Вице-министр сельского хозяйства объяснил, почему в Казахстане дорожают овощи

Вице-министр сельского хозяйства Нуржан Альтаев на своей странице в Facebook объяснил, из чего в Казахстане складывается высокая цена на овощи, сообщает Informburo.kz. Он сразу оговорился, что в задачу ведомства входит развитие сельского хозяйства, а не регулирование цен, "как думают некоторые горе-специалисты".

Нуржан Альтаев / Фото с сайта atameken.kz

"Те, кто считает, что Министерство сельского хозяйства должно регулировать цены и диктовать что-то бизнесу и предпринимателям, должны выглянуть в окно и наконец проснуться – мы уже более 20 лет живём в рыночной экономике, где цену определяет спрос", – написал вице-министр.

Он отметил, что на цены влияют затраты на выращивание овощей.

"У нас в сравнении с теми же экзотическими странами гораздо выше затраты на выращивание. Хотя бы потому, что там нет зимы, а это серьёзно влияет на себестоимость. К тому же овощи у нас выращиваются в межсезонье в теплицах – это тоже высокие затраты. Дорогие овощи зимой – это у нас, к сожалению, традиционно", – отметил Нуржан Альтаев.

Вице-министр сельского хозяйства объяснил, почему в РК дорожают овощи / Скриншот со страницы пользователя Нуржана Альтаева в Facebook

На дороговизну, по его словам, влияют и высокие цены в соседней России, куда уходит практически вся продукция наших теплиц в южных регионах. Но Минсельхоз работает над этим, заверил вице-министр.

"В первую очередь, это поддержка создания новых тепличных хозяйств – субсидии, льготные кредиты и т.д. Хотя большая часть этой продукции уходит на рынки соседних стран, как это произошло с картофелем – более 100 тысяч тонн картофеля ушло в соседний Узбекистан ввиду высоких цен там. И предпринимателям стало выгоднее продавать туда. Затем в процессе – во время перевозки, хранения, продажи – теряется приличная часть овощей и фруктов. Потери доходят до 30-50%. Это тоже влияет на цены", – добавил вице-министр.

Причина в том, что современных складских комплексов в Казахстане очень мало, и в целом пока нет развитой инфраструктуры дистрибуции плодоовощных товаров, считает он. Сейчас министерство продвигает проект по созданию сети оптово-распределительных центров (ОРЦ) в каждом областном центре и заготовительных центров в районах. Это напрямую повлияет на цены в сторону снижения, а само снабжение станет лучше, считает Нуржан Альтаев.

По данным Министерства национальной экономики с начала прошлого года повышение цен отмечено на картофель – на 28,7%, перец сладкий – на 28,6%, лук репчатый – на 28,2%, морковь – на 19,3%, молоко консервированное – на 11,6%, масло сливочное – на 11,3%, хлеб – на 2,8%, кондитерские изделия – на 10,7%, алкогольные напитки – на 10,3%, фрукты и овощи – на 8,4%, кофе, чай и какао – на 6,2%, сыр сычужный – на 10,3%, рыбу и морепродукты – на 8,6%.

В статкомитете отмечают и снижение цен на ряд продовольственных товаров. По сравнению с 2016 годом в году нынешнем подешевели крупа гречневая – на 28%, чеснок – на 25,6%, сахар – на 19,5%, помидоры, яйца – по 16%, огурцы – на 12,5%, масло подсолнечное – на 9,9%, капуста – на 5,2%.