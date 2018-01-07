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сайлау курманов
В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации комментаторов
вы проблему высосали из пальца ,делают все правильно , на местных сайтах можно такое прочитать - уши встанут ,тут у нас в рудном в группе-мы из рудного, некая мегадейч призывает оралманов...
07.01.18 12:47
сайлау курманов
Звуки утреннего Костаная
не пойму в чем проблема , то что трещит под ножом у трактора , так это брусчатка , а как с нее еще снег сгрести , пусть трещит ,
07.01.18 12:40
Сергей_я
В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации комментаторов
Кстати да. На кз.ресурсах оказывается я тоже только на сайте НГ бываю... Очень, очень редко тенгриньюс и типа нур.кз.
07.01.18 12:12
Директор Пляжа
«Иволга» - синоним слова «кризис»
Народный контроль: вернуть все авто купленные родственникам. Ты из родственников видимо тех, кто в 20-30-х годов прошлого века продразверстку производил?
07.01.18 11:55
Kairat stayer
В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации комментаторов
Моше: Я к примеру, в казнетовском сегменте захожу только на сайта НГ, не будет - ну и ладно, скоро попрощаемся. Ибо западло мне будет шквариться в одной упряжке с нурлыкуновскими юзерами и...
07.01.18 11:49
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Серьезных снегопадов в Костанайский области в ближайшие дни не прогнозируется

7 января 2018, 10:55 |  Общество

Синоптики представили прогноз погоды на воскресенье, 7 января. В Костанайской области переменная облачность без осадков. Местами ожидается туман. Ночью на территории региона ожидается от -18 до -23 градусов, днём от -8 до -13 градусов.

Да и долгосрочные прогнозы не радуют. Прогнозы говорят о том, что небольшие осадки в регионе возможны в понедельник и среду.
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