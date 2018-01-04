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elektron
Имена, дороги и понты - наше все
Везёт же людям, живут и всего 1% налогов платят. Только позавидовать можно. Правда тогда я бы дорогам уже не удивлялся особо :-x
04.01.18 23:48
zas
Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО» осудили за участие в ОПГ и получение взяток
председатель мужик с юмором, знаю его лично, только юмор зловещий
04.01.18 23:33
112
Имена, дороги и понты - наше все
шутка юмора: Кругом леворукие и с руками из другого места. Оди Да, совершенно верно.. Мои коллеги по профессиональному комментированию.. Особенно те, которые торгуются и ловят пьяного водятела с...
04.01.18 23:26
Я живу в этой стране
Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО» осудили за участие в ОПГ и получение взяток
экспортер: Не давай . надо наказывать и взяткодателей . и строго
04.01.18 23:25
112
Имена, дороги и понты - наше все
Бомбила .: Кстати , мы с тобой общались , когда ещё транспортный контроль был , Не помню, он по моему всегда есть.. И где, по интернету что ли или васапу?
04.01.18 23:21
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В начале следующей недели в Костанайской области ожидается снег

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

4 января 2018, 16:01 |  Общество

По прогнозам синоптиков, до конца текущей недели погода существенно меняться не будет.

- По ночам температура воздуха составит 20-25 градусов мороза, местами до 28 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Днем будет умеренно морозная погода - 8-13 градусов ниже нуля, преимущественно без осадков. Лишь в воскресенье, 7 января, местами возможен небольшой снег.

В начале следующей недели вместе с ослаблением мороза синоптики ждут снег и метель. Тогда же юго-восточный ветер сменится юго-западным.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: В начале следующей недели в Костанайской области ожидается...




Отправлено: 04.01.18 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это НОВОСТЬ ! Да когда это у нас такое было? В январе и снег?! В этом однозначно виноват городской акимат!

§ 3DO
Re: В начале следующей недели в Костанайской области ожидается...
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1890
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 04.01.18 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, снег не помешает.
О, вчкашка, ты уже тут прокоментировала. В юмор, прямо скажем, ты, ну совсем не можешь. Ирония вышла такой себе.
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§ 112
Re: В начале следующей недели в Костанайской области ожидается...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8519
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.01.18 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
Да когда это у нас такое было? В январе и снег?! В этом однозначно виноват городской акимат!

Как пить дать..
Сущая правда!
Вот в советское время уже сугробы по пояс были около обкома..
Однозначно акимат в этом замешан, чтоб дороги не чистить, доглворились с Природой..
Налицо сговор и коорупция..
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Народный контроль
Re: В начале следующей недели в Костанайской области ожидается...




Отправлено: 04.01.18 - 18:45
Комментарий удален модератором.

§ Добринцофф
Re: В начале следующей недели в Костанайской области ожидается...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5683
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.01.18 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
Да, снег не помешает.

Зачем снег?Что-бы убирать его?
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§ 112
Re: В начале следующей недели в Костанайской области ожидается...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8519
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.01.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы снег был, сейчас столько бы неблагодарных слов услышано было бы в адрес работников дороги, , столько проклятий им и их семьям от моих коллег, профессионалов Ютьюба, которые найдут в Африке очередную дорогу без снега и будут учить наших дорожников как так же правильно убирать этот снег..
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§ 3DO
Re: В начале следующей недели в Костанайской области ожидается...
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1890
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 04.01.18 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Зачем снег?Что-бы убирать его?"
Мне, Володя, по сплошному льду, пешие прогулки не приносят радости))) Уж лучше снежный покров пусть будет. Да и лопатой во дворе и малость за ним, помахать тоже не будет втягость
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* elektron
Re: В начале следующей недели в Костанайской области ожидается...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 606
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.01.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Зачем снег?

yudjin горку улучшит, да и детишкам радость ;-)
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§ 112
Re: В начале следующей недели в Костанайской области ожидается...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8519
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.01.18 - 23:31
Комментарий удален модератором.
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