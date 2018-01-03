Водителя "мерседеса", спровоцировавшего столкновение на автодороге Костанай-Затобольск, задержали

Выяснились некоторые подробности, касающиеся ДТП, которое произошло 1 января, около 14.30, на автодороге Костанай-Затобольск. Как сообщает пресс-служба ДВД, 25-летний водитель "Мерседеса" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2109».

По сообщению наших читателей, чтобы освободить водителя разбитой "девятки", пришлось привлекать силы ДЧС.

В пресс-службе ДВД уточнили, что водитель "мерседеса" с места происшествия скрылся, а 60-летний водитель «ВАЗ-2109» был госпитализирован со множественными трвамами.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 25-летний водитель иномарки был установлен и задержан. Он дал признательные показанияи и водворен в ИВС, - сообщает пресс-служба ДВД.