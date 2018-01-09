Какие кассовые аппараты можно использовать в Казахстане с нового года

С 2018 года изменен порядок применения контрольно-кассовых машин, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на ДГД Алматы.

Иллюстративное фото: kroosp.ru

Налоговым кодексом с 1 января 2018 года установлено, что постановке на учет в налоговых органах по месту использования подлежат только контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных (далее - ККМ с ФПД).

"Регистрация ККМ без функции передачи данных разрешается только в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования. Информация об административно-территориальных единицах РК, на территории которых отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования, размещается на интернет-ресурсе КГД МФ РК (раздел "Деятельность" - "Налоговое администрирование").

Вместе с тем ККМ без ФПД, зарегистрированные в налоговых органах до введения изменений, могут использоваться до 2024 года.

Сообщается, что с 1 января 2019 года предприниматели, осуществляющие деятельность в рамках специального налогового режима для субъектов малого бизнеса через нестационарные торговые объекты на территории открытых торговых рынков, должны применять ККМ, а все работающие по патенту - с 2020 года.