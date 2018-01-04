Костанайцы в 28-й раз приняли участие в пробеге "Новогодняя карусель"
Лика НОВИКОВА
В воскресенье, 31 декабря, в 9 часов утра возле большой елки на площади перед облакиматом собрались легкоатлеты, чтобы принять участие в пробеге «Новогодняя карусель».
На старт вышли воспитанники отделений легкой атлетики, лыжных гонок, велосипедного спорта ДЮСШ и ветераны спорта. Около сотни человек в возрасте от 10-ти до 75 лет преодолели президентскую милю - 2 400 м.
На площади спортсменов встречали Дед Мороз и Снегурочка. Организатором пробега выступил отдел физической культуры и спорта акимата Костаная.
- 2017 год был богат спортивными событиями, медалями наших спортсменов, - отметил, выступая перед участниками пробега, руководитель отдела физкультуры и спорта Нуржан ЕРМАГАМБЕТОВ. - Совсем скоро наши спортсмены отправятся на зимнюю Олимпиаду, которая пройдет в корейском городе Пхенчхан. Подходит к завершению проект по строительству спортивно-развлекательного комплекса «Костанай». Он будет использован для подготовки волейболистов, баскетболистов и гандболистов. Впервые в Костанайской области появится бассейн с олимпийским стандартом дорожек длиной 50 м. В планах на 2018 год - начало строительства ледового дворца на 2 500 мест.
Несмотря на морозную погоду, спортсмены бодро и с веселым настроением пробежали дистанцию. Редактор приложения «Костанай спортивный» газеты «Наш Костанай» Сергей Биркле участвовал в забеге вместо со своим псом по кличке Луча.
После забега участники поздравили друг друга с Новым годом, фотографировались с Дедом Морозом, Снегурочкой и Лучей.
В возрастной группе 40 лет и старше среди женщин 3 место заняла Елена ГИЧЕВА, работающая в ТОО «СарыаркаАвтоПром». Президентскую милю она пробежала в маскарадной маске собаки.
- Я каждый год участвую в этом пробеге и всегда в маске. Вот сейчас заболела, но решила пробежать - для массовости, - поделилась с «НГ» Елена. - Когда бежала в первый раз, тоже болела. Я отказывалась, говорила, что ничего не займу. Тогда мне сказали, что будет приз за костюм. Я сделала маску мышки, но получилось, что я была одна в маске. Так стыдно было, так снять ее хотелось... Я не победила, бежала последней. А приз за маску отменили. Я ежегодно выхожу пробежать для себя, для удовольствия. Этот пробег для меня пятый. У нас на заводе клуб любителей бега организовали, теперь бегаем.
Победителями пробега стали Сергей Мухоедов из СШ № 5 и Виолетта Козырецкая из ДЮСШ № 1 (до 15 лет), Даниил Марухин и Яна Морозова из ДЮСШ № 1 (16-20 лет), Александр Савгуров и Алена Золина из КГДЮСШ (21-39 лет), Сергей Поликарпов из КИНЭУ и Улжан Мусабаева из КГУ (от 40 лет и старше).
Призеры пробега
|
до 15 лет
|
1
|
Сергей Мухоедов, СШ № 5
Виолетта Козырецкая, ДЮСШ № 1
|
2
|
Мирс Хамидуллов, ДЮСШ № 1
Наталья Коваленка, ДЮСШ № 1
|
3
|
Александр Сивков, ДЮСШ №1
|
16-20 лет
|
1
|
Даниил Марухин, ДЮСШ № 1
Яна Морозова, ДЮСШ № 1
|
2
|
Дмитрий Потапенко, ДЮСШ № 1
Дарья Коваленко, ДЮСШ № 1
|
3
|
Максим Соломахин, ДЮСШ № 1
|
21-39 лет
|
1
|
Александр Савгуров, КГДЮСШ
Алена Золина, КГДЮСШ
|
2
|
Сергей Касоня, ШВСМ
Асель Ахметова, Костанай
|
3
|
Дмитрий Лукьянов, ДЮСШ № 1
|
от 40 лет и старше
|
1
|
Сергей Поликарпов, КИНЭУ
Улжан Мусабаева, КГУ
|
2
|
Григорий Ерофеенков, Костанай
Римма Воеводина, поликлиника № 1
|
3
|
Юрий Гаук, Костанай
Елена Гичева, ТОО «СарыаркаАвтоПром»
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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