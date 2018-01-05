Единую базу учёта детей создадут в Казахстане, чтобы места в детсадах готовили заранее

Единую базу данных детей создадут в Казахстане, сообщил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев в ответ на запрос депутата Мажилиса Загипы Балиевой, сообщает Informburo.kz.

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Депутат объяснила, что такая база необходима для создания наилучших условий для детей. Она предложили каждому ребёнку создать социальный паспорт со всеми сведениями о самом ребёнке, его родителях, состоянии здоровья (прививки, болезни), о месте и периоде обучения, успеваемости и достижениях (включая информацию о победах на олимпиадах).

Балиева отмечает, что подобные базы данных в Казахстане уже есть, но все они разные, неактуальные, неполные и не охватывают всех детей. Тем самым государство не выполняет в полном объёме взятых на себя обязательств в отношении детей.

- Мы должны понимать, что нам необходимо так перестроить работу всех государственных органов, чтобы ребёнок в реализации его прав не зависел ни от кого и ни от чего, – говорится в запросе Загипы Балиевой.

Депутат отметила, что при правильной организации и создании базы детей, можно будет говорить о подушевом финансировании в вопросах здравоохранения, образования и других сферах.

Госорганы будут заранее знать, сколько мест нужно приготовить на предстоящий год в детских садах и школах, сколько первоклассников ожидается на 1 сентября.

- Не будет таких случаев, когда дети не посещают школу, когда дети не имеют документов, когда им не оказывается необходимая медицинская помощь и прочие нарушения прав детей. Такие случаи, к сожалению, пока имеют место, – рассказала Балиева.

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поддержал предложение депутата. Он сообщил, что уже создана информационная система – Национальная образовательная база данных, и она постоянно модернизируется.

- В рамках её модификации до конца 2018 года планируется внедрение системы учёта детей в возрасте до 18 лет для обеспечения прав детей на получение образовательных, социальных услуг и дальнейшего прогнозирования потребности в указанных услугах, – говорится в ответе Сагинтаева.

Премьер-министр пояснил, что создание единой информационной базы учёта детей планируется путём развития имеющейся Национальной образовательной базы данных Министерства образования и науки, так как между госорганами уже налажен взаимообмен сведениями о детях до 18 лет.