Резкий рост заболеваемости гриппом ожидается в феврале - главный санврач РК
Резкий рост заболеваемости гриппом среди населения Казахстана ожидается в феврале. Об этом сообщил председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
- Вакцинация от гриппа - это наиболее эффективное средство на сегодня. Дополнительно сегодня поставлены 200 тысяч доз, которые мы распространим среди школьников. Среди школьников ОРВИ в структуре занимает 68 процентов, по гриппу - 30 процентов. Естественно, мы распределяем вакцины на группу риска. Резкий подъем заболеваемости мы ожидаем в феврале, марте, апреле. Это время, когда идет снижение иммунных сил организма, снижение всех запасов витаминов, минеральных веществ, идет ослабление организма, - рассказал Бекшин.
По его словам, речь не идет об эпидемии, это сезонный рост, в которому Казахстан готов.
Бекшин отметил, что избежать заболевания в этот сложный период поможет резкий подъем иммунитета организма.
- В целом в мире погибает от гриппа около 500 тысяч человек. У нас в Казахстане в 2012-2013 годах погибло только от одного гриппа 69 человек, в прошлом году было девять летальных случаев, с октября 2017 года уже мы имеем пять летальных случаев от ОРВИ. Поэтому мы говорим, что нельзя легкомысленно относится к респираторным вирусам и заниматься самолечением. К этому приводит то, что родители доводят до утяжеления детей, потом обращаются к медикам, но медики в некоторых случаях не боги, и когда уже случаи запущенные, это грозит именно летальным исходом, - заключил Бекшин.
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