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Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января

9 января 2018, 12:26 |  Государство

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 9 января в эфире республиканских телеканалов обратится к народу страны, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Видеообращение покажут по телеканалам "Хабар" и "Евразия" в 19:00 по времени Астаны.
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Комментарии к новости

§ Volonter
Re: Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1321
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 09.01.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспомнилось: "Мы стали жить лучше!" - заявило Правительство. "Мы за вас рады!" - ответил народ.
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Гость
Re: Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января




Отправлено: 09.01.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Я устал. Я ухожу." Не? :lol:

Читатель 1
Re: Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января




Отправлено: 09.01.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интригующе как-то подали информацию)))....чего ждать??

serg
Re: Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января




Отправлено: 09.01.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередное "послание"

Директор Пляжа
Re: Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января




Отправлено: 09.01.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы забыли добавить с "ВАЖНЫМ" обращением к народу.

365
Re: Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января




Отправлено: 09.01.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не уж то объявит.

тырц-пырц
Re: Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января




Отправлено: 09.01.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
Вспомнилось: "Мы стали жить лучше!" - заявило Правительство. "Мы за вас рады!" - ответил народ.

в принципе, на этом можно закрыть остальные комментарии :lol:

гость
Re: Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января




Отправлено: 09.01.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-x

гость
Re: Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января




Отправлено: 09.01.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 9 часов вечера послание не озвучивают и показывают. Обычно с утра и загоняют всех посмотреть и послушать. В новостях писали, что в январе предполагается поездка в США. В любом случае на ночь глядя новость или обращение надеюсь будет успокаивающим, главное потом проснуться с хорошим настроением. Честно говоря уже больше 25 лет плохо спится, не знаешь завтра ккаим будет курс валюты. Днем говорят курс не зыблим, утром кошмар. Всякое было. Инфа засвечена как сюрпраиз.

* Victor Yang
Re: Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10112
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.01.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Интригующе как-то подали информацию)))....чего ждать??

Да ничего. Очередное обращение. В прошлом году тоже так было.
Цитата:
Гость:
"Я устал. Я ухожу."

Это, кстати, эффект Манделы. Не было там таких слов.
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* Victor Yang
Re: Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10112
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.01.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
В 9 часов вечера послание не озвучивают и показывают

В 9 было в прошлом году:
http://www.mk.ru/politics/2017/01/25/nazarbaev-anonsiroval-vnezapnoe-obrashhenie-k-narodu-kazakhstana.html
В этом году - в 19.00.
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§ 112
Re: Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января
112


(Пользователи)
Сообщений: 8622
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.01.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уйдет сейчас, означает будет только хуже какое то время, но потом лет через 10 все наладится..
У меня времени в обрез, скоро помирать, так что хотелось бы еще сколько то лет пожить при стабильной экономике, какая никакая..
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§ KOS77
Re: Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 651
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 09.01.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А слабо, наладить обратную связь и пообщаться с обычными людьми (ни хабарнутыми и ни нурлыкунцами), выслушать их, сделать себе пометки, и прокатиться потом по стране с "зелёными" или правильней "голубыми" папками...?
Цитата:
гость:
Честно говоря уже больше 25 лет плохо спится, не знаешь завтра ккаим будет курс валюты.

Если снова скажет, что девальвации не будет, значит ждите бакс за 500.
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Владимир
Re: Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января




Отправлено: 09.01.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

А слабо, наладить обратную связь и пообщаться с обычными людьми (ни хабарнутыми и ни нурлыкунцами), выслушать их, сделать себе пометки,

Да вы что!? Куда небожителям до простого народа, это ж тогда демократию придется строить.

Гость
Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января




Отправлено: 09.01.18 - 14:18
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