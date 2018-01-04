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yudjin
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Volonter: появятся ранее неизвестные подробности истории великой степи и ...праздник! Обязательно надо праздник - День нахождения карты... которая чудесным образом окажется на латинице. Карта...
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Volonter
Карту Казахстана 100-летней давности нашли в Акмолинской области
она требует реконструкции Главное эту самую "реконструкцию" как надо провести и алга - появятся ранее неизвестные подробности истории великой степи)))
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Костанайцы в 28-й раз приняли участие в пробеге "Новогодняя карусель"

Лика НОВИКОВА

4 января 2018, 09:12 |  Спорт

В воскресенье, 31 декабря, в 9 часов утра возле большой елки на площади перед облакиматом собрались легкоатлеты, чтобы принять участие в пробеге «Новогодняя карусель».

На старт вышли воспитанники отделений легкой атлетики, лыжных гонок, велосипедного спорта ДЮСШ и ветераны спорта. Около сотни человек в возрасте от 10-ти до 75 лет преодолели президентскую милю - 2 400 м.

На площади спортсменов встречали Дед Мороз и Снегурочка. Организатором пробега выступил отдел физической культуры и спорта акимата Костаная.

- 2017 год был богат спортивными событиями, медалями наших спортсменов, - отметил, выступая перед участниками пробега, руководитель отдела физкультуры и спорта Нуржан ЕРМАГАМБЕТОВ. - Совсем скоро наши спортсмены отправятся на зимнюю Олимпиаду, которая пройдет в корейском городе Пхенчхан. Подходит к завершению проект по строительству спортивно-развлекательного комплекса «Костанай». Он будет использован для подготовки волейболистов, баскетболистов и гандболистов. Впервые в Костанайской области появится бассейн с олимпийским стандартом дорожек длиной 50 м. В планах на 2018 год - начало строительства ледового дворца на 2 500 мест.

Несмотря на морозную погоду, спортсмены бодро и с веселым настроением пробежали дистанцию. Редактор приложения «Костанай спортивный» газеты «Наш Костанай» Сергей Биркле участвовал в забеге вместо со своим псом по кличке Луча.

После забега участники поздравили друг друга с Новым годом, фотографировались с Дедом Морозом, Снегурочкой и Лучей.

В возрастной группе 40 лет и старше среди женщин 3 место заняла Елена ГИЧЕВА, работающая в ТОО «СарыаркаАвтоПром». Президентскую милю она пробежала в маскарадной маске собаки.

- Я каждый год участвую в этом пробеге и всегда в маске. Вот сейчас заболела, но решила пробежать - для массовости, - поделилась с «НГ» Елена. - Когда бежала в первый раз, тоже болела. Я отказывалась, говорила, что ничего не займу. Тогда мне сказали, что будет приз за костюм. Я сделала маску мышки, но получилось, что я была одна в маске. Так стыдно было, так снять ее хотелось... Я не победила, бежала последней. А приз за маску отменили. Я ежегодно выхожу пробежать для себя, для удовольствия. Этот пробег для меня пятый. У нас на заводе клуб любителей бега организовали, теперь бегаем.

Победителями пробега стали Сергей Мухоедов из СШ № 5 и Виолетта Козырецкая из ДЮСШ № 1 (до 15 лет), Даниил Марухин и Яна Морозова из ДЮСШ № 1 (16-20 лет), Александр Савгуров и Алена Золина из КГДЮСШ (21-39 лет), Сергей Поликарпов из КИНЭУ и Улжан Мусабаева из КГУ (от 40 лет и старше).

Призеры пробега

до 15 лет

1

Сергей Мухоедов, СШ № 5

Виолетта Козырецкая, ДЮСШ № 1

2

Мирс Хамидуллов, ДЮСШ № 1

Наталья Коваленка, ДЮСШ № 1

3

Александр Сивков, ДЮСШ №1

16-20 лет

1

Даниил Марухин, ДЮСШ № 1

Яна Морозова, ДЮСШ № 1

2

Дмитрий Потапенко, ДЮСШ № 1

Дарья Коваленко, ДЮСШ № 1

3

Максим Соломахин, ДЮСШ № 1

21-39 лет

1

Александр Савгуров, КГДЮСШ

Алена Золина, КГДЮСШ

2

Сергей Касоня, ШВСМ

Асель Ахметова, Костанай

3

Дмитрий Лукьянов, ДЮСШ № 1

от 40 лет и старше

1

Сергей Поликарпов, КИНЭУ

Улжан Мусабаева, КГУ

2

Григорий Ерофеенков, Костанай

Римма Воеводина, поликлиника № 1

3

Юрий Гаук, Костанай

Елена Гичева, ТОО «СарыаркаАвтоПром»

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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