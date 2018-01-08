Авто в Костанае "сожгли", чтобы освободить от ареста и продать

За совершение подлога на три года лишения свободы осудили сотрудника ДЧС в Костанайской области. Об этом сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото Турара Казангапова

По материалам дела, старший инженер ОЧС Карабалыкского района ДЧС Костанайской области МВД РК содействовал осужденному в сокрытии имущества от конфискации по приговору суда.

"Без фактического наличия автомашины, подлежащей осмотру, составил фиктивный акт о произошедшем пожаре 30 июля 2016 года в 23.00, в который внес заведомо ложные сведения о факте возгорания моторного отсека автомашины марки Volkswagen Polо 2011 года выпуска на 409-м километре автодороги Алматы - Екатеринбург. После этого изготовил заведомо ложные фотоснимки, свидетельствующие о ее возгорании. Так, с одного из веб-сайтов им получены снимки аналогичной марки автомашины со следами термического воздействия отсека двигателя и передней части кузова. К данным фотоснимкам путем редактирования был вставлен государственный номерной знак, а также к фототаблице приобщен снимок номера кузова автомобиля осужденного. При этом фактически данная автомашина находилась во владении последнего, и согласно заключению судебно-пожаротехнической экспертизы на конструктивных элементах автомашины марки Volkswagen Polo 2011 года выпуска следов высокотемпературного воздействия пожара не имеется", - рассказали в пресс-службе областного суда.

Отмечается, что после этого сотрудник ДЧС передал материал проверки КУИ в Карабалыкский РОВД для принятия процессуального решения. В итоге осужденному, которому он помогал, была выдана справка о пожаре с заведомо ложными сведениями, а именно о горении вышеуказанной автомашины 30 июля 2017 года около 23.00 часов на 409-м километре автодороги Алматы - Екатеринбург.

"Впоследствии на основании фиктивной справки судебным исполнителем исполнительные производства по конфискации имущества прекращены и произведено снятие с учета в ОРЭР ДВД Костанайской области данной автомашины. Владелец машины, в свою очередь, в целости и сохранности реализовал ее за 2 100 000 тенге жителю Кокшетау Акмолинской области", - следует из материалов дела.

Приговором Карабалыкского районного суда Костанайской области сотрудник ДЧС признан виновным по части 4 статьи 361 УК РК, части 3 статьи 369 УК РК ("Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства и тяжкие последствия; служебный подлог, то есть внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, либо нанесение вреда организациям, совершенное должностным лицом").

Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности с конфискацией имущества. На основании части 2 стать 4 закона "Об амнистии в связи с двадцатипятилетием независимости Республики Казахстан" наказание сокращено на одну четвертую неотбытую часть срока наказания на день введения в действие названного закона и назначено в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности, с конфискацией имущества.

Осужденный был взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.