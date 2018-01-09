Почему женщины должны копить больше мужчин для досрочного выхода на пенсию, объяснили в Минтруда
Размер пенсионных накоплений, достаточный для досрочного выхода на пенсию, высчитывали исходя из средней продолжительности жизни, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото: belinform.org
"У каждого казахстанца есть право досрочно получать пенсионные накопления. Ключевыми показателями для расчета суммы достаточности являются возраст аннуитета, продолжительность жизни и индексация будущих выплат. В 2018 году сумма достаточности пенсионных накоплений для приобретения пенсионного аннуитета составит для женщин в 50 лет - 13 миллионов 476 тысяч тенге и для мужчин в 55 лет - 9 миллионов 636 тысяч тенге. Повышение уровня достаточности пенсионных накоплений обусловлено возрастанием суммы минимальной пенсии и пенсионного возраста для женщин. Минимальный размер пенсии с 1 января 2018 года составит 33 тысячи 745 тенге", - сообщили в министерстве.
Несмотря на то, что возрастные критерии у женщин ниже, чем у мужчин (женщины вправе заключить договор пенсионного аннуитета с 50 лет, тогда как мужчины - с 55 лет), размер пенсионных накоплений у женщин должен быть выше.
"Разница в сумме достаточности пенсионных накоплений связана со статистикой средней продолжительности жизни в нашей стране, согласно которой женщины проживают дольше, чем мужчины", - объяснили в ведомстве.
Однако размер необходимых накоплений меняется с возрастом. По данным министерства, чем старше человек, тем ниже будет сумма достаточности.
В ведомстве пояснили, что компания по страхованию жизни пожизненно обеспечивает человека выплатами, вне зависимости от того, закончились у него пенсионные накопления или нет.
Ранее министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова заявила, что если казахстанец будет зарабатывать по 150 тысяч тенге в месяц с 23 лет, то к 45 годам он сможет накопить 10 миллионов тенге на своем пенсионном счету.
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