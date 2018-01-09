Тренер сборной Казахстана по футболу подал в отставку

Россиянин Александр Бородюк подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Казахстанская федерация футбола (КФФ) провела тренерский совет, на котором выслушала отчет Бородюка, взявшего на себя ответственность за неудачные результаты. В официальном заявлении КФФ говорится, что его судьба решится в ближайшее время, однако, по информации источника Vesti.kz, Бородюк подал в отставку.

55-летний Бородюк возглавил сборную Казахстана в феврале 2017 года, подписав трехлетний контракт. Под его руководством команда провела семь матчей: одна ничья, шесть поражений. В этих играх было забито всего шесть мячей, а 18 пропущено. Отборочный турнир чемпионата мира-2018 сборная Казахстана завершила на последнем месте в группе.

Ожидается, что об отставке Бородюка КФФ объявит в ближайшее время. Пока неизвестно, кто станет сменщиком российского специалиста.

Ранее Бородюк заявлял, что принял решение по поводу сборной Казахстана, но объявит его позднее. Он также подчеркнул, что на работу его приглашал бывший генсек КФФ Каныш Аубакиров, который покинул организацию в конце 2017 года.