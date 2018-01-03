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За покупку Mercedes-Benz S500 и внедорожников Toyota наказали должностных лиц - Султанов

3 января 2018, 15:06 |  Государство

Наказанные после критики мажилисменов чиновники приобретали внедорожники марки Toyota и дорогие Mercedes-Benz. Об этом сообщается в ответе министра финансов Бахыта Султанова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com

Дисциплинарные взыскания наложили на должностных лиц в Атырауской области, Астане, СКО, ЮКО и Костанайской области. К примеру, в Атырауской области приобретались автомобили Toyota Land Cruiser Prado 150 и Toyota RAV4. В столице Казахстана ТОО "Автохозяйство Астаны" способом конкурса приобрело за 54,911 миллиона тенге Mercedes Benz S500. За это наложено дисциплинарное взыскание на замдиректора организации.

В свою очередь, учреждениями Костанайской области и подведомственными учреждениями Минэнергетики, МОН и Министерства сельского хозяйства предоставлены письма-обоснования на приобретение автомобилей Toyota. Также известно, что ГУ "Аппарат акима Акмолинской области" способом открытого конкурса приобретен автомобиль Mercedes-Benz E400 за 21,2 миллиона тенге.

С подробным списком можно ознакомиться здесь.

Как сообщал ранее премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев в рамках депутатского запроса мажилисменов № ДЗ-138 от 18 мая 2017 года, всем центральным и местным исполнительным органам и их подведомственным организациям было сделано предупреждение и поручено при покупке транспортных средств предусматривать в документации требования, соответствующие характеристикам производимых отечественным автопромом моделей, и держать данный вопрос на контроле.

- При этом имеются факты неисполнения данного поручения, в связи с чем сведения о принятых мерах в отношении ответственных должностных лиц, допустивших приобретение дорогостоящих автомобилей импортного производства, будут представлены Министерством финансов дополнительно, - сообщил Сагинтаев.

Пока неизвестно, на кого из чиновников наложено взыскание за покупку дорогих автомобилей. Как писала "НГ" в прошлом году, подобных фактов в регионе было достаточно много.

Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили

Районные акимы просят Prado
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Комментарии к новости

Гость
Re: За покупку Mercedes-Benz S500 и внедорожников Toyota...




Отправлено: 03.01.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они то понимают, что комфорт, качество и надежность этих авто, в разы лучше, чем отвертрчная сборка)))

Арман
Re: За покупку Mercedes-Benz S500 и внедорожников Toyota...




Отправлено: 03.01.18 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это же лицемерие!!!
Просто так можно и за разбойное нападение получить " по БЛАТУ"!!! Так и увас получается - "ГОРЕ ЧИНОВНИКИ")))))))
Где вы видите наказание???? Ваши слова даже МУХА НАВОЗНАЯ проигнорирует!!!

Читатель 1
Re: За покупку Mercedes-Benz S500 и внедорожников Toyota...




Отправлено: 03.01.18 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Их проучить один раз не мешало бы: заставить оплатить из собственного кармана, чтобы впредь неповадно было. А то выговор, предупреждение...

§ Vital
Re: За покупку Mercedes-Benz S500 и внедорожников Toyota...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5292
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красивый мерс. Я тоже такой хочу. И если моя мечта сбудится то я чихал на всякие дисциплинарные взыскание и на всякие патриотические выбросы про поддержку местного автопрома. А! И еще номера куплю красивые. И не для понтов а для красоты. 8-)
Профайл

Народный контроль
Re: За покупку Mercedes-Benz S500 и внедорожников Toyota...




Отправлено: 03.01.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Красивый мерс. Я тоже такой хочу. И если моя мечта сбудится то я чихал на всякие дисциплинарные взыскание и на всякие патриотические выбросы про поддержку местного автопрома. А! И еще номера куплю красивые. И не для понтов а для красоты.

100% так мыслят все мужчины! И это похвально! Мужчина,добытчик! А как он это добудет,это уже другая история!

веревочка
Re: За покупку Mercedes-Benz S500 и внедорожников Toyota...




Отправлено: 03.01.18 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
А как он это добудет,это уже другая история!

Вчк, это как раз главная история. Если он казнокрад на должности, и его поймают, а еще и посодют, то он не только лишит семью защиты и внимания, но кинет на семью позор (а для детей это ой как больно бьет, если они несовершеннолетние). Тебе лучше почаще думать, ЧТО ты несешь. Даже, наверно, в нелюбимом тобой криминальном фильме "Бумер2" говорит герой: "Знаешь, Вовка, не нужна тебе эта машина. Поверь мне на слово".

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