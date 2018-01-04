Баскетбольная команда "Костанай" вернула себе звание чемпиона РК среди спортсменов 2001 г. р.

Чемпионат РК по баскетболу среди спортсменов 2001 г. р. проходил в Атырау 21-26 декабря. В нем участвовали 7 команд: шесть казахстанских - из Костаная, Атырау, Шымкента, Караганды, Алматинской и Кызылординской области, а также гости из Ташкента.

Костанайцы были чемпионами РК в этой возрастной группе с 2013-го по 2015 годы, но в прошлом году уступили команде из Атырау.

Команда «Костанай» за 8 лет четырежды становилась чемпионом страны

- Ребята расстроились тогда сильно, - вспоминает главный тренер команды «Костанай» Владимир КРОХИН. - В этом году в финале встречались с атыраусцами. Так вышло, что мы отыграли 28 очков. У остальных команд отыгрывали 30-40 очков. Соперники не были слабыми, это мы такие сильные. У нас в команде мальчишки, которые в составе сборной РК готовились к чемпионату Азии. Но в Казахстане никто не взялся за его проведение, у нас залов нет соответствующих. Другие страны тоже отказались. Так что никто никуда не поехал. Мы перед чемпионатом съездили на неделю в Лисаковск, там сборы провели. Настрой на игру есть всегда. Первые две четверти обычно все рубятся, а потом третью и четвертую мы спокойно доигрываем.

В матчах чемпионата РК все 12 игроков команды «Костанай» выходили на площадку и в итоге получили примерно одинаковое игровое время.

- Было постоянное взаимодействие игроков, - отмечает тренер. - Сейчас ребята в хорошей форме. Немного стабилизировались и игра стала стабильной.

Лучшим игроком чемпионата был признан костанаец Даниил ИГНАТЮК.

- Был хороший настрой, соперников мы давно знаем, их игру успели изучить, - поделился Даниил с «НГ». - Мы выигрываем за счет командного духа. Каждый болеет за игру и от этого сам заряжаешься. Приятно, конечно, стать лучшим игроком чемпионата, я такое звание уже получал в 2015 году.

Через полгода у Владимира Крохина наступит возраст выхода на пенсию. Ребята решили порадовать тренера и вернуть звание чемпионов РК.

- Не знаю пока, уйду или нет, - признался Владимир Степанович. - У нас есть проблемы с залами для тренировок. Вот 29 декабря образовалось окно и мы зашли в зал, еще на выходных есть несколько часов. Я ребятам говорил: «Давайте после чемпионата отдохнем!». Они не хотят, говорят: «Что мы будем дома делать?». Вот игровые тренировки проводим, сильно не напрягаемся.

Татьяна ДОБЖАНСКАЯ, бабушка игрока Андрея Сунсина, не пропустила ни одной игры в Костанайской области.

- Мама Андрюши будила его в 6 часов утра, потому что в 7 начиналась тренировка. Потом он в школу бежал, а после - ко мне, - вспоминает она. - Андрей так не любил ходить на тренировки... Сам процесс его затягивал, очень нравилось, но идти было всегда лень. Сейчас, естественно, сам летит на тренировку.

Команда «Костанай» была сформирована в 2010 году, с того времени состав практически не менялся.

- Раньше я с ними ползал по площадке, да и родители сильно помогали, - рассказал Владимир Крохин. - После выездных соревнований всегда комнаты проверял - то носки оставят, то еще что-нибудь. И хозяина не найдешь. Сейчас вон бегают сами, все понимают.

После праздников ребята начали готовиться к очередным турнирам.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА