В начале следующей недели в Костанайской области ожидается снег

По прогнозам синоптиков, до конца текущей недели погода существенно меняться не будет.

- По ночам температура воздуха составит 20-25 градусов мороза, местами до 28 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Днем будет умеренно морозная погода - 8-13 градусов ниже нуля, преимущественно без осадков. Лишь в воскресенье, 7 января, местами возможен небольшой снег.

В начале следующей недели вместе с ослаблением мороза синоптики ждут снег и метель. Тогда же юго-восточный ветер сменится юго-западным.