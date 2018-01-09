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Почему женщины должны копить больше мужчин для досрочного выхода на пенсию, объяснили в Минтруда

8 января 2018, 15:37 |  Государство

Размер пенсионных накоплений, достаточный для досрочного выхода на пенсию, высчитывали исходя из средней продолжительности жизни, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: belinform.org

"У каждого казахстанца есть право досрочно получать пенсионные накопления. Ключевыми показателями для расчета суммы достаточности являются возраст аннуитета, продолжительность жизни и индексация будущих выплат. В 2018 году сумма достаточности пенсионных накоплений для приобретения пенсионного аннуитета составит для женщин в 50 лет - 13 миллионов 476 тысяч тенге и для мужчин в 55 лет - 9 миллионов 636 тысяч тенге. Повышение уровня достаточности пенсионных накоплений обусловлено возрастанием суммы минимальной пенсии и пенсионного возраста для женщин. Минимальный размер пенсии с 1 января 2018 года составит 33 тысячи 745 тенге", - сообщили в министерстве.

Несмотря на то, что возрастные критерии у женщин ниже, чем у мужчин (женщины вправе заключить договор пенсионного аннуитета с 50 лет, тогда как мужчины - с 55 лет), размер пенсионных накоплений у женщин должен быть выше.

"Разница в сумме достаточности пенсионных накоплений связана со статистикой средней продолжительности жизни в нашей стране, согласно которой женщины проживают дольше, чем мужчины", - объяснили в ведомстве.

Однако размер необходимых накоплений меняется с возрастом. По данным министерства, чем старше человек, тем ниже будет сумма достаточности.

В ведомстве пояснили, что компания по страхованию жизни пожизненно обеспечивает человека выплатами, вне зависимости от того, закончились у него пенсионные накопления или нет.

Ранее министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова заявила, что если казахстанец будет зарабатывать по 150 тысяч тенге в месяц с 23 лет, то к 45 годам он сможет накопить 10 миллионов тенге на своем пенсионном счету.
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Комментарии к новости

декаданс
Re: Почему женщины должны копить больше мужчин для досрочного...




Отправлено: 08.01.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тамара Дуйсенова заявила, что если казахстанец будет зарабатывать по 150 тысяч тенге в месяц с 23 лет, то к 45 годам он сможет накопить 10 миллионов тенге на своем пенсионном счету.

.... :lol: так в чем дело вопрос?достаточно лишь того,что бы в законном порядке установить минимальную зарплату в 150 тысяч тенге..и тогда каждый казахстанец к 45 годам запросто накопит 10 лямов и даже больше... :lol:

Жанна
Re: Почему женщины должны копить больше мужчин для досрочного...




Отправлено: 08.01.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пойму как они считают. 45 лет минус 23 года будет 22 года. 22 года это 264 месяца. каждый месяц по 15000 тысяч тенге. Это получается 3960 000 тенге. Какие 10 миллионов. Обьясните

1952/доктор СИЗО
Re: Почему женщины должны копить больше мужчин для досрочного...




Отправлено: 08.01.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
декаданс:
огда каждый казахстанец к 45 годам запросто накопит 10 лямов и даже больше... :lol:

сказки все это. Больше 15 лет собирались деньги на моем счете. Эти жулики работают так. 3 месяца в году в своем фонде показывают мизерную прибыль. Потом 3-5 месяца сидят в убытках. Остальные месяцы идут по нулям. Вот и вся нехитрая арифметика. Госпожа министр разве не знает об этих махинациях?

Мистер
Re: Почему женщины должны копить больше мужчин для досрочного...




Отправлено: 08.01.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жанна:
Не пойму как они считают. 45 лет минус 23 года будет 22 года. 22 года это 264 месяца. каждый месяц по 15000 тысяч тенге. Это получается 3960 000 тенге. Какие 10 миллионов. Обьясните


Ну так они считают еще наверное с доходностью. Если конечно повезет) Помнится у меня в отчетах от ЕНПФ даже было 0% и -%

Аноним
Re: Почему женщины должны копить больше мужчин для досрочного...




Отправлено: 08.01.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
если казахстанец будет зарабатывать по 150 тысяч тенге в месяц с 23 лет, то к 45 годам он сможет накопить 10 миллионов тенге на своем пенсионном счету.

15000х12х22=3 960 000. Остальное - процент от ЕНПФ?

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