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Тренер сборной Казахстана по футболу подал в отставку

9 января 2018, 09:55 |  Спорт

Россиянин Александр Бородюк подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Казахстанская федерация футбола (КФФ) провела тренерский совет, на котором выслушала отчет Бородюка, взявшего на себя ответственность за неудачные результаты. В официальном заявлении КФФ говорится, что его судьба решится в ближайшее время, однако, по информации источника Vesti.kz, Бородюк подал в отставку.

55-летний Бородюк возглавил сборную Казахстана в феврале 2017 года, подписав трехлетний контракт. Под его руководством команда провела семь матчей: одна ничья, шесть поражений. В этих играх было забито всего шесть мячей, а 18 пропущено. Отборочный турнир чемпионата мира-2018 сборная Казахстана завершила на последнем месте в группе.

Ожидается, что об отставке Бородюка КФФ объявит в ближайшее время. Пока неизвестно, кто станет сменщиком российского специалиста.

Ранее Бородюк заявлял, что принял решение по поводу сборной Казахстана, но объявит его позднее. Он также подчеркнул, что на работу его приглашал бывший генсек КФФ Каныш Аубакиров, который покинул организацию в конце 2017 года.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Тренер сборной Казахстана по футболу подал в отставку




Отправлено: 09.01.18 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Без развития детского футбола нет будущего в профессиональном футболе.

андрей
Re: Тренер сборной Казахстана по футболу подал в отставку




Отправлено: 09.01.18 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старая прописная истина , бл....... менять надо ,а не кровати передвигать .... Уже взрослые дети тренируются по три раза в неделю всего в спортзалах где найдут по часу , в то время когда тренировки должны быть каждый день .Но это система ,кто же согласится не понятно ради чего всё менять

Гость
Re: Тренер сборной Казахстана по футболу подал в отставку




Отправлено: 09.01.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо не приглашать тренеров, а своих 6 летних пацанов, человек 20-30, отправить на учебу по футболу в Испанию, Бразилию, Голландию или Англию лет на 10, вот тогда будет своя настоящая национальная команда.

365
Re: Тренер сборной Казахстана по футболу подал в отставку




Отправлено: 09.01.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашли откуда приглашать, там у них у самих футбола нет, наверное с ними легче бабки рубить свои же такой же менталитет как и у наших, срубить бабки, а там хоть трава не расти.

Вова
Re: Тренер сборной Казахстана по футболу подал в отставку




Отправлено: 09.01.18 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это уже не спорт, а бизнес

Директор Пляжа
Re: Тренер сборной Казахстана по футболу подал в отставку




Отправлено: 09.01.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
365:
Нашли откуда приглашать,

Причем тут это? Тут хоть ведущего европейского тренера пригласи толку не будет. У тебя вообще не в ту степь, как всегда, причинно-следственная связь пошла.

§ 112
Re: Тренер сборной Казахстана по футболу подал в отставку
112


(Пользователи)
Сообщений: 8622
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.01.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще то нужно приглашать профессионалов, кто чего то когда то добился..
Как Гусь например..
Профайл

Гость
Тренер сборной Казахстана по футболу подал в отставку




Отправлено: 09.01.18 - 14:36
Комментарий проходит проверку.

Гость
Тренер сборной Казахстана по футболу подал в отставку




Отправлено: 09.01.18 - 14:43
Комментарий проходит проверку.

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