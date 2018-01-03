Выяснились некоторые подробности, касающиеся ДТП, которое произошло 1 января, около 14.30, на автодороге Костанай-Затобольск. Как сообщает пресс-служба ДВД, 25-летний водитель "Мерседеса" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2109».
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Народный контроль: За свои действия надо отвечать, хоть женщина ты, хоть мужчина. Что Вы за глупости тут пишите. Я тоже женщина, и мать, и так бы не поступила, у меня собака у соседа...
парень находился в шоковом состоянии и ему дали подписать бумаги,так водитель снял с себя ответственность при содействии врачей и полиции ,а это уже по сути оказание давления на потерпевшего в виду...
Как заливают бесплатные катки
Народный контроль: Тут надо бы привлечь местные ПКСК а я бы привлёк вчкбаеву... дал бы ей лопату и вёдра и пусть хоть какую-то пользу обществу принесёт... и пивное пузо рассосётся ;-) и на...
В России «тунеядцев» предлагают лишить пенсии и бесплатного медобслуживания
Vital: Ты чё такая? ну вчкбаева живет по принципу: "чтобы стать чище - не надо мыться. надо просто об..рать другого"
Имена, дороги и понты - наше все
Товарищ Ын: получается с соцналогом и социалкой Как правильно высчитывается соцналог из соцотчислений тебе вероятно неведомо? Ты в каком классе учишься?