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сайлау курманов
В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации комментаторов
вы проблему высосали из пальца ,делают все правильно , на местных сайтах можно такое прочитать - уши встанут ,тут у нас в рудном в группе-мы из рудного, некая мегадейч призывает оралманов...
07.01.18 12:47
сайлау курманов
Звуки утреннего Костаная
не пойму в чем проблема , то что трещит под ножом у трактора , так это брусчатка , а как с нее еще снег сгрести , пусть трещит ,
07.01.18 12:40
Сергей_я
В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации комментаторов
Кстати да. На кз.ресурсах оказывается я тоже только на сайте НГ бываю... Очень, очень редко тенгриньюс и типа нур.кз.
07.01.18 12:12
Директор Пляжа
«Иволга» - синоним слова «кризис»
Народный контроль: вернуть все авто купленные родственникам. Ты из родственников видимо тех, кто в 20-30-х годов прошлого века продразверстку производил?
07.01.18 11:55
Kairat stayer
В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации комментаторов
Моше: Я к примеру, в казнетовском сегменте захожу только на сайта НГ, не будет - ну и ладно, скоро попрощаемся. Ибо западло мне будет шквариться в одной упряжке с нурлыкуновскими юзерами и...
07.01.18 11:49
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Православные Костаная традиционно встретили Рождество ночной службой в церквях

Лика НОВИКОВА

7 января 2018, 02:13 |  Общество

Сегодня, 7 января, православные отмечают Рождество. В этом году на входе в главный храм области не расстилали ковровую дорожку, и чиновники с поздравлениями сюда тоже не приезжали. В Константино-Еленинском соборе перед Рождественской ночной службой горели свечи и стояла тишина.

Прихожане выстраивались к священнику на исповедь.

- Мы сегодня говорили ребенку, о том, как отвечать себе на вопрос, идти на Рождество в церковь или нет, - поделилась жительница Костаная Инга ОРЛОВА - Если Бог наш создатель, то не пойти - это как пропустить день рождения мамы или папы. Поэтому мы обязательно идем всей семьей и рады этому празднику. Можно конечно ходить в церковь чаще, но мы ходим лишь по большим праздникам.

За полчаса до полуночи забили колокола. В полночь запел хор, в храме началась ночная служба. Прихожане зажигали свечи, молились. После выхода из храма верующие направлялись к вертепу, который был традиционно сооружен у храма. Тут тоже можно было зажечь свечу, сделать пожертвования и сфотографироваться на память.

- С утра поздравляем родных. Естественно рождество - это начало года. Если что-то не успел сделать в начале, к Рождеству точно надо успеть, - поделилась с "НГ" Евгения ИВАНОВА. - В первую очередь Рождество это праздник для всей семьи. В первую очередь Христос - любовь. Мы столько лет праздновали этот праздник дома в Затобольске. В этом году получилось приехать сюда и это позволило ощутить себя  одной большой семьей.
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Комментарии к новости

zass
Re: Православные Костаная традиционно встретили Рождество ночной...




Отправлено: 07.01.18 - 11:10
Комментарий удален модератором.

Гость
Православные Костаная традиционно встретили Рождество ночной службой в церквях




Отправлено: 07.01.18 - 13:31
Комментарий проходит проверку.

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