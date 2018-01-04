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Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год

4 января 2018, 13:00 |  Государство

С 1 июля по 31 декабря 2017 года сумма поступлений за обязательное социальное медицинское страхование составила 32,1 миллиарда тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на департамент по связям с общественностью НАО "Фонд социального медицинского страхования".

Фотоколлаж Tengrinews.kz

За декабрь поступления составили 7,4 миллиарда тенге.

Отмечается, что из общей суммы в 32,1 миллиарда 26,4 миллиарда тенге (около 82,2 процента) приходятся на отчисления работодателей, 5,7 миллиарда тенге (около 17,8 процента) - на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

"В разрезе регионов наибольшие суммы по-прежнему поступают из городов Алматы и Астана, а также из Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей. По итогам года показатели превысили прогнозные ожидания Фонда социального медицинского страхования. Напомним, что прогноз поступлений по ОСМС на 2017 год составлял порядка 30 миллиардов тенге", - прокомментировали в Фонде.
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Комментарии к новости
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Zanoza
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год




Отправлено: 04.01.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эээххх. Знать бы ещё куда они будут направлены? На поддержание какого должностного лица? Детей лечить нЕ на что. Врачей - нет. Есть деньги - взять нельзя. Парадокс!!!

Askarik
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год




Отправлено: 04.01.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
система нужна

Вот так вот
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год




Отправлено: 04.01.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
Эээххх. Знать бы ещё куда они будут направлены? На поддержание какого должностного лица? Детей лечить нЕ на что. Врачей - нет. Есть деньги - взять нельзя. Парадокс!!!

Что это ты так раскудахтался? еще только начал фонд работать и уже столько собрали люди даже не почувствовали что у них что то высчитывают, вот заработает фонд тогда и увидим как деньги распределяться будут. Я недавно друга сослуживца похоронил все не могли поставить диагноз в районной больнице, там врач (по видимому яростны сторонник Российской медицины)посоветовал ехать в челябинск, поехал заплатил 150 000 рублей, но диагноз так и не поставили, посоветовали в Корею на какой то чудо аппарат в частную клинику 25 000 долларов заплатил и самое смешное и грустное когда приехал домой узнал, что у нас такой же аппарат как в Корее стоить в Костанайской областной больнице, даже поновее и исследует бесплатно, но увы время и деньги было упущено, совет сначала пройдите все у нас вплоть до Астаны, потом уже обращайтесь в другие страны, поверьте наши клиники оснащены лучше Челябинских или Курганских учреждении, а врачи такие же как и у нас, не спешите выбрасывать деньги и здоровье.

§ Сергей_я
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2315
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.01.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот так вот:
совет сначала пройдите все у нас вплоть до Астаны

Денег нет что б обходить все клиники в Каз-не. Проще уже сразу в Россию.
Цитата:
Вот так вот:
поверьте наши клиники оснащены лучше Челябинских или Курганских учреждении, а врачи такие же как и у нас, не спешите выбрасывать деньги и здоровье.

Как показывает практика все наоборот. Даже я в свои 30 лет увидел разницу между нашими поликлиниками и Челябинской.
Да, коновалов хватает и тут и в РФ, но видать у нас их больше.
Профайл

§ Сергей_я
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2315
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.01.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот так вот:
еще только начал фонд работать и уже столько собрали

сколько столько? Это для Вас сумма огромная, а для медицины это копейки.
Профайл

Zanoza
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год




Отправлено: 04.01.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот так вот:
Что это ты так раскудахтался?

??? !!!! Откомментировала бы по-другому, да, боюсь - удалят. Но я думаю, вы так понимаете ЧТО именно я бы вам сказала, будь у меня такая возможность. Так вот: я тоже НЕДАВНО имела неосторожность полежать у нас больнице. Так вот, после этого ужаса - лучше сдохну - в больницу - ни ногой!
Цитата:
Вот так вот:
люди даже не почувствовали что у них что то высчитывают

Кто сказал? Я, например - плачу из собственного кармана, и о-о-о-чень даже прочувствовала.
Цитата:
Вот так вот:
вот заработает фонд тогда и увидим как деньги распределяться будут.

Многие из тех, кто платит, могут и не дожить до этого счастливого. момента. Сколько людей внезапно узнАет, что у них рак, скольких "долбанёт" инсульт, сколько скоропостижно умрут от инфаркта????

Вот так вот
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год




Отправлено: 04.01.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Вот так вот:
совет сначала пройдите все у нас вплоть до Астаны

Денег нет что б обходить все клиники в Каз-не. Проще уже сразу в Россию.
Цитата:
Вот так вот:
поверьте наши клиники оснащены лучше Челябинских или Курганских учреждении, а врачи такие же как и у нас, не спешите выбрасывать деньги и здоровье.

Как показывает практика все наоборот. Даже я в свои 30 лет увидел разницу между нашими поликлиниками и Челябинской.
Да, коновалов хватает и тут и в РФ, но видать у нас их больше.

