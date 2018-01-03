Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном переходе в Костанае

20-летний житель Костаная Владимир КОЛОЦЕВИЧ 26 декабря возвращался домой с работы. В 18.45 на пешеходном переходе на перекрестке улиц Ворошилова - Мирошниченко его сбила машина.

- По словам сына, за рулем была женщина, - рассказала «НГ» мать пострадавшего Людмила КОЛОЦЕВИЧ. - Она протащила его еще 7 метров, потом остановилась, вышла с пассажиркой из машины и увезла Вову. Мужчины, стоявшие рядом, просили ее представиться, спрашивали, куда его повезли. Но женщины не дождались скорой и полиции, сразу уехали. Водитель привезла сына в больницу. Но в больнице не зарегистрировали случай ДТП. Женщины приехали в полицию, где сотрудник составил протокол ДТП, не выезжая на место аварии, без опроса свидетелей. Потом женщины отвезли сына домой и высадили возле дома.

Владимир Колоцевич - известный спортсмен, бронзовый призер чемпионата РК по пауэрлифтингу. Он рассказал "НГ" о том, что произошло перед аварией: как обычно, посмотрел по сторонам, увидел, что машина остановилась, и пошел дальше.

- Помню капот, шум в голове, крики. Я поднялся, меня качало, понял, что сбили, - вспоминает парень. - Меня посадили в машину и рассказали, что я подскользнулся, упал на машину и меня просто толкнули. Пока ехали, пассажирка звонила по телефону родственниками, говорили, что они из МВД. В больнице никаких перевязок не делали, помазали зеленкой и отпустили, сказали: "Будет плохо - обращайся!". Сразу в полицию повезли, со слов водителя писали, как все было. Получилось, что я переходил дорогу в неположенном месте и стал виновным.

Водитель предложила Владимиру встретиться утром, чтобы починить сломанный телефон. По дороге в полицию заехали за справкой, что она была в трезвом состоянии.

- Деньги за телефон женщина не отдала, сказала, что у нее есть только 6 000 тенге. После этого мне стали говорить, что это я виноват в этой аварии, - рассказал Владимир. - Я написал отказную.

Вечером парню стало хуже, утром 27 декабря его вновь повезли в больницу, где поставили диагноз - сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Сейчас он находится в отделении нейрохирургии.

По словам Людмилы Колоцевич, водитель позже позвонила ей.

- Она, пока волокла сына в машину, повредила его телефон. Видимо, его номер записала, - рассказала Людмила Владимировна. - Звонила и плакала, говорила, что каждый может не справиться с управлением автомобиля в гололед. Сказала, что хочет телефон восстановить. Предлагала 20 000 тенге, чтобы мы отстали, и 13 000 - на ремонт телефона. Говорила, что из-за этого ее ребенок теперь останется без мандаринов. Я думала, она сокрушается о том, что человека сбила, а она всю ночь плакала, что там камеры висят на улице и ее теперь опознают.

Как сообщила мать потерпевшего, к Владимиру водитель приходила с мужчиной, который представился адвокатом. Тот говорил, что парень подписал документы и теперь семья ничего не получит.

Людмила Колоцевич сама пошла в полицию и потребовала просмотреть запись с видеокамеры и найти виновницу аварии. По ее словам, в полиции ответили, что это требует времени и запросов. Она обратилась в прокуратуру, там пояснили, что нужно дождаться справки из больницы, чтобы определить степень тяжести травм, полученных Владимиром, после чего начнут разбирательство.



- Перекресток около 55-го магазина оживленный, продавщица в магазине рассказывала, что многие покупатели заходили и рассказывали о ДТП, - рассказала Людмила Владимировна. - Если кто-то видел или заснял аварию на камеру, я очень прошу мне помочь.

Фото из личного архива

