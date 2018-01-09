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Казахстанским абонентам не дадут "уйти в минус"

9 января 2018, 13:01 |  Общество

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев рассказал о новшествах в сфере оказания услуг сотовой связи, передает Tengrinews.kz.

"Наше министерство вносит изменения в Правила оказания услуг связи. (...) К примеру, новые правила не позволяют операторам связи оказывать услуги при отсутствии средств на лицевом счете, в особенности это касается услуг роуминга. Так мы предупреждаем действия операторов по образованию "минуса" на балансе абонентского номера", - написал Абаев на своей странице в Facebook.

Также он рассказал об устранении практики принудительной установки сигнала соединения "beep" при дозвоне на перенесенные номера. Теперь установление перед сигналом вызова дополнительных акустических сигналов и пауз станет возможным исключительно по заявлению абонента.

"Решена проблема навязывания абоненту дополнительных услуг связи путем введения USSD-команды или отправки SMS. Теперь ошибочное нажатие клавиши, случайная отправка сообщения или другое неосторожное действие не приведет к подключению нежелательных услуг", - отметил министр.

По его словам, в ближайшее время полный текст документа будет опубликован в СМИ, после чего в десятидневный срок новые правила вступят в силу.
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Комментарии к новости

§ 112
Re: Казахстанским абонентам не дадут "уйти в минус"
112


(Пользователи)
Сообщений: 8622
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.01.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотовиков наказать давно нужно, за навязывание рекоамы и нечаянно нажавшейся кнопки..
А еще лучше какую нибудь кампанию лишить лицензии..
Чтоб другим неповадно было..
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