хочу напомнить, лечение по квоте у нас бесплатна, от вас требуется только оплатить проезд, наши врачи проходят плановые стажировки в ведущих западных клиниках, а наше государство не жалеет средств на оснащение аппаратурой мед учреждения, вот когда заработает фонд медстрахования в полную мощность, тогда и придут ведущие клиники запада и врачи в наши медучреждения, будет чем платить им, а медучреждения пустят в конкурентную среду, а сейчас пока не могут их отдать, так как не берутся за них ведущие западные клиники, а соседи наши готовы бы взять да нам они зачем, они такие же как наши и клиники и врачи.

Горизонт
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год




Отправлено: 04.01.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Внедрение ОСМС приостановили до 1 января 2020 года. Медпомощь будем получать в 18-19 годах также как и получали ее ранее.
Взносы для ИП на 18-19 годы приостановили. Кто уже заплатил наперед деньги возвращают через ГЦВП. С лиц получающих доходы по договорам гражданско-правового характера в 18-19 годах взносы не удерживаются. А с 2020 года снижен до 1%.
Работодатели продолжают оплачивать отчисления на ОСМС за своих работников в размере 1,5% от зп работника. Но чтобы не было доп нагрузки на эти же полтора процента снижен соцналог.
Это было и на Алау и на ОТРК.

§ 112
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год
112


(Пользователи)
Сообщений: 8519
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.01.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Это для Вас сумма огромная, а для медицины это копейки.

Нет.
Сумма огромная, станет сродни пенсионному фонду со временем..
Это очень огромные деньги..
Профайл

§ 112
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год
112


(Пользователи)
Сообщений: 8519
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.01.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
неосторожность полежать у нас больнице.

В городской отличные условия.
Ну конечно тсм где пневмотики лежат, там окрашены стены, но это практичное больше решение, их то обрабатывают от палочек Коха в том числе.
Инфекционка детская в Рудном как отдельностоящие квартиры например, с балконами лоджиями..
Сам бы там пожЫл тьфу тьфу..
Венеричка не знаю, не был.
Туберкулезник классеюная больница, сколько я там раньше то провел..
Вы наверно в районной где то лежали?
Профайл

Zanoza
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год




Отправлено: 04.01.18 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот так вот:
тогда и придут ведущие клиники запада и врачи в наши медучреждения

Вы - святой!!! Да эти деньги УКРАДУТ сто раз, пока медицине разрешат ими воспользоваться!!! Может они и дошли бы (эти средства) до нашего здравоохранения, если бы ЗАКОНОДАТЕЛЬНО обязали бы всех депутатов и прочих законодателей, включая Самого Н.А. и его семью лечиться и обучать своих детей ТОЛЬКО на Родине. А пока они стройными рядами ездят за рубеж, толку не будет! А это "продвинутое" оборудование, у меня была возможность испытать на себе! Позвоните в отделение кардиохирургии. Спросите: сколько времени в году работает ангиограф?? Ещё 2008 году его купили за 1,5 млн. тенге. Это при отличном персонале, знающих и компетентных докторах!!! Ну, ломается аппарат - и всё тут!!! А потом - пообщайтесь с людьми, которые "в очереди лежат" только на обследование по 20 дней. А когда встал вопрос, какой же аппарат нам в область купить, наш аким (Это печатала наша пресса) сказал - нечего транжирить деньги, и закупать ДОРОГОЕ оборудование. Вот, когда вы всю эту информацию "всосёте", тогда и поговорим!

Zanoza
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год




Отправлено: 04.01.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вы наверно в районной где то лежали?

Цитата:
112:
Венеричка не знаю, не был.

:lol: :lol: :lol: Спасибо, хоть не в венеричку меня "определил".....

Zanoza
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год




Отправлено: 04.01.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горизонт:
Взносы для ИП на 18-19 годы приостановили. Кто уже заплатил наперед деньги возвращают через ГЦВП. С лиц получающих доходы по договорам гражданско-правового характера в 18-19 годах взносы не удерживаются. А с 2020 года снижен до 1%.


Как платим отчисления и взносы в связи с переносом ОСМС на 1 января 2020 года?
РАБОТОДАТЕЛИ – БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
Отчисления работодателей в ФСМС остаются без изменений: 1,5% в 2018-2019 годах, г., 2% - с 2020 года.
Это касается также владельцев ИП и КХ, имеющих наемных работников.
ИП не платят взносы за себя как ИП в 2018-2019 годах, НО продолжают оплачивать отчисления как работодатели за своих наемных работников (1,5% в 2018-2019 годах, 2% - с 2020 года)

§ Сергей_я
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2315
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.01.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот так вот:
хочу напомнить, лечение по квоте у нас бесплатна,

Вы наверно никогда не сталкивались с лечением по квоте. Оно зачастую далеко не бесплатное. Бесплатное можно прождать пол жизни находясь в очереди.
Профайл

§ Сергей_я
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2315
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.01.18 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это очень огромные деньги..

В этой индустрии это не такие уж огромные деньги. Самое дорогое у нас, да и не только у нас, это оборонка, МВД, армия и все что связано с законом, а следом запросто может идти медицина.
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