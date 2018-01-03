За покупку Mercedes-Benz S500 и внедорожников Toyota наказали должностных лиц - Султанов
Наказанные после критики мажилисменов чиновники приобретали внедорожники марки Toyota и дорогие Mercedes-Benz. Об этом сообщается в ответе министра финансов Бахыта Султанова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Дисциплинарные взыскания наложили на должностных лиц в Атырауской области, Астане, СКО, ЮКО и Костанайской области. К примеру, в Атырауской области приобретались автомобили Toyota Land Cruiser Prado 150 и Toyota RAV4. В столице Казахстана ТОО "Автохозяйство Астаны" способом конкурса приобрело за 54,911 миллиона тенге Mercedes Benz S500. За это наложено дисциплинарное взыскание на замдиректора организации.
В свою очередь, учреждениями Костанайской области и подведомственными учреждениями Минэнергетики, МОН и Министерства сельского хозяйства предоставлены письма-обоснования на приобретение автомобилей Toyota. Также известно, что ГУ "Аппарат акима Акмолинской области" способом открытого конкурса приобретен автомобиль Mercedes-Benz E400 за 21,2 миллиона тенге.
С подробным списком можно ознакомиться здесь.
Как сообщал ранее премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев в рамках депутатского запроса мажилисменов № ДЗ-138 от 18 мая 2017 года, всем центральным и местным исполнительным органам и их подведомственным организациям было сделано предупреждение и поручено при покупке транспортных средств предусматривать в документации требования, соответствующие характеристикам производимых отечественным автопромом моделей, и держать данный вопрос на контроле.
- При этом имеются факты неисполнения данного поручения, в связи с чем сведения о принятых мерах в отношении ответственных должностных лиц, допустивших приобретение дорогостоящих автомобилей импортного производства, будут представлены Министерством финансов дополнительно, - сообщил Сагинтаев.
Пока неизвестно, на кого из чиновников наложено взыскание за покупку дорогих автомобилей. Как писала "НГ" в прошлом году, подобных фактов в регионе было достаточно много.
Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
Последние новости
|
|
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 0
Всего: 114
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Народный контроль: За свои действия надо отвечать, хоть женщина ты, хоть мужчина. Что Вы за глупости тут пишите. Я тоже женщина, и мать, и так бы не поступила, у меня собака у соседа...
парень находился в шоковом состоянии и ему дали подписать бумаги,так водитель снял с себя ответственность при содействии врачей и полиции ,а это уже по сути оказание давления на потерпевшего в виду...
Как заливают бесплатные катки
Народный контроль: Тут надо бы привлечь местные ПКСК а я бы привлёк вчкбаеву... дал бы ей лопату и вёдра и пусть хоть какую-то пользу обществу принесёт... и пивное пузо рассосётся ;-) и на...
В России «тунеядцев» предлагают лишить пенсии и бесплатного медобслуживания
Vital: Ты чё такая? ну вчкбаева живет по принципу: "чтобы стать чище - не надо мыться. надо просто об..рать другого"
Имена, дороги и понты - наше все
Товарищ Ын: получается с соцналогом и социалкой Как правильно высчитывается соцналог из соцотчислений тебе вероятно неведомо? Ты в каком классе учишься?