы на срок до 6 лет. Кроме того, виновное лицо несет материальную ответственность в виде выплаты крупного штрафа и обязано компенсировать затраченные на ложный вызов средства специальных служб.

И это правильно.
Только так, без всяких.

Народный контроль
Re: В Костанае зарегистрирован первый в 2018 году факт ложного...




Отправлено: 09.01.18 - 18:54
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