Серьезных снегопадов в Костанайский области в ближайшие дни не прогнозируется

Синоптики представили прогноз погоды на воскресенье, 7 января. В Костанайской области переменная облачность без осадков. Местами ожидается туман. Ночью на территории региона ожидается от -18 до -23 градусов, днём от -8 до -13 градусов.

Да и долгосрочные прогнозы не радуют. Прогнозы говорят о том, что небольшие осадки в регионе возможны в понедельник и среду.