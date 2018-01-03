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Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном переходе в Костанае
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безумец
Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном переходе в Костанае
парень находился в шоковом состоянии и ему дали подписать бумаги,так водитель снял с себя ответственность при содействии врачей и полиции ,а это уже по сути оказание давления на потерпевшего в виду...
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Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном переходе в Костанае

Лика НОВИКОВА

3 января 2018, 14:06 |  Происшествия

20-летний житель Костаная Владимир КОЛОЦЕВИЧ 26 декабря возвращался домой с работы. В 18.45 на пешеходном переходе на перекрестке улиц Ворошилова - Мирошниченко его сбила машина.

- По словам сына, за рулем была женщина, - рассказала «НГ» мать пострадавшего Людмила КОЛОЦЕВИЧ. - Она протащила его еще 7 метров, потом остановилась, вышла с пассажиркой из машины и увезла Вову. Мужчины, стоявшие рядом, просили ее представиться, спрашивали, куда его повезли. Но женщины не дождались скорой и полиции, сразу уехали. Водитель привезла сына в больницу. Но в больнице не зарегистрировали случай ДТП. Женщины приехали в полицию, где сотрудник составил протокол ДТП, не выезжая на место аварии, без опроса свидетелей. Потом женщины отвезли сына домой и высадили возле дома.

Владимир Колоцевич - известный спортсмен, бронзовый призер чемпионата РК по пауэрлифтингу. Он рассказал "НГ" о том, что произошло перед аварией: как обычно, посмотрел по сторонам, увидел, что машина остановилась, и пошел дальше.

- Помню капот, шум в голове, крики. Я поднялся, меня качало, понял, что сбили, - вспоминает парень. - Меня посадили в машину и рассказали, что я подскользнулся, упал на машину и меня просто толкнули. Пока ехали, пассажирка звонила по телефону родственниками, говорили, что они из МВД. В больнице никаких перевязок не делали, помазали зеленкой и отпустили, сказали: "Будет плохо - обращайся!". Сразу в полицию повезли, со слов водителя писали, как все было. Получилось, что я переходил дорогу в неположенном месте и стал виновным.

Водитель предложила Владимиру встретиться утром, чтобы починить сломанный телефон. По дороге в полицию заехали за справкой, что она была в трезвом состоянии.

- Деньги за телефон женщина не отдала, сказала, что у нее есть только 6 000 тенге. После этого мне стали говорить, что это я виноват в этой аварии, - рассказал Владимир. - Я написал отказную.

Вечером парню стало хуже, утром 27 декабря его вновь повезли в больницу, где поставили диагноз - сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Сейчас он находится в отделении нейрохирургии.

По словам Людмилы Колоцевич, водитель позже позвонила ей.

- Она, пока волокла сына в машину, повредила его телефон. Видимо, его номер записала, - рассказала Людмила Владимировна. - Звонила и плакала, говорила, что каждый может не справиться с управлением автомобиля в гололед. Сказала, что хочет телефон восстановить. Предлагала 20 000 тенге, чтобы мы отстали, и 13 000 - на ремонт телефона. Говорила, что из-за этого ее ребенок теперь останется без мандаринов. Я думала, она сокрушается о том, что человека сбила, а она всю ночь плакала, что там камеры висят на улице и ее теперь опознают.

Как сообщила мать потерпевшего, к Владимиру водитель приходила с мужчиной, который представился адвокатом. Тот говорил, что парень подписал документы и теперь семья ничего  не получит.

Людмила Колоцевич сама пошла в полицию и потребовала просмотреть запись с видеокамеры и найти виновницу аварии. По ее словам, в полиции ответили, что это требует времени и запросов. Она обратилась в прокуратуру, там пояснили, что нужно дождаться справки из больницы, чтобы определить степень тяжести травм, полученных Владимиром, после чего начнут разбирательство.

- Перекресток около 55-го магазина оживленный, продавщица в магазине рассказывала, что многие покупатели заходили и рассказывали о ДТП, - рассказала Людмила Владимировна. - Если кто-то видел или заснял аварию на камеру, я очень прошу мне помочь.

