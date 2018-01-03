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Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в Казахстане

3 января 2018, 11:50 |  Государство

В период новогодних праздников казахстанцы более подвержены травмам и отравлениям, чем в течение всего года, сообщает Informburo.kz.

 

Иллюстративное фото

Доля страховых случаев, приходящихся на эти риски, возрастает более, чем в 1,5 раза. К такому выводу пришли специалисты страховой компании "Kompetenz" после исследования страховых случаев в период празднования Нового года за последние три года.

Из исследования были исключены обращения в связи с плановой госпитализацией, а также за стоматологической помощью.

Как показало исследование, самой распространённой причиной обращения за медицинской помощью в период новогодних праздников являются простудные заболевания – 38% от общего числа страховых случаев.

На втором месте – обращения с травмами, доля которых увеличилась с 14% до 19%. Характер травм разнообразен: от лёгких ссадин до крайне тяжёлых комбинированных повреждений. Нередко причиной травм является падение как дома, так и на улице.

На третьем месте оказались обращения с проблемами желудочно-кишечного тракта. Обострение панкреатита, холецистита, язвы вызывает обилие копчёностей, острой и жирной еды на праздничных столах. К концу праздничных дней чаще ставится ещё один диагноз – пищевое отравление, спровоцированное привычкой доедать то, что было приготовлено к новогоднему столу.

Во время новогодних праздников также значительно увеличивается доля обращений с алкогольными отравлениями.

На пятом месте находятся обращения в связи с аллергическими заболеваниями. Часто у взрослых и детей аллергическую реакцию вызывают апельсины, мандарины, шоколад и шоколадные конфеты, орехи (особенно арахис), рыбные деликатесы. Специалисты советуют аллергикам избегать этих продуктов и всегда интересоваться составом праздничных блюд.

Вызвать аллергию в новогодние праздники может даже ёлка, причём как искусственная, так и живая. На коре и иголках живой ёлки или сосны может расти плесень, которая провоцирует аллергию, а в иголках могут быть грибки. Ещё одна опасность живой ёлки заключается в том, что через пару дней после установки она выбрасывает в воздух огромное количество спор, создавая повышенную нагрузку на дыхательные пути.

Кроме того, в период новогодних праздников регулярно фиксируются ожоги и повреждения, полученные в результате неправильного обращения с пиротехническими изделиями. Часто причиной неприятных сюрпризов в новогоднюю ночь становится некачественная пиротехника, приобретаемая на стихийных рынках города, нередко нарушаются правила техники безопасности.
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Комментарии к новости
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Народный контроль
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...




Отправлено: 03.01.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо Петру первому, с его ёлками - символом потустороннего мира у язычников!

§ Victor Yang
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10087
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.01.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Спасибо Петру первому, с его ёлками - символом потустороннего мира у язычников!

И совсем ничего страшного, что он их из "свободной Европы " привёз?
Профайл

коматозник
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...




Отправлено: 03.01.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Спасибо Петру первому, с его ёлками - символом потустороннего мира у язычников!

Что дергаешся ,то? Или номадов сильнее плющит, а ?

Народный контроль
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...




Отправлено: 03.01.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И совсем ничего страшного, что он их из "свободной Европы " привёз?

Очень забавно! Моё сообщение не было ещё опубликовано, но твой ответ на коммент появился до публикации! Меня опять терзают смутные сомнения…

тянитолкай
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...




Отправлено: 03.01.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вызвать аллергию в новогодние праздники может даже ёлка

а может и не может :lol: , но зато заголовок какой!
Мне помнится, вороне, а может, не вороне, а может быть, корове ужасно повезло...
Цитата:
К концу праздничных дней чаще ставится ещё один диагноз – пищевое отравление, спровоцированное привычкой доедать то, что было приготовлено к новогоднему столу.

а может просто меньше жрать надо, а может и не может :lol:

§ 112
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8488
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.01.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы вчера доосилили салаты, под шубой я доел, еще и не хватило, пивка то взял, зато селедку доел и наконец то до гуся добрался..
Профайл

§ 112
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8488
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.01.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О нет..
Что то осталось..
Похожее на оливие..



Придется доесть..
Профайл

ваще
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...




Отправлено: 03.01.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Придется доесть..


солирует. как обычно.
как в тебя столько еды влазит?
нориальные люди только просыпаются.

§ Lamka
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 03.01.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль
Очень забавно! Моё сообщение не было ещё опубликовано, но твой ответ на коммент появился до публикации! Меня опять терзают смутные сомнения…

Ну вы конечно же сразу наверно догадались, что зарегистрированные пользователи видят сообщения раньше "анонимов"... вернее бы поняли, если б были зарегистрированы...
Профайл

ваще
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...




Отправлено: 03.01.18 - 14:00
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8488
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.01.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
как в тебя столько еды влазит?
нориальные люди только просыпаются.

Нормальные люди уже вовсю работают..
А доедать нужно, не выкидывать же..
Столько труда и денег вложено..
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ваще
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...




Отправлено: 03.01.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что, бо-бо?
даже я успел прочитать.

ваще
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...




Отправлено: 03.01.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Нормальные люди уже вовсю работают..


нормальные.
Которые спиртным торгуют.
Д и компания ну и ты.
нормальные 8 начинают работать.

§ Victor Yang
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10087
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.01.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
нормальные 8 начинают работать.

То есть, весь РК для тебя - ненормальные?
Профайл

ваще
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...




Отправлено: 03.01.18 - 14:23
Комментарий удален модератором.

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