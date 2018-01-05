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Алиса
В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет тарифы примерно на 10%
Андрей: видите ли многим подняли зп в Казахстане озвучьте списком, конкретизируйте. Не включайте в список пенсионеров только. И просьба, список конкретно!!! по Кустанаю, без среднестатистических...
05.01.18 23:38
Андрей
В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет тарифы примерно на 10%
Всем добрый вечер !да ладно вам ,что вы так зъелись на них на кого а них можно не наезжать они реально работают!тем более посмотрите как цены растут на все и вы хотели чтобы и тут на месте стояло тут...
05.01.18 23:24
шутка юмора
В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет тарифы примерно на 10%
кто то решил под меня косить, не есть гут это :lol:
05.01.18 23:08
Андрей
В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет тарифы примерно на 10%
Как будто зарплаты не выросли с Нового года. Как обычно ажиотаж
05.01.18 23:05
elektron
Нас ждет собачья радость
Тема недели говоришь?
05.01.18 22:19
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В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет тарифы примерно на 10%

Галина ПЕТРЕНКО

5 января 2018, 12:40 |  ЖКХ

Об этом сегодня, 5 января, на брифинге сообщил директор предприятия Еркебулан ФАЙЗУЛАЕВ. Он также обратился через СМИ с просьбой к населению и юридическим лицам погасить имеющиеся долги.

- Тарифы нам рассчитаны на 5 лет, так что повышение плановое, - сказал Файзулаев. - Пока мы их не ввели. У потребителей может возникнуть вопрос, почему они не действуют прямо с 1 января. Мы в курсе того, что свои тарифы намерено поднять ТОО «КЭЦ». Расходы на электроэнергию имеют существенное значение для нашего предприятия, в структуре затрат это около 30%. У нас по закону есть право - после повышения ими тарифа еще раз пересчитать свой в порядке принятия чрезвычайной регулирующей меры, так как подорожает стратегически важный для нас ресурс. Но мы решили: чтобы еще раз к вопросу тарифов не возвращаться, дождаться повышения у энергетиков.

Тем не менее, ожидаемые значения своих тарифов директор ГКП назвал. Если в прошлом году тариф на подачу воды для населения был 75,34 тенге, а на водоотведение - 62,57 тенге, то в этом году за воду - 84,59 тенге, за канализацию - 71,06 тенге. Все значения, уточнил Файзулаев, указаны без НДС, то есть плательщикам надо прибавить еще 20%.

- Мы обращаемся к потребителям с просьбой погасить долги предприятию, - добавил директор ГКП, - по итогам года они составляют около 100 млн тенге, из которых 60 млн должно население, остальное - юридические лица. Мы надеемся на понимание потребителей, но при этом извещаем, что будем вести жесткую претензионную работу, начислять пени на суммы задолженностей.
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Комментарии к новости
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nik58
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...




Отправлено: 05.01.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть и привыкли,начало все это надоедать и сильно

кустанаец 1
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...




Отправлено: 05.01.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня по КТК задали вопрос эксперту по прогнозу курса тенге к настоящим деньгам. Ответ был прост никто не может спрогнозировать курс тенге так как это невозможно. Ни по отношению к деньгам , ни по отношению к баррелю нефти . Может стоить правительству один ноль убрать у тенге , что бы хоть как то видеть в них деньги ...

Василий Евсеевич.
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...




Отправлено: 05.01.18 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне все праздники, через каждые три часа названивала автоматическая "Кустанай Су" типа у меня есть долг

Андрей
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...




Отправлено: 05.01.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да они там видимо совсем уже от реальности оторвались. И какое повышение от КЭЦ, если в ноябре еще собирались провести оптимизацию и ПОНИЗИТЬ цену киловатта и везде об этом писали?

§ 112
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8537
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.01.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все повышают цену, кроме дорожников, которым мы вообще не платим..
А качества тю тю..
Но мы почему то срываем свою ненависть прежде всего на дорожников..
Профайл

Андрей
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...




Отправлено: 05.01.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все давно знают что сети на предприятие старые и нужно их менять ясный перец почему цены растут.

65
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...




Отправлено: 05.01.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вам и повышение пенсии...Так повышение или индексация?

Кусто
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...




Отправлено: 05.01.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удивили чем!!

Возмутительно
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...




Отправлено: 05.01.18 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это ужасно. Зарплату когда поднимут?

§ Алиса
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3931
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 05.01.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Андрей:
Все давно знают что сети на предприятие старые и нужно их менять

Вы уж извините, но "старые сети" у них все 25 лет. Каждый раз один и тот же аргумент на повышение: старые сети. Что - за 25 лет нельзя было поменять, обновить весь город? Уже истерический смех вызывает данное "объяснение".
Мы, видимо, все такие наивные чукотские дети, которым можно вечно говорить: старые сети - надо обновлять. :-x

[Исправлено: Алиса, 05.01.2018 - 19:22]
Профайл

И че
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...




Отправлено: 05.01.18 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять поднятие?????????????Когда хоть что-нибудь подешевеет???а?Ну в самом деле!!!

Товарищ Ын
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...




Отправлено: 05.01.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ГКП «Костанай-Су» ссылаются, что ТОО «КЭЦ» поднимет тариф. А ТОО «КЭЦ» ссылается на то, что ТОО "КТЭК" поднимает тариф. А ТОО "КТЭК" ссылается на то, ГКП «Костанай-Су» поднимает тариф. А ... и так далее по кругу.

Они нас за дураков держат! )))

шутка юмора
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...




Отправлено: 05.01.18 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
кроме дорожников, которым мы вообще не платим..

Ну это ты может не платишь :-P остальные то сознательные :lol: Или ты до сих пор веришь в коммунизм и что что то может быть бесплатным? Наивный ты наш :-)

§ 112
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8537
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.01.18 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шутка юмора:
Ну это ты может не платишь остальные то сознательные

Где покажы?
Где плата за дорогу каждый месяц?
Ты што там съел опять?
Профайл

Народный контроль
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...




Отправлено: 05.01.18 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё,ещё один эшелон отъезжающих надо провожать в связи с поднятием тарифов.

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