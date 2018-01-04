В начале следующей недели в Костанайской области ожидается снег
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, до конца текущей недели погода существенно меняться не будет.
- По ночам температура воздуха составит 20-25 градусов мороза, местами до 28 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Днем будет умеренно морозная погода - 8-13 градусов ниже нуля, преимущественно без осадков. Лишь в воскресенье, 7 января, местами возможен небольшой снег.
В начале следующей недели вместе с ослаблением мороза синоптики ждут снег и метель. Тогда же юго-восточный ветер сменится юго-западным.
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