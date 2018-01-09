Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана 9 января
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 9 января в эфире республиканских телеканалов обратится к народу страны, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Видеообращение покажут по телеканалам "Хабар" и "Евразия" в 19:00 по времени Астаны.
Последние новости
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 3
Всего: 176
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Ряд законов «Об изнасиловании по неосторожности» предложили принять в Казахстане
Елена: нечаянно Короче говоря, мы семимильными шагами приближаемся к толерантной Европе. Там ведь тоже уже оправдывают за незнание языка жертвы или за то, что выглядела сексуально для выходцев...
Ряд законов «Об изнасиловании по неосторожности» предложили принять в Казахстане
А вообще после того как Телибеков предлагал Луну включить в состав Акмолинской области я с интересом стал наблюдать за его "предложениями" - просто открытый (и всегда с юморцой) стёб...
Цену на газ в Казахстане утвердило министерство
112: Почему ты думаешь Марик, а как у тебя с мышлением то? Судя по заданному тобою вопросу, получается не ахти. Более 5 лет мы с тобой по форуму знакомы, но что то ни каких сдвигов в твою пользу...
Ряд законов «Об изнасиловании по неосторожности» предложили принять в Казахстане
А мне вдруг стало очччень интересно посмотреть на ту самую жену депутата!!! :lol: она была внешне похожа на его законную супругу облачилась в плотно облегающую одежду, беспорядочно испускала...
Рождественские святки в Костанае
112: Конечно же ни один истинно верующий не пойдет прикидываться и тем более совершать какие то обряды среди религиозных людей других конфессий.. ОЙ,Марик, бред не неси. НУ если человеку...