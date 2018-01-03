Перуашев высказался о законопроекте Нацбанка по деофшоризации экономики

Депутат Мажилиса Азат Перуашев высказался о законопроекте Национального банка по валютному регулированию и валютному контролю. За пять лет, по его словам, партией "Ак жол" на эту тему было направлено 12 запросов чиновникам, сообщает Informburo.kz.

- Каждый раз мы получали ответ, что "нет, у нас всё хорошо, ничего не надо, всё замечательно". Наконец, пока Президент кулаком по столу не стукнул, наши чиновники не шевелились. Потому что, я думаю, некоторые люди, которые там сидят, заинтересованы в том, чтобы таких норм не было, – сказал Азат Перуашев во время встречи с предпринимателями столицы.

Он отметил, что партия неоднократно предлагала запретить компаниям, имеющим офшорные счета, получать льготы, государственные преференции, участвовать в госзакупках. В конце прошлого года депутат выяснил, что 12 департаментов областных ДВД закупают оборудование для скоростемеров у компании, зарегистрированной на Кипре. В Счётном комитете удалось выяснить, что цена на такую технику у этой компании в три-четыре раза выше, чем на внутреннем рынке.

- Эти товары столько не стоят, просто эта трёх-четырехкратная разница вводилась в офшорные зоны, там оставалась на счетах заинтересованных лиц. И мы ожидаем ответа от МВД и Минфина на наш запрос по конкретному случаю со скоростемерами. Мы ещё раз убедились в том, что необходимо вводить запреты на участие в системе госзакупок для таких компаний, на то, чтобы у членов Правительства, у руководителей национальной компаний не было права на банковскую тайну в отношении их банковских счетов или участия в иностранных компаниях, зарегистрированных в офшорных зонах, – добавил депутат.

И сейчас, как отметил Азат Перуашев, казахстанские деньги подвергаются захвату другими государствами.

- Решение амстердамского суда, решение в Кипре. Это показывает беззащитность. С одной стороны – деньги зарабатываются в Казахстане, либо на наших природных ресурсах, которые принадлежат в вообще-то государству. Потом выводятся куда-то за рубеж, и потом страна эти деньги захватывает. Ну что это такое? – возмутился Азат Перуашев.

Мажилисмены возлагают большие надежды на законопроект Нацбанка и надеются включить в него радикальные меры по деофшоризации экономики страны.

- Это же придёт к нам, в парламент, мы сможем, я надеюсь, начать двигаться в этом направлении. С тем чтобы сокращать офшорную часть экономики. Мы готовим радикальные меры: отменить банковскую тайну для чиновников, членов Правительства и руководителей национальных компаний, которые имеют офшорные счета, отменить участие офшорных компаний в системе госзакупок, получении государственных различных субсидий и преференций. Я надеюсь, что, когда этот законопроект к нам придёт, мы сможем эти вещи там реализовать, – заключил Азат Перуашев.

Азат Перуашев неоднократно поднимал проблему незаконного вывода капитала в офшорные зоны. По его мнению, незаконно выведенные из страны средства, как правило, имеют коррупционное происхождение. Объём таких потерь, по его словам, просто потрясает и сопоставим с годовым ВВП всей республики.