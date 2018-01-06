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Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток

«Вам кажется, что вы лишь ловко «обезвреживаете» вредную газету»
6 января 2018, 08:54 |  Мнения

Всякий раз перед Новым годом корреспонденты «НГ»... нет , не ходят в баню, как герои популярного фильма. Мы листаем подшивку газеты и перечитываем свои материалы, чтобы подготовить итоговый выпуск. Появляется возможность отвлечься от пожирающей время текучки и, говоря высоким слогом, приподняться над временем. Только вот воспарить на воздусях не получается. У меня вообще в финале 2017-го было ощущение, что шлепнулись на землю.

И добро бы, если «НГ» подбили на крутом вираже после хорошего материала. Нет, оплели паутиной, множеством тоненьких пут. Каждую разорвать легко, но их сплетение боинг остановит. И эти тенета - наши законы. Правовое поле, в котором приходится работать СМИ.

Читаешь один материал и спотыкаешься - не хватает официального комментария. Читаешь другой - тоже вопросы газеты к власти повисли в воздухе. Причем речь не о какой-то большой политике, а о насущном - за что засудили предпринимателя, почему одна и та же фирма годами выигрывает тендеры, почему в области, где выпускают машины, ни один чиновник не ездит на местном авто.

Главное, чем занимаются журналисты - задают вопросы. Не личные. В интересах общества. Кажется, это так просто. На самом же деле уже давным давно корреспонденту нельзя просто позвонить и о чем-либо даже очень актуальном спросить начальника управления, департамента, отдела ЖКХ. Ну, если спросить все-таки получится, то ответа точно не дадут. Сначала пожелают запрос. Затем будут до последней минуты, отведенной законом на процедуру, тянуть с ответом на него. А уж ответ покажет, как искусны большие и малые государевы люди в деле умолчания, запутывания и откровенного вранья. Но чтобы уличить в нем - надо снова запрос.

Уточнить что-то по телефону? Ни боже мой. Начальство ответ подписало, начальство начальства тоже санкционировало, Астана утвердила и далее, до самых небесных инстанций. Еще есть формулировки при встречах - «за рамки пресс-релиза не выходить», «это выступление, а не пресс-конференция, вопросы не задавать» и тому подобное. При этом у меня лично с несколькими руководителями департаментов вполне уважительные отношения, в неформальной беседе могут пояснить все четко, доступно. Но официально - ни-ни.

Что за нелепые установки? Люди на той стороне, задаю прямой вопрос на стыке лет: на что мы с вами тратим жизнь? Должны-то на благо общества. А вместо этого сжигаем энергию на бумажных войнах.

И в проигрыше не «НГ». Это вам кажется, что вы всего лишь ловко «обезвреживаете» вредную газету.

Мне недавно специалист-гидрогеолог объяснял, что такое зарегулированный сток и что случается, когда его регулируют безграмотно. Реке не дают двигаться так, как ей предначертано природой, течение ее не обновляет. Русло мелеет, берега осыпаются, вода цветет, дно гниет, все это дурно пахнет и теряет ценность.

То же самое происходит с обществом, приток честной информации в которое дозируют кто во что горазд. Оно становится зловонным болотом. С одной стороны, в нем удобно красть, рушить, попирать законы. С другой - в нем невыносимо жить не протестуя.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток




Отправлено: 06.01.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему бы журналистам первыми не показать свою зарплату.Какую сумму получают с продаж газет. кто спонсирует? Сумму спонсорской помощи и кто именно спонсор. И много других вопросов на которые хотелось бы получить ответы.

zass
Re: Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток




Отправлено: 06.01.18 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное, чем занимаются журналисты - задают вопросы. Не личные. В интересах общества
особенно если они эти вопросы перевирают потом на страницах газет, сказал одно напечатал другое.

И да и нет
Re: Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток




Отправлено: 06.01.18 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но журалисты, взяв дурной пример у чиновников, профессионально научились размазывать по странице, используя БУКВАЛЬНЫЕ цитаты, афоризмы и иные витиеватые чужие выражения, те немногие мысли, которые хотели донести до читателя. Но так запутывают сами себя этими хитросплетениями, что в итоге запутывают читателя. А у того возникает резонный вопрос - где деньги, Зин? Ой. И я туда же. Где работа журналиста? О чем статья? Итог года - бесполезный набор статей 2017? Так это и без вашего подытоживания ясно. Но легче обвинить чиновника. Это беззащитное слабое создание.

Василий Евсеевич.
Re: Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток




Отправлено: 06.01.18 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличная статья! Спасибо!

гость
Re: Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток




Отправлено: 06.01.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаем мы некоторых именитых журналистов. Одни стремятся уже к власти, в депутаты желают, но все никак не получается. Другие подрабатывают на заказных статьях, формируя положительный имидж частных компаний. Третье "борятся" с коррупцией. Зарплата видно не хилая коль на новых иномарках рассекают и не в хиженах живут. У родни все пучком. Бизнес родни ладом дышит и никого на госслужбе. Нерешается вопросик на базаре с местом родственице, тут же статью можно состряпать и все само по себе решается. .Класно иметь в семейке хорошего журналиста.

Бывалый
Re: Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток




Отправлено: 06.01.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
за что засудили предпринимателя

А в приговоре суда этого разве не написано?
Цитата:
почему одна и та же фирма годами выигрывает тендеры

Почему Боинг годами делает наиболее популярные и массовые самолеты для пассажирских перевозок?
Почему пекарня годами печет хлеб и кондитерку, а не варит и коптит колбасу?
Почему журналисты годами пишут статейки, а не возьмут лопату и очистят город от снега?
Цитата:
почему в области, где выпускают машины, ни один чиновник не ездит на местном авто.
Почему вы к столу покупаете морскую рыбу, а не озерного местного карася?

Странные какие-то вопросы у автора...

Дмитрий
Re: Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток




Отправлено: 06.01.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
#3 главное в любой профессии оставаться человеком, не так ли?

Гость
Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток




Отправлено: 06.01.18 - 12:10
Комментарий проходит проверку.

Гость
Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток




Отправлено: 06.01.18 - 12:15
Комментарий проходит проверку.

Гость
Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток




Отправлено: 06.01.18 - 12:25
Комментарий проходит проверку.

Гость
Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток




Отправлено: 06.01.18 - 12:33
Комментарий проходит проверку.

Гость
Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток




Отправлено: 06.01.18 - 12:36
Комментарий проходит проверку.

Гость
Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток




Отправлено: 06.01.18 - 12:38
Комментарий проходит проверку.

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