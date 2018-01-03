Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в Казахстане

В период новогодних праздников казахстанцы более подвержены травмам и отравлениям, чем в течение всего года, сообщает Informburo.kz.

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Доля страховых случаев, приходящихся на эти риски, возрастает более, чем в 1,5 раза. К такому выводу пришли специалисты страховой компании "Kompetenz" после исследования страховых случаев в период празднования Нового года за последние три года.

Из исследования были исключены обращения в связи с плановой госпитализацией, а также за стоматологической помощью.

Как показало исследование, самой распространённой причиной обращения за медицинской помощью в период новогодних праздников являются простудные заболевания – 38% от общего числа страховых случаев.

На втором месте – обращения с травмами, доля которых увеличилась с 14% до 19%. Характер травм разнообразен: от лёгких ссадин до крайне тяжёлых комбинированных повреждений. Нередко причиной травм является падение как дома, так и на улице.

На третьем месте оказались обращения с проблемами желудочно-кишечного тракта. Обострение панкреатита, холецистита, язвы вызывает обилие копчёностей, острой и жирной еды на праздничных столах. К концу праздничных дней чаще ставится ещё один диагноз – пищевое отравление, спровоцированное привычкой доедать то, что было приготовлено к новогоднему столу.

Во время новогодних праздников также значительно увеличивается доля обращений с алкогольными отравлениями.

На пятом месте находятся обращения в связи с аллергическими заболеваниями. Часто у взрослых и детей аллергическую реакцию вызывают апельсины, мандарины, шоколад и шоколадные конфеты, орехи (особенно арахис), рыбные деликатесы. Специалисты советуют аллергикам избегать этих продуктов и всегда интересоваться составом праздничных блюд.

Вызвать аллергию в новогодние праздники может даже ёлка, причём как искусственная, так и живая. На коре и иголках живой ёлки или сосны может расти плесень, которая провоцирует аллергию, а в иголках могут быть грибки. Ещё одна опасность живой ёлки заключается в том, что через пару дней после установки она выбрасывает в воздух огромное количество спор, создавая повышенную нагрузку на дыхательные пути.

Кроме того, в период новогодних праздников регулярно фиксируются ожоги и повреждения, полученные в результате неправильного обращения с пиротехническими изделиями. Часто причиной неприятных сюрпризов в новогоднюю ночь становится некачественная пиротехника, приобретаемая на стихийных рынках города, нередко нарушаются правила техники безопасности.