Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 9 января в эфире республиканских телеканалов обратится к народу страны, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Видеообращение покажут по телеканалам "Хабар" и "Евразия" в 19:00 по времени Астаны.