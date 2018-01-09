Полиция проводит расследование по факту ранения 13-летней девочки в Костанае
Как сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области, 7 января, около 16.30, в Костанае, на улице Узкоколейной, в своей квартире 32-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате возникшей ссоры нанесла ножевые ранения 13-летней дочери.
Иллюстративное фото
Девочка с различными телесными повреждениями госпитализирована в детскую областную больницу.
Ведется досудебное расследование по ст. 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
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Полиция проводит расследование по факту ранения 13-летней девочки в Костанае
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