За покупку Mercedes-Benz S500 и внедорожников Toyota наказали должностных лиц - Султанов

Наказанные после критики мажилисменов чиновники приобретали внедорожники марки Toyota и дорогие Mercedes-Benz. Об этом сообщается в ответе министра финансов Бахыта Султанова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Дисциплинарные взыскания наложили на должностных лиц в Атырауской области, Астане, СКО, ЮКО и Костанайской области. К примеру, в Атырауской области приобретались автомобили Toyota Land Cruiser Prado 150 и Toyota RAV4. В столице Казахстана ТОО "Автохозяйство Астаны" способом конкурса приобрело за 54,911 миллиона тенге Mercedes Benz S500. За это наложено дисциплинарное взыскание на замдиректора организации.

В свою очередь, учреждениями Костанайской области и подведомственными учреждениями Минэнергетики, МОН и Министерства сельского хозяйства предоставлены письма-обоснования на приобретение автомобилей Toyota. Также известно, что ГУ "Аппарат акима Акмолинской области" способом открытого конкурса приобретен автомобиль Mercedes-Benz E400 за 21,2 миллиона тенге.

С подробным списком можно ознакомиться здесь.

Как сообщал ранее премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев в рамках депутатского запроса мажилисменов № ДЗ-138 от 18 мая 2017 года, всем центральным и местным исполнительным органам и их подведомственным организациям было сделано предупреждение и поручено при покупке транспортных средств предусматривать в документации требования, соответствующие характеристикам производимых отечественным автопромом моделей, и держать данный вопрос на контроле.

- При этом имеются факты неисполнения данного поручения, в связи с чем сведения о принятых мерах в отношении ответственных должностных лиц, допустивших приобретение дорогостоящих автомобилей импортного производства, будут представлены Министерством финансов дополнительно, - сообщил Сагинтаев.

Пока неизвестно, на кого из чиновников наложено взыскание за покупку дорогих автомобилей. Как писала "НГ" в прошлом году, подобных фактов в регионе было достаточно много.

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