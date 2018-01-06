Снизить первоначальный взнос для участия в «Нурлы жер» просят казахстанцы

Просьбу облегчить условия программы "Нурлы жер" жители передали через депутатов Мажилиса, которые 5 января побывали в Семее с рабочим визитом, сообщает BNews.kz.

В Костанайской области первоначальный взнос также ограничивает число участников программы "Нурлы жер"

В настоящее время в Семее 120 квартир, предназначенных для участников программы "Нурлы жер", так и остались незаселёнными из-за того, что люди не смогли накопить первоначальный взнос.

- Мы хотим обратить внимание на то, что условия программы "Нурлы жер" сложные для нашего региона. У населения доходность невысокая. Не у всех получается быстро накопить треть от стоимости квартиры. Поэтому мы просим снизить первоначальный взнос до 10-15% в регионах. Да и арендное жильё не всем по силам. В среднем за двухкомнатную квартиру ежемесячный платёж составляет более 60 тысяч тенге", – заметил на встрече с депутатами секретарь городского маслихата Бейсенбек Акжалов.

Депутат областного маслихата Борис Адианов также обратился к мажилисменам с просьбой поддержать жителей региона. Он подчеркнул, что средняя зарплата в областном центре Усть-Каменогорске, например, около 100 тысяч тенге, а в Семее и того меньше.

- Людям трудно отдавать две трети зарплаты за арендное жилье. И такая ситуация не только в Семее, но и в Костанае, Петропавловске и других регионах. Высокий уровень доходов только в Астане и Алматы. А к остальным городам нужно подходить избирательно, чтобы больше людей смогли воспользоваться государственной поддержкой по приобретению жилья, – сказал Адианов.

Парламентарий Шавхат Утемисов согласился с мнением коллег-депутатов из Семея и заверил, что предложение о смягчении условий госпрограммы будет вынесено на обсуждение.

- Соглашусь: к сожалению, средняя заработная плата различается в зависимости от региона, и возможности Астаны другие. Там сейчас, наоборот, ажиотаж среди желающих приобрести квартиру по программе "Нурлы жер", а в регионах ситуация сложнее. Мы поднимем этот вопрос, и, возможно, будет принято решение о снижении первоначального взноса в регионах, – резюмировал Шавхат Утемисов.

В ноябре 2017 года на пресс-конференции в СЦК журналисты поинтересовались, сколько в среднем должен зарабатывать казахстанец для покупки жилья по государственной программе "Нурлы жер". В ответ на это председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК Мархабат Жайымбетов предоставил расчёты, из которых следовало, что средний доход казахстанцев должен составлять 150 000-200 000 тенге.

- Стоимость жилья по госпрограмме: в регионах 140 000 тенге за 1 квадратный метр, а в Алматы, Астане, Атырау и Актау – 180 000 тенге. Например, если двухкомнатная квартира в 50 квадратов, нетрудно посчитать, что в регионах она будет стоить 7 млн тенге, а в четырёх городах – 9 млн тенге (…) Ежемесячно, если 50-70 тысяч тенге платить, по-моему, это нормально для семьи, которая имеет, скажем так, приличный средний доход – от 150 до 200 тысяч тенге. Можно в течение 7-10 лет рассчитаться за полученную квартиру, – сказал Жайымбетов.