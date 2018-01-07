Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа

«Кратко – о том, что ждет не только журналистов, но и практически всех казахстанцев»

За три дня до Нового года президент РК подписал один из самых спорных и бурно обсуждаемых документов страны – поправки в закон о СМИ. Министр информации неоднократно заявлял, что новый закон прогрессивен и актуален. Правозащитники говорили об обратном, используя страшные термины: «крест на казахстанской журналистике» и «конец медиа».

На днях текст закона появился в открытом доступе. Кратко – о том, что ждет не только журналистов, но и практически всех казахстанцев.

Одна из правильных, на мой взгляд, норм – запрет публиковать любую информацию о детях, пострадавших в результате насилия. Причем это относится не только к традиционным медиа, но и к WhatsApp, Viber, Telegram и другим мессенджерам. Закон гласит: «Запрещается распространение в СМИ или сетях телекоммуникаций персональных и биометрических данных лица, включая информацию об его родителях и иных законных представителях, иной информации, позволяющей установить личность, о 1) ребенке, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия); 2) несовершеннолетних, подозреваемых и (или) обвиняемых в совершении административных и (или) уголовных правонарушений.

Другой прогрессивный момент – разрешение СМИ публиковать фото граждан без их согласия, но в определенных случаях. Ваше изображение может появиться в газете или на телеэкране, если вы участвуете «в зрелищных культурно-массовых, социально значимых в области культуры, спортивно-массовых мероприятиях, собраниях, митингах, шествиях или демонстрациях и иных публичных мероприятиях; если распространяемая информация содержит изображение лица и сведения, связанные со служебной и (или) публичной деятельностью данного лица; если использование изображаемого лица осуществляется в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения». Это значит, что фотографировать, например, сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей и выкладывать в Интернет эти снимки официально разрешено.

Значительно расширена статья «право на опровержение либо ответ», причем теперь для публикации опровержения не требуется решение суда. Новая трактовка: «В случае обращения гражданина или юридического лица за опровержением редакция СМИ, не располагающая доказательствами того, что сведения соответствуют действительности, обязана опровергнуть их в том же СМИ». Что вызывает большие опасения. Во-первых, в Казахстане до сих пор мало кто различает понятия «факты», «мнения» и «оценочные суждения». Во-вторых, иногда для разбирательства требуется время и ресурсы, чтобы понять, соответствуют данная информация действительности или нет.

Одна из самых странных норм – введение понятия «пропаганда». Цитирую: «под пропагандой в СМИ понимается распространение взглядов, фактов, аргументов и иной информации, в том числе намеренно искаженной, для формирования положительного общественного мнения о запрещенной законодательством РК информации и (или) побуждения к совершению противоправного действия или бездействию неограниченного круга лиц». Разработчики закона, вероятно, забыли о том, что пропаганда – это не содержание, а форма, и она вполне может быть позитивной. Ведь то, что транслируют наши государственные медиа, разве не является пропагандой разумного, доброго, вечного? Теперь же пропаганда носит определенно отрицательный характер. Естественно, она запрещается.

И наконец, самая громкая норма - о том, что все желающие прокомментировать какое-либо сообщение на казахстанских интернет-ресурсах, обязаны зарегистрироваться и заключать договор с сайтом. Пока требования этого пункта совершенно непонятны. Чтобы разъяснить норму, надо делать запросы в министерство информации и коммуникаций, поскольку текст закона содержит несколько противоречащих друг другу пунктов. Надеюсь, что в скором будущем ситуация с запретом анонимных комментариев в Интернете прояснится.