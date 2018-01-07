Православные Костаная традиционно встретили Рождество ночной службой в церквях

Сегодня, 7 января, православные отмечают Рождество. В этом году на входе в главный храм области не расстилали ковровую дорожку, и чиновники с поздравлениями сюда тоже не приезжали. В Константино-Еленинском соборе перед Рождественской ночной службой горели свечи и стояла тишина.

Прихожане выстраивались к священнику на исповедь.

- Мы сегодня говорили ребенку, о том, как отвечать себе на вопрос, идти на Рождество в церковь или нет, - поделилась жительница Костаная Инга ОРЛОВА - Если Бог наш создатель, то не пойти - это как пропустить день рождения мамы или папы. Поэтому мы обязательно идем всей семьей и рады этому празднику. Можно конечно ходить в церковь чаще, но мы ходим лишь по большим праздникам.

За полчаса до полуночи забили колокола. В полночь запел хор, в храме началась ночная служба. Прихожане зажигали свечи, молились. После выхода из храма верующие направлялись к вертепу, который был традиционно сооружен у храма. Тут тоже можно было зажечь свечу, сделать пожертвования и сфотографироваться на память.

- С утра поздравляем родных. Естественно рождество - это начало года. Если что-то не успел сделать в начале, к Рождеству точно надо успеть, - поделилась с "НГ" Евгения ИВАНОВА. - В первую очередь Рождество это праздник для всей семьи. В первую очередь Христос - любовь. Мы столько лет праздновали этот праздник дома в Затобольске. В этом году получилось приехать сюда и это позволило ощутить себя одной большой семьей.