Фото из личного архива
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Комментарии к новости
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§ 112
Re: Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8488
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.01.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец водятел, не растерялась, повезла сразу в больницу..
Хотя если пешеходный был или не был, тут большой вопрос..
Тут или спасать или ждать, кто поймет в состоянии аффекта..
И МВД это что, из министерства что ли родственники?
Тогда нужно это министерство проверить на предмет коррупции, прослушка телефона есть же?
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zas
Re: Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном...




Отправлено: 03.01.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вред , причиненный источником повышенной опасности взыскивается вне зависимости от вины причинителя.

Уася
Re: Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном...




Отправлено: 03.01.18 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как-то цинично говорить о мандаринах своему сыну когда человек пострадавший по ее вине находится в больнице!

Народный контроль
Re: Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном...




Отправлено: 03.01.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
увидел, что машина остановилась, и пошел дальше. - Помню капот, шум в голове, крики. Я поднялся, меня качало, понял, что сбили, - вспоминает парень. - Меня посадили в машину и рассказали, что я подскользнулся, упал на машину и меня просто толкнули. Пока ехали, пассажирка звонила по телефону родственниками, говорили, что они из МВД. В больнице никаких перевязок не делали, помазали зеленкой и отпустили, сказали: "Будет плохо - обращайся!"
Как можно писать статью со слов потерпевшего? А видео доказательства? Завтра на видео окажется что парень в нетрезвом состоянии сам бросился под авто. А сейчас решил отжать деньги у водителя. Как это не помнит момент аварии? Если не получил повреждении и его отпустили с травмпункта домой ?

Читатель 1
Re: Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном...




Отправлено: 03.01.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот шустрые...воспользовались беспомощным состоянием человека и давай бумажки подписывать. Прокуратура обязана разобраться и не волокитить это дело. Однозначно, виновницу наказать, и ещё за фальсификацию документов.

[Исправлено: DrDjekel, 03.01.2018 - 15:06]

Босс
Re: Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном...




Отправлено: 03.01.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Знаю этого парня лично, не мало лет. Спортсмен, добрый, порядочный, отзывчивый, так что ни о каком нетрезвом состоянии речи быть не может.

Босс
Re: Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном...




Отправлено: 03.01.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И кстати, фамилия написана неверно. Голоцевич - вот как нужно.

§ Vital
Re: Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5292
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда уж. Ох женщины. Столько движений было сделано и всё в пустую. кто ж вас этому научил? В бразильских сериалах насмотрелись что ли. Обоих жаль. Парню выздоровление. И новый телефон. Женщине мозгов.
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Креативщик
Re: Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном...




Отправлено: 03.01.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
окажется что парень в нетрезвом состоянии сам бросился под авто

В нетрезвом состоянии у нас в основном "уставшие" ездят

§ 112
Re: Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8488
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.01.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
воспользовались беспомощным состоянием человека и давай бумажки подписывать. П

Сейчас в больницах таков закон, согласен или не согласен, когда экстренный случай.
Даже в детской областной..
Профайл

Ди
Re: Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном...




Отправлено: 03.01.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не можешь справиться с управлением, садись на автобус. Задолбали эти клуши за рулем.

андрей
Re: Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном...




Отправлено: 03.01.18 - 17:28
Комментарий удален модератором.

костанаец
Re: Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном...




Отправлено: 03.01.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, что в больнице не зарегистрировали ДТП. А должны были. И сообщить в полицию.

Народный контроль
Re: Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном...




Отправлено: 03.01.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
костанаец:
Странно, что в больнице не зарегистрировали ДТП. А должны были. И сообщить в полицию.

А на какие нормы законодательства РК вы опираетесь?

§ Vital
Re: Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5292
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.18 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
А на какие нормы законодательства РК вы опираетесь?

Ошибся человек. Не регистрируют дтп в больнице. Он наверно просто хотел сказать что когда поступает в больницу человек с травмой . без разницы. Дтп или в подьезде то автоматом появляется местный мент , видимо как то привязан к этому. И оформляет причину травмы. И видимо тут подписал Владимир что претензий не имеет. Я не сильно разбираюсь в всякий юридических тонкостях. Ну как вариант ему можно соскачить сперется на травму мозговую. В этой всей истории,отбросил все ньюансы .Вот что удивляет Странное поведение женщины. То дам деньги то не дам. то адвокат наняла . как я понял угрозы были. в его адрес. Вобщем она не правильно себя повела.
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