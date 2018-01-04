Травмы на ледяных горках в Костанае за три дня нового года получили 17 детей

В травмпункт детской областной больницы с 31 декабря по 3 января обратилось больше 100 пациентов. Об этом "НГ" сообщила менеджер по связям с общественностью управления здоравоохранения Ксения Жилкибаева.



Самое большое количество травм зафиксировано 31 декабря, причем получены они были не на горках, а дома. Чаще всего подаренные Дедом Морозом гироскутер, скейт или ролики дети торопились испытать в деле. Не обошлось без падений с диванов и ожогов. Были и те, кто поскользнулся в ванной. В результате около 40 детей были доставлены в больницу.

1-го и 2 января было зафиксировано 7 случаев неосторожного спуска с горки. 3 января поступило уже 10 детей с переломами, ушибами и сотрясениями разной степени, полученными при катании на горке.

Корреспонденты "НГ" спросили костанайцев о том, насколько опасными они считают самые доступные для горожан зимние аттракционы.





Большая горка в этом году разместилась на площади перед Шахматным клубом. Проектировщики решили добавить адреналина и соорудили не просто прямую ледяную трассу, а крутой поворот.

- Опасно здесь стало ходить, - отмечает Амина ЖУМАГУЛОВА. - Снег скрыл лед, который накатали дети, да еще и ребятня под ноги летит. На этом участке стараешься быстрее перебежать, по сторонам тоже лучше смотреть. Странно, что горку не сделали прямой. Тогда пешеходы бы не падали и на этом участке не было такого скопления людей.

Людей действительно много. Пешеходы, не замечая льда, падают, а потом перебежками преодолевают этот участок тротуара. Родители с мыслью «Хоть бы не убился или не задавили!» ловят своих детей внизу. После встречи Нового года ледяной бортик большой горки на вираже стал выше, добавился еще один ряд ледяных кирпичей. Яму, которая образовалась на повороте и в которую ребята въезжают на скорости, не засыпали, но кучу снега рядом сгребли.

- У меня двое детей, приезжаем на горку, пока каникулы, - рассказала Светлана ВАРАНКИНА. - Все бы ничего, но яма, которую раздолбали, опасна. Вот с родителями стоим и ловим своих и чужих, чтобы не упали туда и не покалечились. Хорошо. что хоть снега насыпали, а то ребята вылетали бы. А потом катаются ведь и взрослые дети, они летят паровозиком, стоя на ногах. Потом падают на малышей.

Тамара УСТИНОВА с удовольствием прокатилась с горки вместе с внуками.

- Здорово! - поделилась она впечатлениями. - Главное - сесть левее, тогда в яму не попадешь, а преодолеешь поворот и скатишься без травм. Правда, не каждый ребенок это понимает. Горку сделали широкую очень, не просчитали поворот. Вот малыши и калечатся. Мы ходили с внуками в Сити-центр, но им там горка не понравилась. Вернулись сюда. Без присмотра они у нас не выходят, только со мной.

В Сити-центре, между торговыми центрами, разместилось две горки. Маленькая для малышей и побольше.



- Горка классная! Пока каникулы, мы с мамой приходим и катаемся, - сказал нам 8-летний Константин ПАВЛОВ. - На ней не страшно, даже малыши приходят. Только они медленно отходят и их сбить можно.

Но теплая погода внесла коррективы. Теперь с горки возле ТРЦ MART дети скатываются прямо на островок голого асфальта. В итоге штаны грязные, а через мгновенье в них врезается другой ребенок.

На самой маленькой горке родители осторожно сажают своих малышей на ледянки и отправляют вниз. Небольшой вираж - и он под ногами прохожих. После чего тормозит попой на асфальте. Горка ровная, без бугров, но в скользкой обуви не каждый взрослый полезет по трем ледяным ступеням. А трехлетний ребенок не сможет так высоко поднять ногу, чтобы самостоятельно вскарабкаться наверх.

Рядом - небольшой паровозик изо льда. Сначала думаешь, что это развлечение, в котором можно просто побродить. Как оказалось, это горка для самых маленьких. В новогоднюю ночь перед ней лежал ледяной кирпич, так что после спуска дети сразу в него врезались. В среду, 3 января, кирпича не было, но горка уже вся в дырках и буграх. На вопрос, не больно ли ребенку от катания по буграм, молодая женщина ответила: «Лишь бы каталась!».

Фото Николая СОЛОВЬЕВА