Казахстанцы сдали на утилизацию почти 50 000 старых автомобилей

Министерство энергетики РК и Оператор РОП подвели итоги программ, по которым казахстанцам предлагали сдавать на утилизацию старые автомобили. К 30 декабря 2017 года на утилизацию приняли 47 111 вышедших из эксплуатации транспортных средств, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Оператора РОП.

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Программа по выкупу старых автомобилей предусматривала денежную компенсацию в размере 150 000 тенге за автомобиль полной комплектации и 48000 тенге – за недокомплект. С 21 ноября 2016 года по 30 декабря 2017 года пункты сбора Оператора РОП приняли в рамках этой программы 39 872 авто. Казахстанцам выплатили компенсацию в размере 5,98 млрд тенге.

С 26 июня 2017 года в Казахстане стартовала Программа утилизации старых автомобилей по скидочным сертификатам для покупки новых машин. По её условиям на утилизацию принимались старые легковые автомобили, а также пассажирский и грузовой транспорт. Взамен автовладелец получал скидочный сертификат на покупку нового транспортного средства казахстанского производства.

До 30 декабря 2017 года в рамках этой программы выдали 7239 скидочных сертификатов. 5213 из них владельцы уже использовали для покупки нового авто. Всего население приобрело по программе 2851 автомобиль отечественного производства. При покупке 2362 новых транспортных средств скидки двух сертификатов суммировались.

Лидером по сдаче старых авто по скидочным сертификатам стал Шымкент, где по программе сдали 1216 транспортных средств. Следом идёт Костанай – 971 автомобиль и Алматы – 867 машин.

Чаще всего казахстанцы сдавали на утилизацию такие модели автомобилей, как ВАЗ- 2105, ВАЗ-2106, ВАЗ 2101, ГАЗ 3110, "Москвич-2140" и "Мазда 626". Средний возраст принятых на утилизацию автотранспортных средств – 25-30 лет. Самым "возрастным" транспортным средством стал "Москвич" 1942 года выпуска, самыми "молодыми" – три автомобиля 2015 года выпуска.

В 2017 году в нескольких регионах стартовал второй этап проекта "Мобильный пункт сбора". Передвижной пункт по приёму старых автомобилей побывал в Карагандинской, Павлодарской, Костанайской, Акмолинской и Алматинской областях.

Принятые на дальнейшую утилизацию транспортные средства доставляются на первый в Казахстане завод по утилизации старых автомобилей. Строительство первого в Казахстане завода по утилизации машин началось в феврале 2017 года. Производственный процесс завода включает полный цикл утилизации машин, начиная от приёмки и доставки транспорта до получения вторичного сырья в виде сплавов чёрных и цветных металлов, синтеза газа и аналога "печного топлива".

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, на 1 ноября 2017 года в Казахстане зарегистрировано 3,9 млн легковых автомобилей. В общем их числе преобладает транспорт старше 20 лет (35,9%).

С 16 августа 2017 года Программа по выкупу старых автомобилей была временно приостановлена в связи с досрочным освоением выделенной квоты. Тогда Министерство энергетики РК согласовало дополнительную квоту на продолжение Программы по выкупу старых автомобилей, и с 25 августа приём автомобилей возобновили.