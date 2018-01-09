В Костанае завершился чемпионат области по лыжным гонкам

Соревнования проходили 5-8 января на лыжной базе ДЮСШ № 3. Организаторы посвятили турнир 20-летию Астаны.

В чемпионате приняли участие около 100 юношей и девушек в двух возрастных группах: 1995 г. р. и старше, 1996 г. р. и младше.

- Погода для соревнований подходящая, - поделился с «НГ» в понедельник, 8 января, главный судья соревнований Дмитрий ПЛАТОНОВ. - В первый соревновательный день было тепло, во второй из-за мороза начали на час позже. Температура повысилась до минус 16-17 градусов и старт был дан. Сегодня прохладно, но температура соответствует норме. Одно плохо - в этом году мало снега, поэтому лыжня не самая хорошая. Ребята настроены позитивно, готовятся к чемпионату РК.

В программу соревнований вошли спринтерская гонка классическим и свободным ходом (10-15 км) и классическая гонка (5-10 км).

- Лыжными гонками занимаюсь четыре года - с первого класса, - рассказал Данила ПЕРШИН из поселка Новоильиновка Тарановского района. - Сейчас мне 11 лет, я в пятом классе. Мне нравится активный образ жизни. Зима - хорошее время года, я люблю зиму. На этом чемпионате постарался и хорошо выступил, улучшил свое время. Сейчас готовлюсь к чемпионату РК в возрасте 2006 г. р. и младше. Чтобы стать победителем, в первую очередь, всегда надо в себя верить. Тренироваться, не сачковать и верить.

В классической гонке в возрастной группе 1996 г. р. и младше за лидерство на протяжении всей дистанции боролись воспитанник Костанайской ДЮСШ № 3 Сергей Торгашев и Алишер Кинуарбек из Костанайского района. В итоге спортсмен из областного центра опередил соперника на 18 секунд.

- Мало снега в этом году и лыжня плохая, - отметил Сергей ТОРГАШЕВ после финиша. - Для меня чемпионат стал контрольной тренировкой, сейчас усиленно готовимся к молодежному чемпионату РК, который пройдет в марте в Риддере. Соперники, конечно, есть, молодые и перспективные догоняют. Основная команда уехала на сборы и чемпионат РК в Алматы. Я на первых стартах не набрал форму и по результатам не отобрался. В спорте я уже одиннадцатый год. К нам в школу пришел тренер, я сходил на тренировку и меня это увлекло. Лыжные гонки - интересный спорт.

Сергей Торгашев победил в гонке классическим ходом в группе 1996 г. р. и младше (32 мин. 45 сек.)

По итогам чемпионата в гонке классическим ходом на 5 км среди женщин первой стала Анастасия Ротова (Рудненская ДЮСШ № 3), второй - Елена Федорова (Тарановская ДЮСШ). Третье место заняла Александра Неделько (Костанай). Среди мужчин в возрастной группе 1995 г. р. и старше в гонке на 10 км лидером стал Вячеслав Гаранин (Костанай), вторым - Евгений Богданов (Житикара). Самой многочисленной стала группа 1996 г. р. и младше. Первое место занял Сергей Торгашев (Костанайская ДЮСШ № 3), второе - Алишер Кинуарбек (Костанайский район), третье - Алмас Каримов (Костанайская ДЮСШ № 3).

В спринтерской гонке классическим стилем победителем среди женщин стала Мария Люфт. Второе место, уступив 10 секунд, заняла Елизавета Селезнева, третье - Лаура Киныбаева. Все призеры - воспитанницы Костанайской ДЮСШ № 3. Среди юношей первым стал Руслан Дуненбаев (Костанайская ДЮСШ № 3), второе место - у Сергея Торгашева. Третье место занял Александр Пархоменко (Тарановская ДЮСШ).

В гонке свободным ходом на дистанции 5 км первой прибежала Лаура Киныбаева, второй - Мадина Сматова (Костанайская ДЮСШ № 3), третьей - Анастасия Ротова. В группе 1995 г. р. среди мужчин первое место занял Иван Василевский (ШВСМ). Вторым стал Вячеслав Гаранин, третьим - Евгений Богданов. В группе 1996 г.р. и младше Александр Пархоменко был первым, а второе и третье места заняли воспитанники Костанайской ДЮСШ № 3 Сергей Макалов и Роман Низяев.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА