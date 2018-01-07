Ужасающие туалеты, вонь и грязь: Пользователи Казнета возмущены состоянием пассажирских поездов

Вопрос санитарных, и не только, удобств в казахстанских поездах обсуждают пользователи Казнета в соцсетях, передает ИА «NewTimes.kz».

Пользовательница Zuleikha Mardanova опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором возмутилась состоянием пассажирских поездов, сформированных из вагонов советской эпохи, в которых до сих имеются плацкартные места. По ее мнению, таких пассажирских составов в современном Казахстане уже быть не должно. Свои вопросы она адресовала АО КТЖ.

«Когда сделаете биотуалеты в поездах? Или так и будем в 21 веке скидывать какашки прям в атмосферу Родины? С бумажками и тампонами... И вообще, когда избавите нас от такого позора современности, как зэковские плацкарты и общие вагоны? Вы же в курсе, что Сталин умер, Хрущев тоже, ГУЛАГ закрыт и даже СССР уже развалился! А то едешь в боковушке наверху с ветром северным, прям как в той песне», — возмутилась Zuleikha Mardanova.

Пользователи поддержали автора поста шквалом негодующих комментариев. Они пишут, что поездка в старых вагонах общего и плацкартного типа — это своеобразное испытание на прочность пассажиров. Комментаторы также отмечают антисанитарные условия в туалетах, отвратительный запах, грязь на местах для пассажиров и плохое состояние постельного белья. По мнению многих, несмотря на то, что плохой сервис на железной дороге уже никого не удивляет, перевозчикам все же следует обратить внимание на критику пассажиров (стиль авторов комментариев оставлен без изменений).

«Наши поезда это что-то ужасное и нечто, я как-то ехал в Актау на поезде Мангистау-Алматы, такое путешествие я больше никогда не хочу повторять, грязь, вонь, антисанитария, у меня болячка на пол лица вылезла. А тем временем даже в России всё намного лучше, а у нас до сих пор средневековье», — прокомментировал пользователь Serik Bissenov.

Многие комментаторы приводят примеры из опыта личных поездок в старых вагонах пассажирских поездов.

«Да почти все поезда по стране такие...особенно летом, где-то откапывают старые 200-летние вагоны и формируют составы, благо, спрос на перевозки пассажиров большой. Все это давит на психику пассажиров. Разницы нет — купе или плацкарт. Туалеты воняют одинаково», — комментирует Зере Еримбет.

«Да эти поезда давно пора списывать! Ездили весной в Алматы поездом Кустанай-Алматы, так это вообще жесть! Это сущий ад! Бессовестные, ещё хотят повысит цены на жд билеты!» — пишет Сымбат Дакенова.

«Может у КТЖ нет идей решить эти вопросы! Конечно очень стыдно и позорно что до сих пор наши пассажирские вагоны в таком состоянии!», — возмущается Rauan Mankeyev.

К слову, между автором поста и некоторыми комментаторами развернулась дискуссия, по поводу того, кто является ответственным за создание условий для пассажиров поездов и кому они могут адресовать претензии.

Пользователь Zhanna Kana уточняет, что железнодорожными перевозками занимаются не только АО «Пассажирские перевозки».

«Просто ещё несколько частных компаний осуществляют перевозку людей. Вы не могли бы точнее дать информацию касательно поезда», — поясняет пользовательница соцсети.

«(…) АО или ТОО— для нас не важно... Билеты-то покупаем на сайте КТЖ», — возражает ей автор поста.

Между тем, некоторые пассажиры также отмечают неудобство и плохой сервис пассажирских поездов «Тальго-тулпар». Людям не нравятся крайне тесные купе и крошечные туалеты, в которых невозможно развернуться. Кроме того, по их наблюдениям, в вагонах и местах общего пользования стали плохо убирать. При этом, напоминают комментаторы, совсем недавно тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки были повышены.

«Вы видели эти, как его, тальго, кажется, настолько неудобные поезда я ещё никогда не видел, в туалет зайдёшь только задом, также и выходишь из него, для кого они сделаны так и осталось загадкой», — удивляется Serik Bissenov.

«Всем добрый день, я на сайте КТЖ написал про состояния туалетов в поездах Тальго, Астана — Атырау, там похожая ситуация. Единственная разница в этих поездах — вакумные туалеты. Так вот, там туалеты ужасно воняют и антисанитария полная, так как унитазы, полы и стенки туалетов не моются и не обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами. Хотя бы элементарно мыли бы хоть белизной. В общем написал, а им пофигу на народ, ни ответа, ни привета. Только гребут деньги, а где сервис? Еще и вроде с этого года подымают или уже подняли на 20% стоимость билета», — написал в комментариях пользователь Bakhyt Ussembayev.

«А в буфетах или вагон ресторанах цены завышены на 3 или 4 раза. В купейных вагонах розетки не работает. За 200 тг придётся зарядить телефон, отдавая в личный карман проводникам», — пишет Тилеген Хаирол.

«Очень печально, но сервис в поездах ужасен», — прокомментировала пользовательница Алма Беркембаева.