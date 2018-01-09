Палата предпринимателей Костанайской области считает необоснованными действия службы госдоходов, отказывающей в регистрации ККМ
Галина ПЕТРЕНКО
Речь идет об отказе в регистрации контрольно-кассовых машин без функции фиксации и (или) передачи данных. Специалисты налоговой службы при этом ссылаются на требования Налогового Кодекса РК, вступившие в действие с 1 января 2018 года.
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Действительно, в соответствии со ст. 166 Налогового кодекса РК, на территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных.
- Вместе с тем, - отмечает эксперт Палаты предпринимателей Костанайской области Жибек СИИТОВА, - действующим законом РК от 25 декабря 2017 года № 121-VI«О введении в действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» с 1 января 2018 года обязанность по применению контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах распространяется только на налогоплательщиков, осуществляющих реализацию бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, алкогольной продукции и другие виды деятельности, установленные Постановлением Правительства №1129 от 30.12.2015 г.
Налоговые управления Костанайской области отказывают в регистрации ККМ предпринимателям, которые не относятся к вышеуказанным категориям налогоплательщиков, ссылаясь на наличие разъяснительного письма от Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. Учитывая это, Палата предпринимателей Костанайской области инициировала рассмотрение данной ситуации на центральном уровне НПП «Атамекен» с участием всех заинтересованных сторон.
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