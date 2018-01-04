С 1 июля по 31 декабря 2017 года сумма поступлений за обязательное социальное медицинское страхование составила 32,1 миллиарда тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на департамент по связям с общественностью НАО "Фонд социального медицинского страхования".
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За декабрь поступления составили 7,4 миллиарда тенге.
Отмечается, что из общей суммы в 32,1 миллиарда 26,4 миллиарда тенге (около 82,2 процента) приходятся на отчисления работодателей, 5,7 миллиарда тенге (около 17,8 процента) - на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.
"В разрезе регионов наибольшие суммы по-прежнему поступают из городов Алматы и Астана, а также из Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей. По итогам года показатели превысили прогнозные ожидания Фонда социального медицинского страхования. Напомним, что прогноз поступлений по ОСМС на 2017 год составлял порядка 30 миллиардов тенге", - прокомментировали в Фонде.
Имена, дороги и понты - наше все
Везёт же людям, живут и всего 1% налогов платят. Только позавидовать можно. Правда тогда я бы дорогам уже не удивлялся особо :-x
председатель мужик с юмором, знаю его лично, только юмор зловещий
Имена, дороги и понты - наше все
шутка юмора: Кругом леворукие и с руками из другого места. Оди Да, совершенно верно.. Мои коллеги по профессиональному комментированию.. Особенно те, которые торгуются и ловят пьяного водятела с...
экспортер: Не давай . надо наказывать и взяткодателей . и строго
Имена, дороги и понты - наше все
Бомбила .: Кстати , мы с тобой общались , когда ещё транспортный контроль был , Не помню, он по моему всегда есть.. И где, по интернету что ли или васапу?