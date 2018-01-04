Костанайцы в 28-й раз приняли участие в пробеге "Новогодняя карусель"

В воскресенье, 31 декабря, в 9 часов утра возле большой елки на площади перед облакиматом собрались легкоатлеты, чтобы принять участие в пробеге «Новогодняя карусель».

На старт вышли воспитанники отделений легкой атлетики, лыжных гонок, велосипедного спорта ДЮСШ и ветераны спорта. Около сотни человек в возрасте от 10-ти до 75 лет преодолели президентскую милю - 2 400 м.

На площади спортсменов встречали Дед Мороз и Снегурочка. Организатором пробега выступил отдел физической культуры и спорта акимата Костаная.

- 2017 год был богат спортивными событиями, медалями наших спортсменов, - отметил, выступая перед участниками пробега, руководитель отдела физкультуры и спорта Нуржан ЕРМАГАМБЕТОВ. - Совсем скоро наши спортсмены отправятся на зимнюю Олимпиаду, которая пройдет в корейском городе Пхенчхан. Подходит к завершению проект по строительству спортивно-развлекательного комплекса «Костанай». Он будет использован для подготовки волейболистов, баскетболистов и гандболистов. Впервые в Костанайской области появится бассейн с олимпийским стандартом дорожек длиной 50 м. В планах на 2018 год - начало строительства ледового дворца на 2 500 мест.

Несмотря на морозную погоду, спортсмены бодро и с веселым настроением пробежали дистанцию. Редактор приложения «Костанай спортивный» газеты «Наш Костанай» Сергей Биркле участвовал в забеге вместо со своим псом по кличке Луча.

После забега участники поздравили друг друга с Новым годом, фотографировались с Дедом Морозом, Снегурочкой и Лучей.

В возрастной группе 40 лет и старше среди женщин 3 место заняла Елена ГИЧЕВА, работающая в ТОО «СарыаркаАвтоПром». Президентскую милю она пробежала в маскарадной маске собаки.

- Я каждый год участвую в этом пробеге и всегда в маске. Вот сейчас заболела, но решила пробежать - для массовости, - поделилась с «НГ» Елена. - Когда бежала в первый раз, тоже болела. Я отказывалась, говорила, что ничего не займу. Тогда мне сказали, что будет приз за костюм. Я сделала маску мышки, но получилось, что я была одна в маске. Так стыдно было, так снять ее хотелось... Я не победила, бежала последней. А приз за маску отменили. Я ежегодно выхожу пробежать для себя, для удовольствия. Этот пробег для меня пятый. У нас на заводе клуб любителей бега организовали, теперь бегаем.

Победителями пробега стали Сергей Мухоедов из СШ № 5 и Виолетта Козырецкая из ДЮСШ № 1 (до 15 лет), Даниил Марухин и Яна Морозова из ДЮСШ № 1 (16-20 лет), Александр Савгуров и Алена Золина из КГДЮСШ (21-39 лет), Сергей Поликарпов из КИНЭУ и Улжан Мусабаева из КГУ (от 40 лет и старше).

Призеры пробега

до 15 лет 1 Сергей Мухоедов, СШ № 5 Виолетта Козырецкая, ДЮСШ № 1 2 Мирс Хамидуллов, ДЮСШ № 1 Наталья Коваленка, ДЮСШ № 1 3 Александр Сивков, ДЮСШ №1 16-20 лет 1 Даниил Марухин, ДЮСШ № 1 Яна Морозова, ДЮСШ № 1 2 Дмитрий Потапенко, ДЮСШ № 1 Дарья Коваленко, ДЮСШ № 1 3 Максим Соломахин, ДЮСШ № 1 21-39 лет 1 Александр Савгуров, КГДЮСШ Алена Золина, КГДЮСШ 2 Сергей Касоня, ШВСМ Асель Ахметова, Костанай 3 Дмитрий Лукьянов, ДЮСШ № 1 от 40 лет и старше 1 Сергей Поликарпов, КИНЭУ Улжан Мусабаева, КГУ 2 Григорий Ерофеенков, Костанай Римма Воеводина, поликлиника № 1 3 Юрий Гаук, Костанай Елена Гичева, ТОО «СарыаркаАвтоПром»

Фото Николая СОЛОВЬЕВА