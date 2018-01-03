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безумец
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Водителя "мерседеса", спровоцировавшего столкновение на автодороге Костанай-Затобольск, задержали

3 января 2018, 13:33 |  Происшествия

Выяснились некоторые подробности, касающиеся ДТП, которое произошло 1 января, около 14.30, на автодороге Костанай-Затобольск. Как сообщает пресс-служба ДВД, 25-летний водитель "Мерседеса" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2109».

По сообщению наших читателей, чтобы освободить водителя разбитой "девятки", пришлось привлекать силы ДЧС.

В пресс-службе ДВД уточнили, что  водитель "мерседеса" с места происшествия скрылся, а 60-летний водитель «ВАЗ-2109» был госпитализирован со множественными трвамами.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 25-летний водитель иномарки был установлен и задержан. Он дал признательные показанияи и водворен в ИВС, - сообщает пресс-служба ДВД.
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Комментарии к новости

§ 112
Re: Водителя "мерседеса", спровоцировавшего...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8488
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.01.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда поражаюсь качеству немецкого авто..
Он не то чтобы там хоть немного поранился, а вприпрышку убежал..
Как и тот, что на МЛке перевернулся два раза от столкновения с газелью при обоюдке в 300 км в час практически..
Только ноги переломал..
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Zanoza
Re: Водителя "мерседеса", спровоцировавшего...




Отправлено: 03.01.18 - 14:09
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Водителя "мерседеса", спровоцировавшего...




Отправлено: 03.01.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Довыпендривался на своём утильном мерседесе (купят шрот и скачут как .....)

Народный контроль
Re: Водителя "мерседеса", спровоцировавшего...




Отправлено: 03.01.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А смысл убегать? Сам себе сделал хуже. Ещё две статьи прицепил себе паровозом.

Креативщик
Re: Водителя "мерседеса", спровоцировавшего...




Отправлено: 03.01.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ограничение 40 в этом тоннеле смерти. Обе обочины огородили горе проектировщики, неувернешься от "уставших"

Артём Мединский,всем шалом
Re: Водителя "мерседеса", спровоцировавшего...




Отправлено: 03.01.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
А смысл убегать?

Если бухой,то почему нет? За то не лишат.

§ bumerang
Re: Водителя "мерседеса", спровоцировавшего...
bumerang


(Пользователи)
Сообщений: 133
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 03.01.18 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проектировщиков, и тех кто эти проекты принимал - посадить и надолго. Этож каким "умным надо быть, чтобы дорогу, на которой постоянно бьются в лоб, огораживать обочину с двух сторон, вместо того чтобы разделить встречные полосы?! Одни маты на уме, других слов не подберу. Неужели нельзя было сделать так, как на въезде в Костанай со стороны Рудного? И решить проблему с ДТП и смертями раз и навсегда?
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§ Vital
Re: Водителя "мерседеса", спровоцировавшего...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5292
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:

Да. согласен. Об этом уже сто раз говорилось и писалось. Постоянно там бились. А эти взяли и еще дорогу сузили.
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§ Затоболец
Re: Водителя "мерседеса", спровоцировавшего...
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 03.01.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
bumerang


Это делалось с учетом слияния Затобольска к городу, и якобы по этой дороге нужно обезопасить пешеходов, ограждения отличные, выдерживают удары. Только вот людей идущих пешком очень мало, а ограждения сделали дорогу в дорогу смерти :-(
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§ Моше
Re: Водителя "мерседеса", спровоцировавшего...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4400
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 03.01.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Довыпендривался на своём утильном мерседесе (купят шрот и скачут как .....)

Сказал владелец новой бюджетной кредито-помойки а-ля равон/нюндай/киа? :lol: Не являлся владельцем таких мерседесов, однако это же вроде лупатый мерс, или кабан, а это очень качественные машины, и несмотря на свой возраст - по качеству, красоте и комфорту дают фору (и еще далее будут ездить и давать) новым "не утильным" кредито-помойкам и прочим унитазам отверточной сборки. А эти машины - создавали еще инженеры (а не маркетологи) и собирали сами немцы своими руками, а не бывшие дворники и грузчики с улиц стран всего бывшего советского союза, которым в руки дали отвертку, и показали как обезьяне - где прикручивать детальку...

[Исправлено: Моше, 03.01.2018 - 21:46]
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