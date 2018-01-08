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пэтриот
Вице-министр сельского хозяйства объяснил, почему в Казахстане дорожают овощи
Очень удивлен что в Ташкенте наша (Казахстан) картошка очень ценится. В переводе на тенге 185 -200 стоит ( 4,5 -5 тысяч. сумов). А как хвалят Костанай муку и конфеты Баян-сулу - вы бы видели...
08.01.18 13:59
112
Невозможно купить билет на поезд!!!
Все скупили, наверное для того, чтобы сделать Сэлфи в туалете..
08.01.18 13:52
ТАНОМИ
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08.01.18 13:48
365
Невозможно купить билет на поезд!!!
докритиковались, то туалеты воняют то вагоны старые, вот они и обиделись, перестали вас обслуживать.
08.01.18 13:47
Victor Yang
Невозможно купить билет на поезд!!!
Куда ехать-то надо? В Астану, например, вполне себе есть места даже на завтра.
08.01.18 13:47
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Вице-министр сельского хозяйства объяснил, почему в Казахстане дорожают овощи

8 января 2018, 10:05 |  Государство

Вице-министр сельского хозяйства Нуржан Альтаев на своей странице в Facebook объяснил, из чего в Казахстане складывается высокая цена на овощи, сообщает Informburo.kz. Он сразу оговорился, что в задачу ведомства входит развитие сельского хозяйства, а не регулирование цен, "как думают некоторые горе-специалисты".

Нуржан Альтаев / Фото с сайта atameken.kz

"Те, кто считает, что Министерство сельского хозяйства должно регулировать цены и диктовать что-то бизнесу и предпринимателям, должны выглянуть в окно и наконец проснуться – мы уже более 20 лет живём в рыночной экономике, где цену определяет спрос", – написал вице-министр.

Он отметил, что на цены влияют затраты на выращивание овощей.

"У нас в сравнении с теми же экзотическими странами гораздо выше затраты на выращивание. Хотя бы потому, что там нет зимы, а это серьёзно влияет на себестоимость. К тому же овощи у нас выращиваются в межсезонье в теплицах – это тоже высокие затраты. Дорогие овощи зимой – это у нас, к сожалению, традиционно", – отметил Нуржан Альтаев.

Вице-министр сельского хозяйства объяснил, почему в РК дорожают овощи

Вице-министр сельского хозяйства объяснил, почему в РК дорожают овощи / Скриншот со страницы пользователя Нуржана Альтаева в Facebook

На дороговизну, по его словам, влияют и высокие цены в соседней России, куда уходит практически вся продукция наших теплиц в южных регионах. Но Минсельхоз работает над этим, заверил вице-министр.

"В первую очередь, это поддержка создания новых тепличных хозяйств – субсидии, льготные кредиты и т.д. Хотя большая часть этой продукции уходит на рынки соседних стран, как это произошло с картофелем – более 100 тысяч тонн картофеля ушло в соседний Узбекистан ввиду высоких цен там. И предпринимателям стало выгоднее продавать туда. Затем в процессе – во время перевозки, хранения, продажи – теряется приличная часть овощей и фруктов. Потери доходят до 30-50%. Это тоже влияет на цены", – добавил вице-министр.

Причина в том, что современных складских комплексов в Казахстане очень мало, и в целом пока нет развитой инфраструктуры дистрибуции плодоовощных товаров, считает он. Сейчас министерство продвигает проект по созданию сети оптово-распределительных центров (ОРЦ) в каждом областном центре и заготовительных центров в районах. Это напрямую повлияет на цены в сторону снижения, а само снабжение станет лучше, считает Нуржан Альтаев.

По данным Министерства национальной экономики с начала прошлого года повышение цен отмечено на картофель – на 28,7%, перец сладкий – на 28,6%, лук репчатый – на 28,2%, морковь – на 19,3%, молоко консервированное – на 11,6%, масло сливочное – на 11,3%, хлеб – на 2,8%, кондитерские изделия – на 10,7%, алкогольные напитки – на 10,3%, фрукты и овощи – на 8,4%, кофе, чай и какао – на 6,2%, сыр сычужный – на 10,3%, рыбу и морепродукты – на 8,6%.

В статкомитете отмечают и снижение цен на ряд продовольственных товаров. По сравнению с 2016 годом в году нынешнем подешевели крупа гречневая – на 28%, чеснок – на 25,6%, сахар – на 19,5%, помидоры, яйца – по 16%, огурцы – на 12,5%, масло подсолнечное – на 9,9%, капуста – на 5,2%.
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Комментарии к новости

Начальник
Re: Вице-министр сельского хозяйства объяснил, почему в...




Отправлено: 08.01.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
его же спрашивали за огурцы
почему взлетели цены именно на огурцы.
а в статкомитете отмечают вообще снижение цен на огурцы – на 12,5%,

FOMA
Re: Вице-министр сельского хозяйства объяснил, почему в...




Отправлено: 08.01.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вице-министр сельского хозяйства объяснил, почему в Казахстане дорожают овощи

Хоть бы раз кто нибудь объяснил почему не "дешевеет"!

§ Добринцофф
Re: Вице-министр сельского хозяйства объяснил, почему в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5686
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.01.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Начальник:
его же спрашивали за огурцы
почему взлетели цены именно на огурцы.

Он же ясно написал ,холодно у нас огурцы почему-то не хотят расти зимой,что тут не понятного?В августе когда было тепло по 100тнг никому нафик не нужны были.
А то что на Новый год цены космос так пора привыкнуть.
Вот цена на огурцы в новогодний период в любимом супермаркете Марика.

Там же 31 декабря была цена и 1480,потом числа 3 или 4 упала на 999.
Профайл

Народный контроль
Re: Вице-министр сельского хозяйства объяснил, почему в...




Отправлено: 08.01.18 - 13:16
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Вице-министр сельского хозяйства объяснил, почему в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8585
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.01.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Плюс еще народишко ленивый..
Вместо того, чтобы сутками сидеть анонимно в тырнете и строчить как выясняется на не менее чем десяти сайтах, взяли бы дачу и сажали бы огурцы и помидоры..
И картошку и свеклу и капусточку..
И вместо платы за интернет на сотки и отдельно, а это еще тысяч 7, платили бы за воду, за охрану, привозили бы чернозем..
Нет же..
Нам профессионалам Ютьюба это не нужно, важнее покритиковать кого то, найти виновного в том же тырнете, за то что ты такой..
Профайл

пэтриот
Re: Вице-министр сельского хозяйства объяснил, почему в...




Отправлено: 08.01.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень удивлен что в Ташкенте наша (Казахстан) картошка очень ценится. В переводе на тенге 185 -200 стоит ( 4,5 -5 тысяч. сумов). А как хвалят Костанай муку и конфеты Баян-сулу - вы бы видели выражение их лиц. Рахат и Рошен тоже в почете. Овощи и фрукты здесь дешёвые (для нас из Казахстана так кажется) , а местные жалуются что дорого..
Везде хорошо где нас нет. Зарплата кстати у них маленькая (очень)

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