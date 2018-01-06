Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток

Всякий раз перед Новым годом корреспонденты «НГ»... нет , не ходят в баню, как герои популярного фильма. Мы листаем подшивку газеты и перечитываем свои материалы, чтобы подготовить итоговый выпуск. Появляется возможность отвлечься от пожирающей время текучки и, говоря высоким слогом, приподняться над временем. Только вот воспарить на воздусях не получается. У меня вообще в финале 2017-го было ощущение, что шлепнулись на землю.

И добро бы, если «НГ» подбили на крутом вираже после хорошего материала. Нет, оплели паутиной, множеством тоненьких пут. Каждую разорвать легко, но их сплетение боинг остановит. И эти тенета - наши законы. Правовое поле, в котором приходится работать СМИ.

Читаешь один материал и спотыкаешься - не хватает официального комментария. Читаешь другой - тоже вопросы газеты к власти повисли в воздухе. Причем речь не о какой-то большой политике, а о насущном - за что засудили предпринимателя, почему одна и та же фирма годами выигрывает тендеры, почему в области, где выпускают машины, ни один чиновник не ездит на местном авто.

Главное, чем занимаются журналисты - задают вопросы. Не личные. В интересах общества. Кажется, это так просто. На самом же деле уже давным давно корреспонденту нельзя просто позвонить и о чем-либо даже очень актуальном спросить начальника управления, департамента, отдела ЖКХ. Ну, если спросить все-таки получится, то ответа точно не дадут. Сначала пожелают запрос. Затем будут до последней минуты, отведенной законом на процедуру, тянуть с ответом на него. А уж ответ покажет, как искусны большие и малые государевы люди в деле умолчания, запутывания и откровенного вранья. Но чтобы уличить в нем - надо снова запрос.

Уточнить что-то по телефону? Ни боже мой. Начальство ответ подписало, начальство начальства тоже санкционировало, Астана утвердила и далее, до самых небесных инстанций. Еще есть формулировки при встречах - «за рамки пресс-релиза не выходить», «это выступление, а не пресс-конференция, вопросы не задавать» и тому подобное. При этом у меня лично с несколькими руководителями департаментов вполне уважительные отношения, в неформальной беседе могут пояснить все четко, доступно. Но официально - ни-ни.

Что за нелепые установки? Люди на той стороне, задаю прямой вопрос на стыке лет: на что мы с вами тратим жизнь? Должны-то на благо общества. А вместо этого сжигаем энергию на бумажных войнах.

И в проигрыше не «НГ». Это вам кажется, что вы всего лишь ловко «обезвреживаете» вредную газету.

Мне недавно специалист-гидрогеолог объяснял, что такое зарегулированный сток и что случается, когда его регулируют безграмотно. Реке не дают двигаться так, как ей предначертано природой, течение ее не обновляет. Русло мелеет, берега осыпаются, вода цветет, дно гниет, все это дурно пахнет и теряет ценность.

То же самое происходит с обществом, приток честной информации в которое дозируют кто во что горазд. Оно становится зловонным болотом. С одной стороны, в нем удобно красть, рушить, попирать законы. С другой - в нем невыносимо жить не протестуя.