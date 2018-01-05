Костанайский ученый предлагает сажать деревья возле накопителя-испарителя

Когда и высказывать идеи, рассчитанные на улучшение экологии, если не по итогам одного года и в начале следующего. Председатель Северо-Казахстанского филиала Академии минеральных ресурсов, гидрогеолог Виктор ДЕЙНЕКА, давний автор «НГ», уверен, что есть реальный шанс устроить хорошую рекреационную зону неподалеку от Костаная. Причем считает, что обустраивать ее необходимо прежде всего в целях защиты реки Тобол.

- Я веду речь о территории между системой озер, объединенных в испаритель-накопитель ГКП «Костанай-Су», и введенской трассой. А если говорить точнее, то между накопителем и рекой Тобол, - поясняет Дейнека. - Я убежден, что испаритель представляет постоянную угрозу для реки, так как имеется опасность аварийных сбросов, перелива дамбы.

Ученый настаивает на том, что угроза перелива все равно существует, несмотря на снижение водопотребления областным центром и уменьшение объема канализационных стоков.

- За несколько десятилетий использования большая часть емкости накопителя заполнена. Это первое, - объясняет он. - Второе - говоря об уменьшении городских стоков, не стоит забывать об осадках, паводковых водах, которые попадают туда. При этом отведения с самого накопителя нет, объемы воды уменьшаются лишь за счет испарения. Я не раз рассчитывал баланс накопителя, то есть сравнивал объемы входящих и испаряемых вод. Мои расчеты доказывают, что ежегодно приходит все-таки больше, чем испаряется. Примерно 11 см добавляется к существующему уровню. Это не так уж мало - полметра за 5 лет.

Между накопителем-испарителем и берегом Тобола по прямой - около 13 км. Но имеется уклон рельефа в сторону реки. Кроме того, указанная территория изрядно изрезана логами, также направленными в сторону Тобола. Так что, по оценке ученого, опасность загрязнения реки, которая поит населенные пункты не только Костанайской области, но и россиян, вполне реальная.

- Раньше угроза оценивалась, как очень существенная. В советские времена даже разрабатывался проект отведения осветленной воды в систему качарских озер, - вспоминает Виктор Кузьмич. - Даже технико-экономическое обоснование разработали. Но потом начали строить станцию биоочистки, все отошло на второй план. В итоге ни станции, ни отведения и использования воды с накопителя.

Схема обустройства территории возле накопителя-испарителя / Рисунок Алексея МАЦАРИНА

Сейчас, кстати, вопрос использования такой воды снова поднимается в Казахстане как весьма актуальный. У Дейнеки есть предложение. На указанной территории сажать деревья.

- С одной стороны, емкость накопителя будет планомерно освобождаться, так как вода нужна для полива деревьев, а система может быть простейшей - арычной, с использованием естественного уклона, - говорит он. - С другой - в случае перелива дамбы деревья станут защитой для движения вод накопителя к реке. Береза в год «выпивает» 25 кубометров воды. А дополнением ко всему станет прекрасная рекреационная зона неподалеку от областного центра и от поселков, расположенных вдоль введенской трассы.

На замечание корреспондента «НГ» о том, что сейчас на этой территории все-таки есть поля сельхозпроизводителей, ученый ответил, что это вопрос государственного подхода. Поддержать идею - значит в том числе решить и вопросы с выделением земель предпринимателям в других местах. Кроме того, возможен компромиссный вариант - лесопосадки вдоль дороги и в санитарной зоне близ накопителя.