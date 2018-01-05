В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет тарифы примерно на 10%

Об этом сегодня, 5 января, на брифинге сообщил директор предприятия Еркебулан ФАЙЗУЛАЕВ. Он также обратился через СМИ с просьбой к населению и юридическим лицам погасить имеющиеся долги.

- Тарифы нам рассчитаны на 5 лет, так что повышение плановое, - сказал Файзулаев. - Пока мы их не ввели. У потребителей может возникнуть вопрос, почему они не действуют прямо с 1 января. Мы в курсе того, что свои тарифы намерено поднять ТОО «КЭЦ». Расходы на электроэнергию имеют существенное значение для нашего предприятия, в структуре затрат это около 30%. У нас по закону есть право - после повышения ими тарифа еще раз пересчитать свой в порядке принятия чрезвычайной регулирующей меры, так как подорожает стратегически важный для нас ресурс. Но мы решили: чтобы еще раз к вопросу тарифов не возвращаться, дождаться повышения у энергетиков.

Тем не менее, ожидаемые значения своих тарифов директор ГКП назвал. Если в прошлом году тариф на подачу воды для населения был 75,34 тенге, а на водоотведение - 62,57 тенге, то в этом году за воду - 84,59 тенге, за канализацию - 71,06 тенге. Все значения, уточнил Файзулаев, указаны без НДС, то есть плательщикам надо прибавить еще 20%.

- Мы обращаемся к потребителям с просьбой погасить долги предприятию, - добавил директор ГКП, - по итогам года они составляют около 100 млн тенге, из которых 60 млн должно население, остальное - юридические лица. Мы надеемся на понимание потребителей, но при этом извещаем, что будем вести жесткую претензионную работу, начислять пени на суммы задолженностей.