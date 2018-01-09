В субботу, 6 января, около 20.15, в Костанае, на улице Каирбекова, подозреваемый похитил у прохожего норковую шапку и сотовый телефон. Сотрудники Северного отдела полиции УВД задержали грабителя практически сразу, похищенное находилось при нем.
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"В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что к 50-летнему мужчине подошел прохожий, который назойливо стал задавать различные вопросы потерпевшему, а затем, применив насилие, открыто похитил головной убор и сотовый телефон, сообщила сегодня, 8 января, пресс-служба ДВД Костанайской области. - Общая сумма ущерба составила около 50 000 тенге".
29-летнего ранее судимого подозреваемого задержали по «горячим следам». Он водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование по ст. 191 ч. 2 УК РК (грабеж).
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