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Алиса
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Андрей: видите ли многим подняли зп в Казахстане озвучьте списком, конкретизируйте. Не включайте в список пенсионеров только. И просьба, список конкретно!!! по Кустанаю, без среднестатистических...
05.01.18 23:38
Андрей
В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет тарифы примерно на 10%
Всем добрый вечер !да ладно вам ,что вы так зъелись на них на кого а них можно не наезжать они реально работают!тем более посмотрите как цены растут на все и вы хотели чтобы и тут на месте стояло тут...
05.01.18 23:24
шутка юмора
В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет тарифы примерно на 10%
кто то решил под меня косить, не есть гут это :lol:
05.01.18 23:08
Андрей
В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет тарифы примерно на 10%
Как будто зарплаты не выросли с Нового года. Как обычно ажиотаж
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elektron
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Единую базу учёта детей создадут в Казахстане, чтобы места в детсадах готовили заранее

5 января 2018, 11:34 |  Государство

Единую базу данных детей создадут в Казахстане, сообщил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев в ответ на запрос депутата Мажилиса Загипы Балиевой, сообщает Informburo.kz.

Фото informburo.kz

Депутат объяснила, что такая база необходима для создания наилучших условий для детей. Она предложили каждому ребёнку создать социальный паспорт со всеми сведениями о самом ребёнке, его родителях, состоянии здоровья (прививки, болезни), о месте и периоде обучения, успеваемости и достижениях (включая информацию о победах на олимпиадах).

Балиева отмечает, что подобные базы данных в Казахстане уже есть, но все они разные, неактуальные, неполные и не охватывают всех детей. Тем самым государство не выполняет в полном объёме взятых на себя обязательств в отношении детей.

- Мы должны понимать, что нам необходимо так перестроить работу всех государственных органов, чтобы ребёнок в реализации его прав не зависел ни от кого и ни от чего, – говорится в запросе Загипы Балиевой.

Депутат отметила, что при правильной организации и создании базы детей, можно будет говорить о подушевом финансировании в вопросах здравоохранения, образования и других сферах.

Госорганы будут заранее знать, сколько мест нужно приготовить на предстоящий год в детских садах и школах, сколько первоклассников ожидается на 1 сентября.

- Не будет таких случаев, когда дети не посещают школу, когда дети не имеют документов, когда им не оказывается необходимая медицинская помощь и прочие нарушения прав детей. Такие случаи, к сожалению, пока имеют место, – рассказала Балиева.

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поддержал предложение депутата. Он сообщил, что уже создана информационная система – Национальная образовательная база данных, и она постоянно модернизируется.

- В рамках её модификации до конца 2018 года планируется внедрение системы учёта детей в возрасте до 18 лет для обеспечения прав детей на получение образовательных, социальных услуг и дальнейшего прогнозирования потребности в указанных услугах, – говорится в ответе Сагинтаева.

Премьер-министр пояснил, что создание единой информационной базы учёта детей планируется путём развития имеющейся Национальной образовательной базы данных Министерства образования и науки, так как между госорганами уже налажен взаимообмен сведениями о детях до 18 лет.
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Комментарии к новости

§ yudjin
Re: Единую базу учёта детей создадут в Казахстане, чтобы места в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5010
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.01.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прям не жисть, а цифровое помешательство... а мож уже в роддомах вживлять чип в тело? во всех учреждениях поставить рамки.... прошел так через них и все про тебя всё знают. эх, сколько на таком проекте можно бюджетных средств освоить...
Да сколь угодно эти квартетные министры не садятся и городят, а училки с бумажками в летний период как ходили поквартирно в поисках детей школьного возраста, так и будут ходить!
Профайл

KCT
Re: Единую базу учёта детей создадут в Казахстане, чтобы места в...




Отправлено: 05.01.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
чтобы ребёнок в реализации его прав не зависел ни от кого и ни от чего
Сомневаюсь, что этот человек вообще понимает о чём говорит. От кого не зависеть? От родителей? От школы? От опекунов? То есть государство полностью берёт на себя всё? Заменяя семью? Такое уже было в нацистской Германии.

§ yudjin
Re: Единую базу учёта детей создадут в Казахстане, чтобы места в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5010
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.01.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KCT:
То есть государство полностью берёт на себя всё?

государство планомерно переходит на уродливые рыночные отношения со своими гражданами, начиная с детского возраста, когда за всё - элементарные медицинские и образовательные услуги, придется платить... бесплатно останется только тюряга и армия. Причем государство снимет с себя всю ответственность за жизнь его граждан.... не забывая только штрафовать и налогами облагать, которые будут идти на сомнительные понты в виде эксп и саммитов.
Профайл

лор
Re: Единую базу учёта детей создадут в Казахстане, чтобы места в...




Отправлено: 05.01.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да это настоящая ювеналка. Жесть . А конституция где?

Народный контроль
Re: Единую базу учёта детей создадут в Казахстане, чтобы места в...




Отправлено: 05.01.18 - 20:53
Комментарий удален модератором.

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