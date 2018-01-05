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Костанайский ученый предлагает сажать деревья возле накопителя-испарителя

Галина ПЕТРЕНКО

5 января 2018, 09:49 |  Общество

Когда и высказывать идеи, рассчитанные на улучшение экологии, если не по итогам одного года и в начале следующего. Председатель Северо-Казахстанского филиала Академии минеральных ресурсов, гидрогеолог Виктор ДЕЙНЕКА, давний автор «НГ», уверен, что есть реальный шанс устроить хорошую рекреационную зону неподалеку от Костаная. Причем считает, что обустраивать ее необходимо прежде всего в целях защиты реки Тобол.

- Я веду речь о территории между системой озер, объединенных в испаритель-накопитель ГКП «Костанай-Су», и введенской трассой. А если говорить точнее, то между накопителем и рекой Тобол, - поясняет Дейнека. - Я убежден, что испаритель представляет постоянную угрозу для реки, так как имеется опасность аварийных сбросов, перелива дамбы.

Ученый настаивает на том, что угроза перелива все равно существует, несмотря на снижение водопотребления областным центром и уменьшение объема канализационных стоков.

- За несколько десятилетий использования большая часть емкости накопителя заполнена. Это первое, - объясняет он. - Второе - говоря об уменьшении городских стоков, не стоит забывать об осадках, паводковых водах, которые попадают туда. При этом отведения с самого накопителя нет, объемы воды уменьшаются лишь за счет испарения. Я не раз рассчитывал баланс накопителя, то есть сравнивал объемы входящих и испаряемых вод. Мои расчеты доказывают, что ежегодно приходит все-таки больше, чем испаряется. Примерно 11 см добавляется к существующему уровню. Это не так уж мало - полметра за 5 лет.

Между накопителем-испарителем и берегом Тобола по прямой - около 13 км. Но имеется уклон рельефа в сторону реки. Кроме того, указанная территория изрядно изрезана логами, также направленными в сторону Тобола. Так что, по оценке ученого, опасность загрязнения реки, которая поит населенные пункты не только Костанайской области, но и россиян, вполне реальная.

- Раньше угроза оценивалась, как очень существенная. В советские времена даже разрабатывался проект отведения осветленной воды в систему качарских озер, - вспоминает Виктор Кузьмич. - Даже технико-экономическое обоснование разработали. Но потом начали строить станцию биоочистки, все отошло на второй план. В итоге ни станции, ни отведения и использования воды с накопителя.

Схема обустройства территории возле накопителя-испарителя / Рисунок Алексея МАЦАРИНА

Сейчас, кстати, вопрос использования такой воды снова поднимается в Казахстане как весьма актуальный. У Дейнеки есть предложение. На указанной территории сажать деревья.

- С одной стороны, емкость накопителя будет планомерно освобождаться, так как вода нужна для полива деревьев, а система может быть простейшей - арычной, с использованием естественного уклона, - говорит он. - С другой - в случае перелива дамбы деревья станут защитой для движения вод накопителя к реке. Береза в год «выпивает» 25 кубометров воды. А дополнением ко всему станет прекрасная рекреационная зона неподалеку от областного центра и от поселков, расположенных вдоль введенской трассы.

На замечание корреспондента «НГ» о том, что сейчас на этой территории все-таки есть поля сельхозпроизводителей, ученый ответил, что это вопрос государственного подхода. Поддержать идею - значит в том числе решить и вопросы с выделением земель предпринимателям в других местах. Кроме того, возможен компромиссный вариант - лесопосадки вдоль дороги и в санитарной зоне близ накопителя.
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Комментарии к новости

714
Re: Костанайский ученый предлагает сажать деревья возле...




Отправлено: 05.01.18 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно услышать мнение ученого о действии реагентов на зеленые насаждения да и на людей , не говоря уже о технике, которыми посыпают дороги и которые затем благополучно поступают в землю

кустанаец 1
Re: Костанайский ученый предлагает сажать деревья возле...




Отправлено: 05.01.18 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У части фирм которые имеют технику есть опыт засыпки сточных вод Троицкой ГРЭС в Комсомольском районе , частично можно и засыпать эти котлованы землей и плодородным слоем .

Начальник
Re: Костанайский ученый предлагает сажать деревья возле...




Отправлено: 05.01.18 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким, в работу!

100
Re: Костанайский ученый предлагает сажать деревья возле...




Отправлено: 05.01.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В советские времена даже разрабатывался проект отведения "

В советские времена много чего разрабатывалось. Что-то успели реализовать, что-то нет. Но то, что были люди технически грамотные, которые могли сделать необходимые расчёты, проекты, это факт.
До сих пор на результатах работы советских инженеров город держится.

Народный контроль
Re: Костанайский ученый предлагает сажать деревья возле...




Отправлено: 05.01.18 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А зачем сажать деревья? Ведь если к примеру вода прорвёт дамбу то вреда по любому не принесёт Костанаю ! А травить поливами землю вокруг деревень не надо.

КСТ
Re: Костанайский ученый предлагает сажать деревья возле...




Отправлено: 05.01.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
А зачем сажать деревья?
Ковыль предлагаете?

§ Volonter
Re: Костанайский ученый предлагает сажать деревья возле...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1316
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 05.01.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело говорит! У меня берёза прям у септика растёт. Мне сказал один спец-септикооткачиватель, что именно из-за этого я откачиваю его раз в пару лет всего.
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